ZBOG NJUJORŠKOG SOJA ĆE MOŽDA BITI POTREBNO VIŠE CJEPIVA: Imamo 394 nova slučaja, preminulo je 11 osoba, a na respiratoru je 65 pacijenata

U posljednja 24 sata zabilježeno su 394 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2893

U Hrvatskoj je 770 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65

Preminulo je 11 osoba u posljednja 24 sata

U svijetu je potvrđeno 114.698.931 zaraženih

Oporavilo su se 90.257.183 pacijenta, a umrlo je 2.543.532 oboljelih

Od jučer su popustile epidemiološke mjere

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Karlovačka županija: 35 novozaraženih, dvoje umrlih

17.20 – U Karlovačkoj županiji je u posljednja 24 sata 35 novih slučajeva covida-19, a umrla su dva pacijenta, izvijestio je u utorak županijski Stožer Civilne zaštite. Od 35 novooboljelih 24 je iz Karlovca, a ostali su iz Duge Rese, Ozlja, Slunja, Draganića, Rakovice i Netretića.

Iz Stožera ističu da u domovima za starije i nemoćne ni u obiteljskim domovima nema covid pozitivnih osoba. U samoizolaciji se u Karlovačkoj županiji trenutno nalazi 367 osoba.

Inspektori Stožera Civilne zaštite u nadzoru prodavaonica, ugostiteljskih objekata i drugih uslužnih objekata u Karlovcu i Ogulinu nisu utvrdili nepravilnosti u smislu poštivanja protuepidemijskih mjera.

Virovitičko-podravska županija: Jedan novozaražen, starica preminula

17.03 – Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata testirano je 48 uzoraka i potvrđen jedan slučaj zaraze koronavirusom, izvijestio je u utorak županijski Stožer Civilne zaštite dodajući da je umrla 90-godišnja žena.

U Općoj bolnici Virovitica na liječenju je 12 oboljelih.

Od početka epidemije na području Virovitičko-podravske županije zaraženo je 3564 osobe, a 105 je umrlo.

Ukrajinski predsjednik se cijepio da uvjeri skeptike u sigurnost

16.50 – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij cijepio se protiv koronavirusa za vrijeme posjeta prvoj crti u istočnoj regiji Donbasu u utorak, nadajući se uvjeriti skeptike da je cjepivo sigurno i djelotvorno. Zaostajući za Europom, Ukrajina je tek počela cijepiti 41 milijun stanovnika nakon što je primila prvu pošiljku od 500.000 AstraZenecina cjepiva prošli mjesec, dajući prvenstvo zdravstvenim djelatnicima na prvoj crti i vojsci.

Međutim, vlada se suočava s borbom protiv skepticizma prema cjepivu i navodi podatke koji pokazuju da se 47 posto stanovništva ne želi cijepiti.

“Primio sam cjepivo protiv covida-19. Cijepio sam se na prvoj crti s vojnicima kao vrhovni zapovjednik”, napisao je u tvitu Zelenskij uz fotografiju na kojoj se vidi kako predsjednik bez košulje prima cjepivo. Rekao je da se radi o cjepivu Oxford/AstraZenece (Covishield) iz Indije.

“Cjepivo će nam omogućiti da ponovno živimo bez ograničenja”, dodao je.

Glavni epidemiolog upozorava da Švedska ulazi u treći val

16.30 – Čini se da Švedska ulazi u treći val pandemije, objavila je u utorak zdravstvena agencija nakon uvođenja novih restrikcija zbog porasta broja inficiranih i jako brzog širenja varijanti virusa koje se smatraju zaraznijima.

Švedska je od petka registrirala 11.804 novozaraženih u odnosu na 10.933 prošloga tjedna.

“Čini se da ulazimo u treći val”, rekao je glavni epidemiolog Anders Tegnell na konferenciji za novinare.

“To se počinje odražavati na intenzivnu skrb. Porast nije dramatičan, ali nije ni pad kakav smo imali neko vrijeme”, dodao je.

Grad Zagreb: 46 novozaraženih

16.15 – U Zagrebu je u protekla 24 sata prema podacima HZJZ-a zabilježeno 46 novooboljelih osoba, izvijestio je u utorak Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 44.340, što je 65 osoba više nego jučer pa je trenutno u Zagrebu 413 aktivnih slučajeva.

U Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ u protekla 24 sata obavljeno je 779 testiranja i 28 je nalaza bilo pozitivno. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 26 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 102 osobe.

Od 26 obrađenih pozitivnih osoba četiri su za sada negativne epidemiološke anamneze, a 16 osoba su kontakti zaraženih osoba. Za pet osoba obrada je u tijeku, a jedna osoba doputovala je iz Srbije.

Cjepivo štiti i protiv njujorškog soja

15:06 – Molekularni biolog Ivan Christian Kurolt s klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” kaže da još uvijek nedostaje informacija o njujorškom soju.

“Malo je zabrinjavajuće što je dosta naglo porastao postotak u uzorcima – od studenog do veljače – udio te varijante raste kao prvo, a kao drugo, jedna mutacija dogodila se u domeni koja se veže za receptor, što je povezana s manjom učinkovitošću cjepiva”, rekao je Ivan Christian Kurolt za N1.

Ne zna se širi li se ovaj soj puno brže, ni izaziva li težu kliničku sliku, ali se zna da je porasla njegova incidencija u zadnja tri mjeseca te se u većem udjelu pojavljuje u njujorškim bolnicama.

Južnoafrička varijanta ima istu mutaciju kao i njujorška, mutaciju koja utječe na manju efikasnost, rekao je Kurolt pa pojasnio kako to ne znači da je cjepivo neučinkovito već da će možda trebati više doza cjepiva, možda ćete se razboljeti, ali ne i razviti težu kliničku sliku. “Ne znači da niste zaštićeni, nije slika crno-bijela. Možda ćete se razboljeti, ali ne tako teško”, pojasnio je znanstvenik.

Merck će pomoći suparniku Johnson&Johnsonu u proizvodnji cjepiva

15:01 – Merck&Co Inc pomoći će suparničkoj kompaniji Johnson&Johnsonu u prozvodnji cjepiva protiv covida-19, objavio je u utorak The Washington Post pozivajući se na visokog dužnosnika Bidenove administracije. Očekuje se da će predsjednik Joe Biden to službeno objaviti kasnije u utorak. Američka tvrtka Merck u siječnju je prekinula razvoj svojih cjepiva i umjesto toga usredotočila se na dva lijeka protiv covida-19.

Kompanija je prošli mjesec objavila da pregovara s vladama i drugim tvrtkama o tome da pomogne u proizvodnji odobrenih cjepiva. Farmaceutski div će cjepivo Johnson&Johnsona proizvoditi u svoje dvije tvornice, navodi list.

“Merck ostaje predan tome da pridonese globalnom odgovoru na pandemiju”, objavila je kompanija. J&J zasad nije odgovorio na Reutersov upit za komentar.

U Sloveniji kroničnim bolesnicima prednost pri cijepljenju

14:17 – Novim planom vakcinacije protiv Covida-19 koji je prihvatila slovenska vlada osobe ranjive skupine bolesnika s kroničnim bolestima ubuduće će imati prednost prednost pred ostalima, bez obzira na svoju životnu dob, doznaje se u utorak u Ljubljani. Kako je na konferenciji za novinare kazao ministar zdravstva Janez Poklukar, životna dob i dalje će biti glavni kriterij za prednost pri cijepljenju, ali će nakon što se cijepe zdravstveni djelatnici i osobe starije od 75 godina na red doći kronični bolesnici bez obzira na svoju dob, pri čemu će ih njihovo liječnici svrstavati kao prioritetnu skupinu.

Nakon “kroničara”, na prioritetnoj će se listi naći diplomati i vladini službenici koji moraju putovati u inozemstvo zbog budućeg predsjedanja Slovenije Europskom unijom, te vojnici koji odlaze u misije u inozemstvo. Tek nakon toga na red za cijepljenje dolaze osobe starije od 65 godina i zaposlenici u obrazovanju, članovi vlade, ustavnog suda, zastupnici u parlamentu i članovi Državnog vijeća, kao i zamjenici, državni vijećnici, predstavnici vlade i Ustavnog suda.

Poklukar je zanijekao neslužbene informacije koje su prenijeli mediji, da se je u Sloveniji pojavio “nigerijski” soj koronavirusa za koji je karakteristično da se brže širi i na koji cijepljenje ne djeluje učinkovito, rekavši da o tome “ni službeno ni neslužbeno ne zna ništa”. Prema njegovim riječima, do sada je službeno u Sloveniji nedavno potvrđen jedan slučaj južnoafričkog soja koronavirusa, a već duže vremena je prisutan i britanski soj, kojega je sekvencioniranjem u zadnjem tjednu potvrđeno 62 slučaja.

Slovenska vlada potvrdila je da će u četvrtak raspravljati o trenutačnom stanju epidemije i mogućim mjerama, ali je prema mišljenjima epidemiologa malo mogućnosti da dođe do novog ublažavanja mjera, što se uglavnom tumači opasnošću širenja novih sojeva koronavirusa. Premijer Janez Janša u ponedjeljak je u parlamentu kazao da bi u slučaju da se nove varijante virusa toliko prošire jedna od alternativa sadašnjim restrikcijama bilo i potpuno zatvaranje društvenog života, sve dok se stanje ne poboljša, a broj novih zaraza ne smanji.

Vlada je u utorak objavila da je u zadnja 24 sata sa 4487 testova potvrđeno 729 novih zaraza koronavirusom i devet preminulih d posljedica Covida-19, dok je u bolnicama još uvijek relativno visoki broj od 528 hospitaliziranih, od čega 84 na intenzivnim odjelima.

Varaždinska županija: 11

14:12 – U Varaždinskoj županiji tijekom 24 sata evidentirano je 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 319 uzoraka. Aktivnih slučajeva je 97. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 40 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je njih 18 smještena na lokaciji u Varaždinu, dok se 22 osobe nalaze u Klenovniku. Trenutno se nijedan pacijent ne nalazi na respiratoru, a u posljednja 24 sata nije bilo preminulih osoba pozitivnih na COVID-19.

Mjere u Njemačkoj ostaju do kraja ožujka uz manja popuštanja

14:02 – Trenutne mjere zatvaranja u Njemačkoj bi trebale ostati na snazi do kraja ožujka uz neka popuštanja poput otvaranja za knjižare, cvjećarnice i vrtne centre, javljaju njemački mediji u utorak, dan uoči sastanka predstavnika savezne i pokrajinskih vlada o novim mjerama. „Knjižare, cvjećarne i vrtni centri mogu započeti s radom od 8. ožujka, uz pridržavanje mjera higijene i osiguranja najmanje 20 kvadratnih metara po mušteriji“, stoji u nacrtu mjera savezne i pokrajinskih vlada. Pored ovih uslužnih djelatnosti od sljedećeg tjedna bi s radom mogle započeti i vozačke i škole letenja, uz prethodni negativni brzi test na koronavirus. Prema nacrtu su predviđena i popuštanja mjera kod privatnih kontakata. Tako bi ubuduće bilo dopušten susret s najviše pet pripadnika drugog kućanstva. Trenutno je moguć susret samo s jednim članom nekog drugog kućanstva. Daljnje mjere otvaranja su moguće lokalno u slučaju pada sedmodnevne incidencije ispod 35. To se međutim odnosi samo na maloprodaju. O mogućnostima otvaranja u kulturnom i ugostiteljskom sektoru trebalo bi se raspravljati na sastanku 24. ožujka. Sve ostale mjere zatvaranja, koje se odnose na kulturne, sportske i ugostiteljski sektor, kao i najveći dio maloprodaje, ostaju na snazi do 28. ožujka. Kancelarka Angela Merkel i premijeri saveznih pokrajina sastaju se u srijedu poslijepodne, kada bi trebalo biti konkretno odlučeno o daljnjim mjerama.

U Japanu umrla žena nakon cijepljenja

13:52 – Japansko ministarstvo zdravstva objavilo je u utorak da je žena u šezdesetim godinama umrla nakon što je primila Pfizerovo cjepivo protiv covida-19, a još nije utvrđen uzrok njezine smrti. Šezdesetogodišnjakinja je umrla od krvarenja u mozgu tri dana nakon što je primila cjepivo, objavilo je japansko ministarstvo zdravstva, dodajući da je moguće da ta dva događaja nisu povezana.

Splitsko-dalmatinska županija: 58

13:34 – Na području Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 674 obrađenih testova u utorak je 58 novooboljelih osoba pozitivno na Covid infekciju a jedna je osoba umrla, izvijestio je u županijski Stožer civilne zaštite. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata umro je 72-godišnji muškarac koji je uz brojne komorbiditete imao i Covid infekciju. Među novooboljelim osobama najviše ih je iz Splita – gdje je novi koronavirus potvrđen kod 21 osobe. Od ukupnog broja novooboljelih 40 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno su 1483 osobe u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju u KBC-u Split su 63 Covid pozitivne osobe od kojih su četiri na respiratoru, priopćeno je iz Stožera.

Austrija će zajedno s Izraelom i Danskom proizvoditi vlastito cjepivo

13:15 – Austrija se u opskrbi cjepivom protiv koronavirusa ne želi više oslanjati isključivo na Europsku uniju, rekao je u utorak austrijski kancelar Sebastian Kurz najavivši razvoj novih varijanti cjepiva zajedno s Izraelom i Danskom. „Europska agencija za lijekove je prespora pri davanju dozvola za nova cjepiva, a bilo je i problema vezanih uz opskrbu cjepivom i isporuku“, rekao je Sebastian Kurz u Beču. On je najavio da će Austrija s Izraelom i Danskom tijesno surađivati na razvoju i proizvodnji cjepiva druge generacije koja bi bila djelotvorna protiv novih mutacija koronavirusa. „Mi se moramo pravovremeno pripremiti na nove sojeve virusa. Pandemija će nas sa svojim mutacijama pratiti još neko vrijeme“, poručio je Kurz preko Twittera. On je pozdravio „ranu inicijativu“ predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen za proizvodnju i nabavku cjepiva, ali je najavio i korake Austrije u tom smjeru. Kurz će se u četvrtak u Izraelu susresti s danskom premijerkom Mette Frederiksen i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi se pripremili koraci ka većoj neovisnosti ovih zemalja u proizvodnji cjepiva. „Izrael će ispitati mogućnost jednog Covid-19 saveza s Danskom i Izraelom“, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, čija zemlja prednjači po broju cijepljenih. Kurz bi se prije puta u Izrael trebao naći s predstavnicima farmaceutskih kompanija te znanstvenicima i predstavnicima zdravstvenog sustava. „Na ljeto ćemo se, nakon prvog vala cijepljenja, vratiti normalnosti, ali pandemija će nas pratiti još dulje vrijeme“, rekao je Kurz.

‘Do ljeta ćemo sigurno cijepiti 50 posto starijeg stanovništva’

13:11 – Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekla je danas za N1 da su povoljne vijesti da do kraja ožujka u Hrvatsku stiže 507 tisuća doza cjepiva. Istaknula je pritom da je to i dalje puno manje od prvih pregovora koji su vođeni najesen prošle godine. Rekla je da je cilj da sve doze cjepiva koje se dobiju budu što prije utrošene, na način da se cijepe prioriteti, ali i da se ne izgubi nijedna doza cjepiva. “To su upute koje stalno idu zavodima za javno zdravstvo. Ono što dobijemo moramo brzo, efikasno i na dobar način upotrijebiti i to je ono što mi možemo napraviti”, rekla je Pavić Šimetin. Smatra da bi se sigurno moglo dogoditi da se do početka ljeta cijepi 50 posto starijeg stanovništva. Raste broj građana koji su cijepljeni jednom dozom, a smanjuje se broj ljudi koji primaju drugu dozu. Radi se ukupno oko 100.000 osoba, rekla je Pavić Šimetin, dodavši da je cjepivo Pfizera/BioNTecha dosad vodeće, ali da dolazi sve više doza cjepiva AstraZenece te da će ono uskoro prevladati.

Komentirala je pojavljivanja i njujorške varijante virusa, rekavši da se pomno prati razvoj novih sojeva te da se oni ne mogu detektirati standardnom PCR dijagnostikom, nego je potrebno sekvenciranje. “To je zahtjevna metoda, ali sve više napreduje. Posebno je važna suradnja s ECDC-jem kojima šaljemo uzorke i od njih dobivamo rezultate o čemu se konkretno radi. Pojava svih tih novih sojeva je još jedan dokaz da se što žurnije treba cijepiti što više ljudi, jer virus traži svog domaćina, traži svoj put, što duže bude među nama, to ima više izgleda da se promijeni, tražeći da ostane u svom domaćinu što duže”, rekla je Pavić Šimetin. Komentirajući stanje u Europi i činjenici da brojne zemlje idu u strože zatvaranje, Pavić Šimetin rekla je da se ona bavi školama i da je njihov stav da škole prve treba otvoriti, a zadnje zatvoriti. Iduće revidiranje mjera trebalo bi biti za dva tjedna, jer treba proći barem 14 dana kako bi se vidio rezultat mjera koje su stupile na snagu, objasnila je.

Brodsko-posavska županija: 6

12:25 – Šest novih slučajeva zaraze koronavirusom registrirano je u posljednja 24 sata u Brodsko-posavskoj županiji, a četiri su u susjednoj Požeško-slavonskoj županiji, izvijestili su u utorak tamošnji stožeri Civilne zaštite. Od zaraze se u Brodsko-posavskoj županiji liječe 133 osobe, od kojih 38 u bolnici. Među bolničkim pacijentima pozitivnim na koronavirus tri pri liječenju trebaju potporu respiratora. Mjerom samoizolacije na području Brodsko-posavske županije obuhvaćeno je 686 osoba. Stožer civilne zaštite Požeško-slavonske županije u utorak je izvijestio o četiri nova slučaja zaraze koronavirusom. U toj se županiji od koronavirusa liječe 53 osobe, od kojih je 11 pod nadzorom liječnika u bolnici. Mjerom samoizolacije u Požeško-slavonskoj županiji obuhvaćene su 242 osobe.

Vučić u Sarajevo donio cjepivo za Federaciju BiH

12:25 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uručio je u utorak u Sarajevu predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine deset tisuća doza cjepiva protiv koronavirusa, koje je ranije najavio kao poklon i pomoć toj zemlji suočenoj s velikim poteškoćama i blokadama planiranog procesa procjepljivanja. Paket s cjepivom u Sarajevo je dopremljen zrakoplovom srbijanske vlade kojim je doputovao i Vučić, koji se odmah potom uputio na razgovor s članovima Predsjedništva BiH koji su ga dočekali u zračnoj luci. Vučić je nakon tog sastanka novinarima kazao kako je sada na vlastima entiteta Federacija BiH kako će koristiti cjepivo, a da je Srbija spremna i na dodatne isporuke i to “bilo kojeg cjepiva” kojega u BiH budu željeli. Pohvalio se kako se Srbija u pandemiji s cjepivom snašla na najbolji mogući način i kako nije čekala “na mrvice bogatih”, aludirajući na izostanak očekivane potpore Europske unije. Kazao je i kako mu je potpuno svejedno što će o njemu netko misliti i reći u Bruxellesu. Dodao je kako se u sadašnjoj situaciji, kada cjepiva nema diljem svijeta, države u regiji moraju oslanjati jedne na druge.

U Irak stigla prva pošiljka cjepiva iz Kine

12:24 – U Irak, koji se bori s porastom zaraza koronavirusom, pristiglo je prvih 50.000 doza cjepiva Sinopharm koje je toj zemlji donirala Kina. Irački vojni teretni zrakoplov s prvom dozom cjepiva iz Kine sletio je u ponedjeljak u Međunarodnu luku u Bagdadu. “Hitno smo zatražili ovu pošiljku u koordinaciji s kineskim veleposlanstvom. Zahvaljujemo Kini i cijenimo je zbog podrške iračkom narodu”, rekao je ministar zdravstva Hassan al-Tamimi na svečanosti zaprimanja pošiljke. Te doze namijenjene su za zdravstvene radnike, starije osobe i pripadnike sigurnosnih snaga, priopćilo je iračko ministarstvo zdravstva. Državna televizija objavila je da je cijepljenje počelo u utorak. Irak je je sa Sinopharmom dogovorio nabavu oko dva milijuna doza cjepiva koja će se slati u fazama, rekao je Hassan. Irak također ima dogovore o nabavi cjepiva s AstraZenecom i Pfizerom, dodao je irački ministar zdravstva. Zemlja Bliskog istoka zabilježila je u veljači porast zaraza koronavirusom, uključujući zaraze novim sojevima. Ukupan broj potvrđenih slučajeva u Iraku je oko 700.000, a umrlih je više od 13.000. Sve veći broj zaraza koji se približava razini od prošlog ljeta natjerao je vlasti da uvedu policijski sat i tako pokušaju suzbiti širenje zaraze.

Krapinsko-zagorska županija: 7

12:03 – Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je sedam novih osoba pozitivnih na koronavirus, a umrla je jedna osoba, izvijestio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. Tri novozaražene osobe su s područja grada Zaboka, dvije s područja grada Pregrade, a po jedna s područja općina Gornja Stubica i Veliko Trgovišće. Oporavile su se tri osobe te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 77. U samoizolaciji je 629 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana liječi se 17 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, a dva su na respiratoru. Umrla je jedna osoba pozitivna na koronavirus, navodi se u priopćenju.

Počelo cijepljenje u splitskoj Spaladium areni

12:02 – U splitskoj Spaladium areni u utorak je počelo cijepljenje građana protiv koronavirusa, a ovoga tjedna se očekuje oko šest tisuća novih doza cjepiva. Ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin rekla je da su spremni za velike količine cjepiva, da im jutros sve funkcionira na adekvatnom prostoru koji odjednom može primiti više tisuća ljudi kada stignu veće količine cjepiva. Najavila je da ovoga tjedna očekuju oko šest tisuća doza cjepiva što je mala količina, no od 15. ožujka trebali bi dobivati veće doze cjepiva, pa će krenuti u masovnije cijepljenje. Navela je i da u ambulantama obiteljske medicine liječnici još uvijek dobivaju pojedinačna cjepiva za stariju populaciju.

Šibensko-kninska županija: 8

11:45 – U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije oboljelo je osam osoba od covid-19 infekcije te je trenutno 90 aktivnih slučajeva te bolesti, izvijestio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. U šibenskoj bolnici liječi se 17 osoba, od kojih su dvije osobe na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi šest osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 449 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovana su i testirana 164 uzorka za testiranje na SARS-CoV-2 virus, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite koji moli građane da se pridržavaju svih protuepidemijskih mjera.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 1

11:05 – Koronavirusom je zaražena jedna osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u zadnja 24 sata, priopćio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. Novozaražena osoba je s područja je Daruvara. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno se liječi 13 pacijenata zaraženih koronavirusom, a nitko nije na respiratoru. Na opservaciji je deset pacijenata. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u samoizolaciji je 190 osoba.

Dubrovačko-neretvanska županija: 72

10:52 – Nove 72 koronavirusom zaražene osobe broji Dubrovačko-neretvanska županija u zadnja 24 sata, a 43 su se oporavile, priopćio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. Brzim antigenskim testom zaraza je potvrđena za 27 osoba iz Dubrovnika, 19 iz Konavala, 16 iz Župe dubrovačke, četiri iz Dubrovačkog Primorja, po dvije iz Orebića i Stona te po jednoj iz Korčule i Slivnog. Ukupno je zaraženo 38 muškaraca i 34 žene, a 47 osoba ima utvrđenu epidemiološku vezu. Oporavile su se 43 osobe od kojih 19 iz Dubrovnika, 11 iz Konavala, po četiri iz Orebića i Župe dubrovačke, tri iz Ploča te dvije iz Blata. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji na području od Stona do Konavala trenutno je 629 aktivnih slučajeva zaraze, od čega u Dubrovniku 251, Konavlima 212, Župi dubrovačkoj 91, Dubrovačkom primorju 15 i Stonu osam. Od jučer je obrađeno 370 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 45.223. U dubrovačkoj bolnici liječi se 50 na covid-19 pozitivnih osoba. Šest pacijenata zahtijevaju intenzivnu skrb, od kojih su četiri na invazivnoj, a dva na neinvazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1427 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su tri kršenja te mjere, sva na granici, što je ukupno 408 od početka pandemije.

Zagrebačka županija: 3

10:33 – U Zagrebačkoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su tri nova slučaja zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva smanjen na 249, izvijestio je u utorak županijski Zavod za javno zdravstvo. U posljednja 24 sata ozdravilo je 29 osoba, a tri nova slučaja zaraze zabilježen su u gradu Samoboru te u općinama Pisarovina i Orle. Trenutno je aktivno 249 slučajeva što je smanjenje u odnosu na dan ranije kad je aktivno bilo 275 slučajeva zaraze. Od početka pandemije na području Zagrebačke županije evidentirane su 19.922 osobe kojima je potvrđena bolest, izliječeno je 19.600 osoba, a 73 osobe su umrle. Samoizolacija je propisana učenicima triju razreda, izvijestio je županijski Zavod za javno zdravstvo. Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci te da izbjegavaju putovanja.

U Hrvatskoj su potvrđena 394 nova slučaja

10:29 – U posljednja 24 sata zabilježeno su 394 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2893. Među njima je 770 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65 pacijenata. Preminulo je 11 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 243458 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5548 preminulo, ukupno se oporavilo 235 017 osoba od toga 382 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 13 382 osobe. Do danas je ukupno testirana 1 354 191 osoba, od toga 7 245 u posljednja 24 sata.

Stručnjaci WHO-a savjetuju da se covid ne liječi hidroksiklorokinom

10:04 – Lijek hidroksiklorokin, koji je Donald Trump svojedobno ‘proglasio’ revolucionarnim u suzbijanju širenja koronavirusa, ne bi se trebao koristiti u procesu liječenja covida-19 i nema značajan učinak na već zaraženim pacijentima, priopćilo je u utorak stručno vijeće Svjetske zdravstvene organizacije. Protuupalni lijek ne bi trebalo koristiti u borbi protiv pandemije koronavirusa, stoji u novim smjernicama WHO-ova stručnog panela objavljenim u britanskome medicinskom časopisu BMJ, a “ne isplati se” istraživati ​​ga ni u budućim studijama kao potencijalni lijek za covid-19. Naša “snažna preporuka”, ističu stručnjaci, utemeljena je na čvrstim dokazima proizašlima iz šest randomiziranih kontroliranih istraživanja u kojima je sudjelovalo više od 6000 ispitanika. Jedna grupa sudionika studija bila je izložena covidu, a druga nije, dodaju znanstvenici.

Koprivničko-križevačka županija: 7

10:02 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon preostalih pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno sedam novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 52 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je pet osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze četiri osobe. U OB Koprivnica preminule su dvije osobe s pozitivitetom na koronavirus (1941. i 1943. godište) koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge bolesti.

Ličko-senjska županija: 3

10:02 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 3 su novooboljele osobe od COVID-19, 4 osobe su izliječene te je 1 osoba preminula. 2 oboljele osobe su s područja Otočca te jedna s područja Senja. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na Covid odjelu OB Gospić preminula je jedna ženska osoba (1938.) s područja Otočca. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 18 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 65 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 240 mjera samoizolacije. Provjerom su utvrđena četiri kršenja/nepoštivanja izrečenih mjera samoizolacije.

Međimurska županija: 9

9:52 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 149 osoba od čega je evidentirano 9 pozitivnih slučajeva na koronavirus u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 13 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 120. Obavljenim testiranjima s Ag brzim testovima evidentirano je 8 pozitivnih slučajeva, dok je iz drugih županija javljeno o 4 slučaja osoba s prebivalištem/boravištem na području Međimurske županije. Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno su hospitalizirana 43 pacijenta pozitivna na koronavirus, od toga su 2 pacijenta hospitalizirana unutar 24 sata, dok je otpušteno 6 pacijenata. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Osječko-baranjska županija: 13

9:52 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 287 uzoraka od kojih je 13 bilo pozitivno na koronavirus. Četiri novopozitivne osobe su s područja Osijeka, po dvije iz Đakova i Našica, a po jedna je s područja Belog Manastira, Belišća, Bizovca, Darde i Erduta. Na bolničkom liječenju nalazi se 54 osoba oboljelih od COVID-19, i to 45 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 10 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 9 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.001 osoba.

Primorsko-goranska županija: 53

9:44 – Nove 53 osobe zaražene su koronavirusom, a 33 su ozdravile u zadnja 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji, priopćio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. Među 604 testirana uzorka tijekom proteklog dana 8,8 posto je bilo pozitivnih. U županiji je trenutno 370 aktivnih slučajeva zaraze. Ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka javlja da se na bolničkom liječenju u ovoj bolnici nalazi 27 osoba, a pet ih je je na respiratoru.

Istarska županija: 4

9:44 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 422 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 4 novozaražene osobe. Kod 3 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije. U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba. Izliječene su 2 osobe. Trenutno je 41 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 975 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 24 osobe. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1942. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Vukovarsko-srijemska županija: 13

9:43 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji 13 je novozaraženih osoba od 261 testiranih. 13 pozitivnih je na PCR testiranju, a nitko na brzom antigenom testu (tri osobe iz Vukovara, po dvoje iz Iloka i Otoka, te po jedna osoba iz Donjeg Novog Sela, Jarmine, Novih Mikanovaca, Starih Mikanovaca, Vinkovaca, i Vođinaca).

Neslužbeno, u Hrvatskoj je manje od 400 novozaraženih

9:27 – Kako neslužbeno doznaje N1, danas je testirano oko 7240 uzoraka, a pozitivno je manje od 400.

Zadarska županija: 19

9:18 – Na području Zadarske županije 19 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. 10 novooboljelih izolaciju provode na području Grada Zadra, dvije na području općine Sv.Filip i Jakov te po jedna na području Biograda, Poličnika, Privlake, Starigrada, Sukošana, Škabrnje i Vrsi. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 282 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 996 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 50 osoba. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 22 bolesnika od kojih je 1 na respiratoru. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

Virovitičko-podravska županija: 1

9:12 – U Virovitičko-podravskoj županiji od 48 testiranih osoba, samo jedan stariji muškarac iz Virovitice pozitivan je na virus SARS-CoV-2. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 12 COVID pozitivnih pacijenata. Žena, 1931. godište, preminula je uslijed infekcije koronavirusom, a pritom je imala i brojne komorbiditete.

U razvijenim zemljama raste prihvaćenost cjepiva

9:11 – Spremnost na cijepljenje protiv koronavirusa raste u odnosu na prošlu godinu, pokazalo je istraživanje provedeno u šest razvijenih zemalja. Više ljudi u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama pa čak i u skeptičnoj Francuskoj sada misli da je dobra ideja cijepiti se, pokazuje anketa konzultantske tvrtke KekstCNC provedena u veljači. Istraživanje je provedeno i u Njemačkoj, Japanu i Švedskoj i u svima je trend identičan. “S početkom kampanja cijepljenja, sve više ljudi kaže da je spremno cijepiti se”, kaže se u studiji. Najveća prihvaćenost je u Velikoj Britaniji i iznosi 89 posto, u usporedbi sa 70 posto u prosincu. U Švedskoj je zabilježen najveći porast, s 53 posto u prosincu na 76 posto danas. U Njemačkoj je postotak odobravanja sa 63 skočio na 73 posto, u Japanu s 50 na 64 posto, a u Sjedinjenim Državama s 58, također na 64 posto. Od zemalja obuhvaćenih studijom, među Francuzima vlada najmanji entuzijazam kada je posrijedi cijepljenje protiv koronavirusa. Sada bi ga primilo 59 posto građana, no i to je velik skok u odnosu na 40 posto iz prosinca. Ipak, mnogi ispitanici nisu zadovoljni brzinom cijepljenja u svojim zemljama. I dok 76 posto Britanaca misli da njihova vlada dobro odrađuje proces cijepljenja, taj broj oštro pada na 32 posto u Americi, po 28 posto u Japanu i Njemačkoj, 22 posto u Francuskoj i samo 20 posto u Švedskoj. Ispitanici iz navedenih šest zemalja smatraju da u tomu najbolji posao u svijetu rade Britanci i Izraelci.

Francuska odobrila starijima od 65 cijepljenje AstraZenecom

8:30 – Francuska je ublažila zabranu cijepljenja starijih osoba cjepivom AstraZenece i osobe u skupini od 65 do 75 godina sada mogu primiti cjepivo AstraZenece rekao je ministar zdravstva Olivier Veran u ponedjeljak navečer za kanal France 2. “Od sada”, osobe starije od “50 godina i više, uključivo one od 65 do 75”, koje pate od komorbiditeta, čak i ako imaju zdravstvenih problema poput dijabetesa ili visokog krvnog tlaka, moći će se “cijepiti cjepivom AstraZeneca”, rekao je. Moći će to činiti “kod svog obiteljskog liječnika, u bolnici koja ih prati” ili “za nekoliko dana u ljekarni”, rekao je Veran kako prenosi agencija France presse. To će potencijalno utjecati na 2,5 milijuna ljudi u zemlji, dodao je Veran. Osobe koje imaju 75 godina i više i dalje će se cijepiti Pfizerovim ili Moderninim cjepivom, dodao je, prema agenciji AFP.

Francuska je ranije govorila, kao i neke druge zemlje Europske unije, da bi se cjepivo AstraZenece trebalo davati mlađima od 65 jer dostupni podaci nisu dovoljni za preporuku uporabe tog cjepiva među starijim pacijentima. Ta odluka bila je kritizirana zbog nedostatka cjepiva u EU-u, porasta zaraze u bloku i uspješnog pomaganja AstraZenece Velikoj Britaniji u obuzdavanju epidemije. U Njemačkoj je Carsten Watzl, glavni tajnik Njemačkog imunološkog društva, pozvao vlasti da odobre cjepivo za starije. Francuska, s oko 67 milijuna stanovnika, teško je pogođena u pandemiji koronavirusa i ima više od 86.000 mrtvih, pokazuju podaci vlasti.

Sisačko-moslavačaka županija: 17

8:28 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je sedamnaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je odeset osoba s područja grada Siska, četiri osobe s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Novske te jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

Požeško-slavonska županija: 4

8:11 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 53 slučaja zaraze koronavirusom, 42 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 11 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 242 osobe, a ukupno je testirano 30505 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 166 uzoraka, od kojih su 4 pozitivna.

‘Bojim se da će to biti samo predah’

8:06 – Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja rekao je jutros u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a da je u ponedjeljak oko 50 posto ugostiteljskih objekata otvorilo svoje terase, a ostvareni promet je na nivou 30 posto prošlogodišnjeg prometa na 1. ožujka. “Ovo je prvo konkretno popuštanje za ugostitelje. Bili smo maksimalno isfrustrirani i na rubu snaga. Pozdravili smo tu mjeru da konačno počnemo raditi. bit će tu loših aspekata, još su hladni ljudi, a drugo je da veliki broj kolega uopće nema terase. Bitno je da ekonomske mjere ostanu na snazi kako bi naš sektor preživio”, poručio je Biljan.

Tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Dragan Jelić, rekao je kako se mjere za ožujak nastavljaju te ostaju manje-više nepromijenjene. Svi koji ograničeno rade, dodaje, mogu se prijaviti za Vladine potpore. “Ostavili smo da oni koji su zatvoreni dobiju 2000 do 14 dana ili 4000 kune ako je preko. Gleda se pad prometa, sukladno padu od 40 posto može dobiti 2000 kuna, i onda gradacijski do preko 60 posto 4000 kuna po zaposlenom, i dalje ide otpis doprinosa na taj iznos. Gledat ćemo treći mjesec 2021. s obzirom na ožujak 2019.”, rekao je Jelić dodajući da stoje iza poduzetnika. “Mjera će izaći sutra, prijava će biti 1. travnja kad se prikupe svi rezultati za ožujak, do 20. travnja. S isplatama smo se ubrzali, nemamo većih zaostataka”, dodao je. Za ožujak, rekao je Jelić, predvidjeli su da će trebati između 300 i 400 milijuna kuna. Za tri mjeseca, od prosinca do veljače, bit će isplaćeno 2,5 milijarde kuna, za mjere očuvanja radnih mjesta i za mjere fiksnih troškova.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić smatra da je otvaranje važnije u psihološkom, nego u gospodarskom smislu. “Ljudima je bilo važno da dobiju neki odušak, opuštanje i trenutak za sebe. To je stanje koje nije primjereno ljudskom društvu i ovo je jedna dobra stvar da ljudi dođu do daha. Bojim se da će to biti samo predah, i WHO je upozorio da se s koronom treba računati i dalje”, rekao je Zorić. “Čak i kad bi ta korona stala, iscrpljenost tvrtki ne bi stala, treba im pomoć da ostanu na nogama”, dodaje Zorić.

Biljan je otkrio da je 42 posto ugostitelja u blokadi, a otpušteno je više od 11.000 djelatnika. Mjere za očuvanje radnih mjesta, ističe, jako su pomogle, ali upozorava da je sektor ugostiteljstva pred kolapsom. “Ta sredstva će pomoći jedino da počnemo plaćati stare dugove dobavljačima, državi i bankama. Mi ćemo i dalje gomilati gubitke. Radnici žele raditi. To jako udara i na mentalno zdravlje. Tih 4000 nije dovoljno za osnovne troškove života. Naša djelatnost nema više mogućnosti da uđe u kredite”, rekao je Biljan.

Dodao je da ugostitelji maksimalno razmišljaju o promjeni profesije. Napominje kako banke nemaju sluha za ugostitelje. “Mi tražimo likvidna sredstva, a razlog odbijanja je to što nismo likvidni”, rekao je Biljan. Jelić je rekao da je na Zavodu trenutačno 162.000 nezaposlenih, odnosno 16-17 posto više nego prije godinu dana. “Kriza je i s obzirom na očekivanja, ovo su blage brojke. Zaposlenost se zadržala, mjere su na neki način pogodile bit. Ja bih se zahvalio svim poduzetnicima koji su zadržali radnike. Najlakše je otpustiti”, rekao je.

Novi soj se jako brzo širi New Yorkom

7:01 – Bidenova administracija uzima pojavu novoga soja koronavirusa u New Yorku “vrlo ozbiljno”, rekao je u ponedjeljak glavni medicinski savjetnik Bijele kuće dr. Anthony Fauci govoreći o varijanti koja je otkrivena i u Hrvatskoj. Novi soj, koji stručnjaci zovu B.1.526, jako se brzo širi New Yorkom i nosi mutaciju koja može oslabiti učinkovitost cjepiva, piše The New York Times. Fauci je rekao da ga treba “držati na oku”, uključujući mogućnost da je virus u stanju zaobići zaštitu koju pružaju cjepiva i liječenje antitijelima. “Uzimamo njujorški soj 526 vrlo ozbiljno”, izjavio je Fauci na briefingu za novinare u Bijeloj kući.

Američke zdravstvene vlasti sve su zabrinutije da bi nova, izrazito zarazna varijanta koronavirusa mogla promijeniti pozitivan trend u SAD-u i odgoditi oporavak nacije od pandemije. Zbog toga potiču građane da se što prije cijepe prije nego što se novi i opasniji soj proširi. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je u ponedjeljak da su u Hrvatskoj potvrđena dva slučaja njujorškog soja.

WHO: Koronavirus nećemo pobijediti do kraja godine

7:00 – Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je u ponedjeljak nerealnim mišljenje da će se čovječanstvo osloboditi covida-19 do kraja godine. Michael Ryan, ravnatelj WHO-a za izvanredne operacije, ocijenio je da će se do kraja godine ipak smanjiti broj hospitalizacija i umrlih. No pandemija i dalje hara i ovog tjedna, nakon sedam uzastopnih tjedana pada, ponovo raste broj zaraženih. “Bilo bi prerano i, mislim, nerealno tvrditi da ćemo virus pobijediti do kraja godine”, rekao je Ryan novinarima. “No budemo li pametni možemo smanjiti broj hospitalizacija, umrlih i tragedija koje prate pandemiju”.

Po njegovim riječima, WHO se usredotočio na zadaću da zadrži prijenos virusa na niskoj razini, pomogne u prevenciji pojave novih sojeva i smanji broj zaraženih. Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus želi da cijepljenje medicinskog osoblja u svim zemljama svijeta počne u prvih sto dana 2021., što znači da za to ostaje još 40 dana. Usto je izrazio zadovoljstvo zbog toga što su stanovnici Gane i Obale Bjelokosti u ponedjeljak počeli primati prve doze cjepiva zahvaljujući međunarodnom programu Covax. “Ulijeva nadu kada vidimo da se počinje cijepiti zdravstveno osoblje u zemljama s niskim prihodima, ali nas žalosti što se to događa gotovo tri mjeseca nakon nekih najbogatijih zemalja”, rekao je.”Žalosno je i to da neke zemlje cijepe mlađe zdrave osobe koje su manje rizične, dok zdravstveni radnici i stariji u drugim državama nisu cijepljeni”, dodao je Tedros.