NOVI SLUČAJEVI ZARAZE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI: Pozitivno još šest osoba, među njima i jedno dijete

Oboljele su dvije osobe su iz Našica te po jedna iz Osijeka, Marjančaca, Popovca i Švajcarnice, pa je sada na području županije ukupno zaraženo 136 osoba. Dvije su novoizliječene osobe pa je broj izliječenih sada 103

Na području Osječko-baranjske županije šest je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a među njima je i jedno dijete, rekao je u petak na konferenciji za novinare načelnik osječko-baranjskoga Županijskog stožera Civilne zaštite Goran Ivanović.

Po njegovim riječima, u protekla 24 sata u Kliničkome bolničkom centru (KBC) u Osijeku testirano je 147 uzoraka te je utvrđeno da je na području županije šest novih pozitivnih osoba.

KAKO SE ŠIRI COVID-19, ŠIRI SE I POPIS SIMPTOMA: Neki znanstvenici strahuju da može uzrokovati čak i neplodnost

Zaraženo dijete odmah je izolirano

Oboljele su dvije osobe su iz Našica te po jedna iz Osijeka, Marjančaca, Popovca i Švajcarnice, pa je sada na području županije ukupno zaraženo 136 osoba. Dvije su novoizliječene osobe pa je broj izliječenih sada 103. Među šest pozitivnih osoba je i dijete, koje je smješteno u osječkom Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje. Riječ je o djetetu koje je prije dva tjedna izuzeto iz obitelji i odmah je izolirano.

“Jučer mu je trebao isteći rok samoizolacije. Dijete je testirano prije dva tjedna i bilo je negativno, no jučerašnji je test pozitivan. Dijete je smješteno prema svim epidemiološkim propisima pa druga djeca, koja su ondje smještena, nisu ugrožena”, rekao je Ivanović.

Izvijestio je da je u KBC-u trenutno hospitalizirano 12 osoba, od kojih je jedna na respiratoru. Broj umrlih i dalje osam, a u samoizolaciji je 220 osoba.

ŽZNANSTVENIK LAUC PODIJELIO ISTRAŽIVANJE O SMRTNOSTI OD COVIDA-19: Ovih pet faktora značajno utječe na negativan ishod liječenja

‘Nije došlo do proboja virusa u KBC Osijek’

Osječko-baranjska policija obavila je 41 provjeru te je utvrdila da nije bilo prekršitelja mjera samoizolacije. Na kontrolnim točkama na ulazima u županiju u 5398 provjera utvrđeno je da dvije osobe nisu imale propusnica za putovanje.

“Kad je riječ o zahtjevu koji smo poslali Nacionalnom stožeru Civilne zaštite da se u Osijeku omogući rad tržnica nedjeljom od šest do 12 sati, za sada od toga nema ništa, i to vrijedi za cijelu Hrvatsku. S obzirom na to da imamo dojava kako se u pojedinim trgovačkim centrima ne provodi kontrola dezinfekcije ruku na ulazu i da kupci ne poštuju propisani međusobni razmak, pozivam vlasnike trgovina da nastave s provedbom i kontrolom propisanih mjera“, rekao je Ivanović.

Na pitanje jesu li točne informacije o proboju virusa u osječki KBC, Ivanović je odgovorio kako je riječ o jednom pacijentu koji je testiran pri dolasku na operativni zahvat, nije imao nikakvih simptoma, ali se test pokazao pozitivnim.

“On je prebačen na Odjel za infektologiju, test će biti ponovljen i ne može se reći da je došlo do proboja virusa u KBC”, zaključio je Ivanović.

DIJETE IZ OSJEČKOG DJEČJEG DOMA ZARAŽENO KORONAVIRUSOM: Nema simptome, dijete prije dva tjedna došlo u ‘Klasje’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.