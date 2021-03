UGOSITELJI RAZMIŠLJAJU O PROMJENI PROFESIJE: ‘Bojim se da će to biti samo predah, WHO je upozorio da se s koronom treba računati i dalje’

Jučer je u posljednja 24 sata zabilježen 91 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2892

U Hrvatskoj je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 64

Preminulo je ukupno 5537 osoba

U svijetu je potvrđeno 114.698.931 zaraženih

Oporavilo su se 90.257.183 pacijenta, a umrlo je 2.543.532 oboljelih

Od danas popuštaju mjere, otvaraju se terase kafića i restorana i dopuštaju se treninzi u zatvorenom

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Francuska odobrila starijima od 65 cijepljenje AstraZenecom

8:30 – Francuska je ublažila zabranu cijepljenja starijih osoba cjepivom AstraZenece i osobe u skupini od 65 do 75 godina sada mogu primiti cjepivo AstraZenece rekao je ministar zdravstva Olivier Veran u ponedjeljak navečer za kanal France 2. “Od sada”, osobe starije od “50 godina i više, uključivo one od 65 do 75”, koje pate od komorbiditeta, čak i ako imaju zdravstvenih problema poput dijabetesa ili visokog krvnog tlaka, moći će se “cijepiti cjepivom AstraZeneca”, rekao je. Moći će to činiti “kod svog obiteljskog liječnika, u bolnici koja ih prati” ili “za nekoliko dana u ljekarni”, rekao je Veran kako prenosi agencija France presse. To će potencijalno utjecati na 2,5 milijuna ljudi u zemlji, dodao je Veran. Osobe koje imaju 75 godina i više i dalje će se cijepiti Pfizerovim ili Moderninim cjepivom, dodao je, prema agenciji AFP.

Francuska je ranije govorila, kao i neke druge zemlje Europske unije, da bi se cjepivo AstraZenece trebalo davati mlađima od 65 jer dostupni podaci nisu dovoljni za preporuku uporabe tog cjepiva među starijim pacijentima. Ta odluka bila je kritizirana zbog nedostatka cjepiva u EU-u, porasta zaraze u bloku i uspješnog pomaganja AstraZenece Velikoj Britaniji u obuzdavanju epidemije. U Njemačkoj je Carsten Watzl, glavni tajnik Njemačkog imunološkog društva, pozvao vlasti da odobre cjepivo za starije. Francuska, s oko 67 milijuna stanovnika, teško je pogođena u pandemiji koronavirusa i ima više od 86.000 mrtvih, pokazuju podaci vlasti.

Sisačko-moslavačaka županija: 17

8:28 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je sedamnaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je odeset osoba s područja grada Siska, četiri osobe s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Novske te jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

Požeško-slavonska županija: 4

8:11 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 53 slučaja zaraze koronavirusom, 42 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 11 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 242 osobe, a ukupno je testirano 30505 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 166 uzoraka, od kojih su 4 pozitivna.

‘Bojim se da će to biti samo predah’

8:06 – Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja rekao je jutros u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a da je u ponedjeljak oko 50 posto ugostiteljskih objekata otvorilo svoje terase, a ostvareni promet je na nivou 30 posto prošlogodišnjeg prometa na 1. ožujka. “Ovo je prvo konkretno popuštanje za ugostitelje. Bili smo maksimalno isfrustrirani i na rubu snaga. Pozdravili smo tu mjeru da konačno počnemo raditi. bit će tu loših aspekata, još su hladni ljudi, a drugo je da veliki broj kolega uopće nema terase. Bitno je da ekonomske mjere ostanu na snazi kako bi naš sektor preživio”, poručio je Biljan.

Tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Dragan Jelić, rekao je kako se mjere za ožujak nastavljaju te ostaju manje-više nepromijenjene. Svi koji ograničeno rade, dodaje, mogu se prijaviti za Vladine potpore. “Ostavili smo da oni koji su zatvoreni dobiju 2000 do 14 dana ili 4000 kune ako je preko. Gleda se pad prometa, sukladno padu od 40 posto može dobiti 2000 kuna, i onda gradacijski do preko 60 posto 4000 kuna po zaposlenom, i dalje ide otpis doprinosa na taj iznos. Gledat ćemo treći mjesec 2021. s obzirom na ožujak 2019.”, rekao je Jelić dodajući da stoje iza poduzetnika. “Mjera će izaći sutra, prijava će biti 1. travnja kad se prikupe svi rezultati za ožujak, do 20. travnja. S isplatama smo se ubrzali, nemamo većih zaostataka”, dodao je. Za ožujak, rekao je Jelić, predvidjeli su da će trebati između 300 i 400 milijuna kuna. Za tri mjeseca, od prosinca do veljače, bit će isplaćeno 2,5 milijarde kuna, za mjere očuvanja radnih mjesta i za mjere fiksnih troškova.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić smatra da je otvaranje važnije u psihološkom, nego u gospodarskom smislu. “Ljudima je bilo važno da dobiju neki odušak, opuštanje i trenutak za sebe. To je stanje koje nije primjereno ljudskom društvu i ovo je jedna dobra stvar da ljudi dođu do daha. Bojim se da će to biti samo predah, i WHO je upozorio da se s koronom treba računati i dalje”, rekao je Zorić. “Čak i kad bi ta korona stala, iscrpljenost tvrtki ne bi stala, treba im pomoć da ostanu na nogama”, dodaje Zorić.

Biljan je otkrio da je 42 posto ugostitelja u blokadi, a otpušteno je više od 11.000 djelatnika. Mjere za očuvanje radnih mjesta, ističe, jako su pomogle, ali upozorava da je sektor ugostiteljstva pred kolapsom. “Ta sredstva će pomoći jedino da počnemo plaćati stare dugove dobavljačima, državi i bankama. Mi ćemo i dalje gomilati gubitke. Radnici žele raditi. To jako udara i na mentalno zdravlje. Tih 4000 nije dovoljno za osnovne troškove života. Naša djelatnost nema više mogućnosti da uđe u kredite”, rekao je Biljan.

Dodao je da ugostitelji maksimalno razmišljaju o promjeni profesije. Napominje kako banke nemaju sluha za ugostitelje. “Mi tražimo likvidna sredstva, a razlog odbijanja je to što nismo likvidni”, rekao je Biljan. Jelić je rekao da je na Zavodu trenutačno 162.000 nezaposlenih, odnosno 16-17 posto više nego prije godinu dana. “Kriza je i s obzirom na očekivanja, ovo su blage brojke. Zaposlenost se zadržala, mjere su na neki način pogodile bit. Ja bih se zahvalio svim poduzetnicima koji su zadržali radnike. Najlakše je otpustiti”, rekao je.

Novi soj se jako brzo širi New Yorkom

7:01 – Bidenova administracija uzima pojavu novoga soja koronavirusa u New Yorku “vrlo ozbiljno”, rekao je u ponedjeljak glavni medicinski savjetnik Bijele kuće dr. Anthony Fauci govoreći o varijanti koja je otkrivena i u Hrvatskoj. Novi soj, koji stručnjaci zovu B.1.526, jako se brzo širi New Yorkom i nosi mutaciju koja može oslabiti učinkovitost cjepiva, piše The New York Times. Fauci je rekao da ga treba “držati na oku”, uključujući mogućnost da je virus u stanju zaobići zaštitu koju pružaju cjepiva i liječenje antitijelima. “Uzimamo njujorški soj 526 vrlo ozbiljno”, izjavio je Fauci na briefingu za novinare u Bijeloj kući.

Američke zdravstvene vlasti sve su zabrinutije da bi nova, izrazito zarazna varijanta koronavirusa mogla promijeniti pozitivan trend u SAD-u i odgoditi oporavak nacije od pandemije. Zbog toga potiču građane da se što prije cijepe prije nego što se novi i opasniji soj proširi. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je u ponedjeljak da su u Hrvatskoj potvrđena dva slučaja njujorškog soja.

WHO: Koronavirus nećemo pobijediti do kraja godine

7:00 – Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je u ponedjeljak nerealnim mišljenje da će se čovječanstvo osloboditi covida-19 do kraja godine. Michael Ryan, ravnatelj WHO-a za izvanredne operacije, ocijenio je da će se do kraja godine ipak smanjiti broj hospitalizacija i umrlih. No pandemija i dalje hara i ovog tjedna, nakon sedam uzastopnih tjedana pada, ponovo raste broj zaraženih. “Bilo bi prerano i, mislim, nerealno tvrditi da ćemo virus pobijediti do kraja godine”, rekao je Ryan novinarima. “No budemo li pametni možemo smanjiti broj hospitalizacija, umrlih i tragedija koje prate pandemiju”.

Po njegovim riječima, WHO se usredotočio na zadaću da zadrži prijenos virusa na niskoj razini, pomogne u prevenciji pojave novih sojeva i smanji broj zaraženih. Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus želi da cijepljenje medicinskog osoblja u svim zemljama svijeta počne u prvih sto dana 2021., što znači da za to ostaje još 40 dana. Usto je izrazio zadovoljstvo zbog toga što su stanovnici Gane i Obale Bjelokosti u ponedjeljak počeli primati prve doze cjepiva zahvaljujući međunarodnom programu Covax. “Ulijeva nadu kada vidimo da se počinje cijepiti zdravstveno osoblje u zemljama s niskim prihodima, ali nas žalosti što se to događa gotovo tri mjeseca nakon nekih najbogatijih zemalja”, rekao je.”Žalosno je i to da neke zemlje cijepe mlađe zdrave osobe koje su manje rizične, dok zdravstveni radnici i stariji u drugim državama nisu cijepljeni”, dodao je Tedros.