NOVI SOJ POJAVIO SE I U HRVATSKOM SUSJEDSTVU, JE LI ZAISTA SMRTONOSNIJI? Rudan: ‘Ova pandemija postala je prava noćna mora…’

Rudan kaže kako se novi soj koronavirusa B.1.1.7, koji je postao dominantan u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema preliminarnim rezultatima nekoliko britanskih istraživačkih skupina ne samo širi 50 do 60 posto brže, nego je i 30 posto smrtonosniji od izvornog soja

Znanstvenik Igor Rudan kaže u objavi na Facebooku da je još u prošloj objavi napisao da bismo imali priličnu nesreću da se na ovim novim, mutiranim sojevima koji se brže šire, pa nam već i samim time izazivaju velike nove probleme, još uspiju zateći i neke nove mutacije koje ga čine ubojitijim za nosioca.

“Sada je jako važno dobro proučiti ovu sliku, koju je izradio sjajan mlađi znanstvenik Adam Kucharski s ‘London School of Hygiene and Tropical Medicine’. Slika prikazuje očekivani broj smrti tijekom 30 dana za 3 različita soja SARS-CoV-2 virusa uz pojednostavljen, ali prilično realan scenarij u kojem je početna situacija 10,000 zaraženih osoba, IFR je 0,8%, a R0 je 1,1 (vjerujem da do sada svi razumijete te parametre i vidite da su oni prilično očekivani).

U ovakvoj situaciji, sivi soj započinje s nešto manje od 100 smrti dnevno, zatim pojedine točke predstavljaju razdoblja od 6 dana, a završava 30 dana kasnije s nešto više od 100 smrti dnevno. Točni brojevi nisu zapravo ni važni, vidjet ćemo ubrzo zašto. Pogledajmo sada crveni soj. On se širi jednakom brzinom kao i izvorni soj virusa, ali je mutirao tako da ubija 50% više ljudi. Stoga on već prvog dana ubija nešto više od 100 ljudi dnevno, a 30 dana kasnije doseže skoro 200 umrlih dnevno.

Međutim, sada dobro pogledajmo što pod ovakvim okolnostima očekivati od narančastog soja virusa, koji ima jednaku stopu umiranja (IFR) kao i izvorni soj, ali se širi 50% brže, tj. R0 mu je 50% veći? On će za 30 dana zaraziti toliko ljudi, da treba očekivati blizu 1,000 umrlih. U usporedbi s izvornim sojem, to je oko 8 puta više smrti tijekom istog vremenskog razdoblja od 30 dana.

Sada još samo dodajmo da je varijanta potekla iz Kenta u Engleskoj, nazvana B.1.1.7, pravi ‘COVID 2.0’, jer se širi oko 50-60% brže od izvornog soja. Evo, to je razlog ogromne zabrinutosti država EU i sklonosti većine Vlada strogim mjerama zatvaranja”, tvrdi Rudan.

Brisanje virusa unutar granica

“Njemačka kancelarka Angela Merkel jučer je prvi puta počela spominjati da je u ovakvim, novim okolnostima, realno početi razmišljati čak i o strategiji pokušaja eradikacije virusa unutar nacionalnih granica, jer s ovakvim se sojevima jednostavno nije moguće dugoročno boriti. I najmanja pogreška dovest će do ogromnog porasta zaraženih i umrlih, što je tragedija za sve zahvaćene obitelji s obzirom da je cjepivo već raspoloživo. I osobno sam još u ožujku i travnju objašnjavao zašto bi bilo idealno pokušati smanjiti broj zaraženih unutar nacionalnih granica na minimum, a države koje su odlučno krenule tom strategijom do danas su najmanje stradale i zdravstveno, a i ekonomski. Zato su Australija, Novi Zeland, Finska, Norveška, Danska, Island, počele preuzimati tu strategiju slijedeći primjere Vietnama, Kambodže, Južne Koreje, Singapura, Kine, Tajvana, i još nekih azijskih država.

Na žalost, kao da sve ovo već nisu dovoljno loše vijesti, jučer smo dobili i još jednu. Preliminarni rezultati nekoliko istraživačkih skupina u Velikoj Britaniji pokazuju da ne samo da se B.1.1.7. soj virusa širi 50-60% brže, nego smo imali i toliki peh da je i za 30% smrtonosniji od izvornog soja. Proučio sam večeras temeljito izvještaj skupine stručnjaka britanske Vlade nazvane New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG). Iako se njihova preliminarna analiza za sada temelji na uzorku od samo 8% smrti koje su mogli uzeti u obzir, zabrinjavajuće je da podaci različitih grupa na različitim mjestima prilično jasno ukazuju na povećanu stopu umiranja, te ih treba pažljivo pratiti dalje”, piše Rudan.

Epidemiološka noćna mora

Rudan kaže da je logično pitanje sada može li virus mutirati i tako da izbjegne imuni odgovor kojeg je potaklo cijepljenje? “Načelno je čak i to moguće, ali već smo imali dovoljno nesreće za početak 2021. i sada bi bilo dobro da nam se barem to ne dogodi. Ali ova je pandemija postala prava epidemiološka noćna mora. Kad god se naizgled i ukazalo neko svjetlo na kraju tunela, ubrzo bismo vidjeli da su to samo farovi nekog novog teretnog vlaka koji ide prema nama i trebamo ga nekako izbjeći, a ne i izlaz iz tunela”, dodaje.

“Sada je veliki izazov donijeti odluke o mjerama tijekom veljače i ožujka za siromašnije europske države poput Hrvatske. Slovenija i Bosna i Hercegovina već sada su praktično druga i treća najteže pogođena država na svijetu, a i Sjeverna Makedonija i Crna Gora su unutar, ili vrlo blizu prvih 10. Ni Hrvatska, na žalost, nije daleko. Imamo nezgodnu kombinaciju ekonomske snage i dobne strukture – ekonomija nam je već jako pogođena ovom krizom, a udio starijih, osjetljivih i rizičnih ljudi u ukupnom stanovništvu je prilično velik. Ostavimo li sadašnje mjere na snazi, bit će to jako loše za ekonomiju. Popustimo li ih, mogli bismo dočekati proljeće kao jedna od nekolicine najteže pogođenih država na svijetu, nismo više daleko ni od toga. Uz to, dođe li novi soj B.1.1.7. do nas, čak bi i postojeće mjere mogle biti nedovoljne.

Jako je dobro što nam brojke zaraženih i hospitaliziranih trenutno padaju, ali zbog svega navedenog u ovom tekstu, tek nam predstoji najteže razdoblje. Tijekom prvih mjesec dana cijepljenja, uspjet ćemo procijepiti samo do 2% stanovništva, a potražnja je globalno trenutno takva da daljnje isporuke kasne. Prag za kolektivnu imunost je 70% za izvorni soj, ali za B.1.1.7. bit će veći zbog njegova uspješnijeg širenja, tj. više od 80% ljudi trebat će cijepiti cjepivom koje je 95% učinkovito. Pritom, cjepivo nije licencirano za djecu, a rezultati prvih istraživanja ukazuju i da se ovaj novi soj efikasnije širi među djecom od onog izvornog soja koji je krenuo iz Wuhana.

Volio bih da su vijesti bolje, ali tako stvari danas izgledaju. Što se može učiniti? Prvo, procijepiti što prije sve starije od 70 godina, tako da barem smanjimo broj umrlih počne li se novi soj B.1.1.7. širiti i u Hrvatskoj. Drugo, poboljšati nadzore na granicama, kako bismo barem što dulje odgađali ulaz novog soja B.1.1.7. na područje Hrvatske. Treće, početi intenzivno pratiti sojeve virusa prisutne kod nas, jer ako je soj B.1.1.7. stigao, trebamo to znati i učiniti sve što možemo da se zaraženi i njihovi kontakti izoliraju”, zaključuje Rudan.

Britanski stručnjaci: ‘Ne znamo još je li smrtonosniji’

Britanski zdravstveni stručnjaci u subotu su rekli da su iznenađeni tvrdnjom premijera Borisa Johnsona da bi mutacija virusa koja je prvi put otkrivena u Britaniji mogla biti smrtonosnija u odnosu na izvorni virus.

Još uvijek nije u potpunosti sigurno da je nova varijanta koronavirusa povezana s višom stopom smrtnosti u odnosu na izvornu, rekla je BBC-ju Yvonne Doyle, direktorica izvršne agencije Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Velike Britanije koja djeluje pod nazivom Narodno zdravlje Engleske.

“Postoje neki dokazi, no oni su preuranjeni. Riječ je o malom broju slučajeva i prerano je govoriti o tomu kako će se stvari razvijati”, rekla je Doyle, aludirajući na aktualne znanstvene studije.

Član britanskoga stručnog panela SAGE Mike Tildesley složio se s njom i smatra da je prerano sa sigurnošću govoriti o povećanoj smrtnosti od nove varijante koronavirusa. Za BBC je kazao da je “iznenađen” Johnsonovom izjavom.

Britanska mutacija i u Srbiji

Britanska mutacija koronavirusa stigla je u Srbiju, izjavio je u nedjelju srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dodajući da ga je o tome izvjestio ministar zdravstva Zlatibor Lončar. Putnica iz Londona, koja je bila negativna na PCR testu, donijela je tu mutaciju, a njezin suprug je imao teške simptome.

Lociraju se svi kontakti te žene i pokušava ih se izolirati, rekao je Vučić u intervjuu za TV Prva.

On je naglasio da Srbija još nije dobila “nijednu dozu cjepiva iz COVAX programa, a samostalno je nabavila 1,15 milijuna cjepiva”, ali je istaknuo kako je “zabrinut jer je jako teško” nabaviti nove kontigente.

“Danas je teže nabaviti cjepivo nego nukelarno oružje”, ustvrdio je Vučić, navodeći kako od ponedjeljka očekuje nove informacije o daljnjoj nabavi ruskog cjepiva Sputnjik V.

Srbija je, po njegovim riječima, naručila oko osam milijuna doza cjepiva, ali je “problem što ih nema”.

U Srbiji je do subote popodne protiv koronavirusa cijepljeno 163.355 osoba, a za cijepljenje je posredstvom sustava e-uprave prijavljeno više od pola milijuna građana. Srbija koristi tri cjepiva – američko-njemački Pfizer-BioNTech, ruski Sputnjik V i kineski Sinopharm.

Prije sedam dana Kina je Srbiji isporučila milijun doza cjepiva.