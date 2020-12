‘NOVI SOJ BI MOGAO ZAKOMPLICIRATI SITUACIJU’; Član Znanstvenog savjeta: ‘Čini da se brže širi, već nas je nekoliko puta zatekao…’

‘Cjepiva su najbolji alati koji imamo, a ovo cjepivo protiv Covida-19 bit će sigurno najistraženije i najtestiranije cjepivo ikad jer su oči svih država, javnosti i struka uperene u to’, ističe Ozren Polašek

‘Moramo gledati i drugi krak’

Komentirajući pad dnevno novozaraženih, kojih je ove nedjelje 40 posto manje nego prije tjedan dana, doktor Ozren Polašek, profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu i član Vladina Znanstvenog savjeta, upozorava da je to samo jedan podatak.

“U ovom trenutku trebamo vidjeti i drugi krak, a to je broj hospitaliziranih. To želimo da se smanji. Pad broja novozaraženih je pravi put, ali je tek početak”, rekao je doktor Polašek. U najboljem slučaju, smatra, već sljedeći tjedan bi se trebalo vidjeti izravnanjenje broja hospitaliziranih, a za dva tjedna bi to trebalo biti puno očitije.

Komentirajući nove mjere rekao je da će svaka mjera koja djeluje na sprječavanje širenja zaraze djelovati povoljno.

‘Vaga je potpuno na strani cijepljenja

Brojke onih koji se protive cijepljenju su zabrinjavajuće, smatra dr. Polašek, ali istaknuo je kako se nada da su to samo početne reakcije na nešto novo.

“Ako usporedimo rizik s benefitom cijepljenja onda nema puno sumnje. Vjerujemo da će 10-20 posto ljudi koji probole covid imati dugotrajnije posljedice i ako to usporedimo s nuspojavama cjepiva onda je jasno da je vaga potpuno na strani cijepljenja”, apelira.

Dodao je kako su dokazi iz medicine do sada pokazali da su cjepiva najbolji alati koji imamo, a ovo cjepivo protiv Covida-19 bit će sigurno najistraženije i najtestiranije cjepivo ikad jer su oči svih država, javnosti i struka uperene u to.

‘Novi soj bi mogao zakomplicirati situaciju’

Osvrnuo se i na novi soj koronavirusa koji je otkriven u Velikoj Britaniji.

“Ovaj soj mogao bi zakomplicirati situaciju, ali prema trenutnim podacima, on radi sličnu kliničku sliku, ne težu, ali se čini da se brže širi. Neke države već su uvele dodatne restrikcije za putnika iz Velike Britanije što pokazuje da smo shvatili da nas je ovaj virus već nekoliko puta zatekao. Pozdravljam mjere barem do trenutka dok nismo sigurni što taj soj predstavlja”, zaključio je doktor Polašek.

