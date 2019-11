NOVI SKANDAL POTRESAO JE SISAK: Evo kako gradonačelnica Ikić Baniček i svi njezini pročelnici lažiraju gradski proračun

Novinari su provjerili s vijećnicima jesu li se iznosi iz spornog maila ostvarili u prijedlogu proračunskih prihoda. Redom su im potvrdili kako su planirani prihodi 75 milijuna

Došao je red na novu priču o malverzacijama sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček.

Ovaj se purtekipa RTL-ove Potrage uputila se u Sisak zbog proračuna. To je samo jedan, ali najzanimljiviji dio današnje priče. Naime, RTL je u ekskluzivnom posjedu maila u čijoj prepisci sudjeluju gradonačelnica i svi njezini pročelnici, a u kojem dogovaraju kako će frizirati proračun.

“U 2020. godini realni prihodi koje možemo očekivati od komunalne naknade su 56 milijuna, mi smo prikazali da ćemo dobiti 71.513,926 kn. A trošimo 93.908.205, odnosno potrošili bi 38 milijuna kuna koje nemamo”, dio je maila.

Tako to svi rade?

Sporno je dopisivanje nastalo prije nešto više od mjesec dana. Proračun se izglasavao u petak. Oporba je, i prije nego što su ikome pokazali mail iz kojeg je jasno da će i vijećnicima i građanima servirati napuhane iznose, znala da će se proračun frizirati. Jer tako to, sumnja se, odavno “svi rade”. Ali, dokaza u ovakvom obliku još nije bilo.

Novinari su provjerili s vijećnicima jesu li se iznosi iz spornog maila ostvarili u prijedlogu proračunskih prihoda. Redom su im potvrdili kako su planirani prihodi 75 milijuna, nešto više od onog planiranog u e-mailu.

Iznos se napuhao za još 3,5 milijuna kuna i jasno je da je dogovor o friziranju stvaran. Iznosi su apsolutno nerealni, što je jasno i iz proračuna za još aktualnu 2019. godinu.

“30 milijuna kuna u šest mjeseci? Dakle, nije realno da će se napuniti 75 ako je oko 30 milijuna realizirano u prvih šest mjeseci. Taman da malo bolja bude druga polovina godine, to je, ajde, 65 milijuna, no neće biti 75 milijuna”, komentirao je vijećnik Darijan Vlahov.

Pokušala pobjeći od kamere

Na prvoj pauzi na hodnicima novinari su zatekli gradonačelnicu koja je spretno pobjegla na druga vrata. Pročelnici koji su sudjelovali u namještanju proračuna bili su malo hrabriji, barem što se tiče ostanka u dvorani.

Jedna od sudionica dogovora iz maila je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Silvija Mužek. Novinari joj ni uspjeli postaviti pitanje do kraja, a već ih je odbila.

“Čak ni o kompromitirajućem mailu u kojem stoji da frizirate izvješća?”, pitali su je nakon prve odbijenice.

“Ja ne dajem nikakve izjave! Oprostite, nemojte me napadati, nemojte me sad snimati”, kazala je Mužek.

Na pitanje znači li to da ne želi komentirati situaciju koja je klasificirana kao kazneno djelo, odgovorila je: “Kakvo kažnjivo djelo? Prvo, ne znam uopće o čemu pričate?”

Pojasnili su joj kako je riječ o mailu čiji su sadržaj dobili na uvid, a u kojem stoji da će namjerno frizirati proračun.

– Pa neću ništa frizirati.

– Nećete frizirati?

– O čemu vi pričate?!

– Stoji u mailu da ste na sastanku dogovorili da ćete 27 milijuna kuna frizirati.

Vijećnica je nakon tog pitanja pobjegla od novinara.

Silvija Mužek šesta je pročelnica za financije u mandatu SDP-ove gradonačelnice Ikić Baniček. Pročelnicu je oporba rešetala, ali prije svakog odlaska za govornicu Silvija Mužek konzultirala bi se s gradonačelnicom ili odgovarala da će odgovore dostaviti pisanim putem.

Svi su bez komentara

Novinari su krenuli ispitivati sve pročelnike o spornom sadržaju e-maila. Redom su odbijali odgovoriti.

Predsjednica Gradskog vijeća, odnedavno nezavisna vijećnica, ali dio vladajuće koalicije koja je proračun predložila, kasnije i usvojila, bila je malo rječitija.

“Ne znam ništa o tome. Nakon našeg donošenja ili nedonošenja dokumenata odluka na ovom tijelu ide na ocjenu zakonitosti u Ured državne uprave. Proračun se uvijek realno planira jer, kao što je rekla pročelnica, on je živo biće, ali ja sam tu zakonodavno tijelo i svi dokumenti sa ove sjednice, kao i sa svake druge, idu na ocjenu zakonitosti. “, kazala je Ivana Krčelić Cindrić, predsjednica sisačkoga Gradskog vijeća.

Na pitanje znači li to da kao zakonito tijelo kada bi znali da postoji dokument u kojem stoji da će proračun biti friziran, ono bi ga svejedno poslali dalje, Krčelić Cindrić odgovara: “Pa ja ne znam da je to nezakonito”.

Znaju zato pravni stručnjaci.

“Treba to ispitati, provjeriti, vidjeti radi li se o počinjenju ovih kaznenih djela: zloporabe ovlaštenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenju službene isprave. Dakle, službena ili odgovorna osoba koja u obavljanju svog posla ovjeri sadržaj ili inicira pogrešan sadržaj javne isprave, što svakako gradski proračun jest, čini ovo kazneno djelo”, pojašnjava odvjetnik Branko Šerić.

A ni predviđene kazne nisu male.

“I onda će postupati nadležno Državno odvjetništvo, pa čak i USKOK jer se radi o državnim službenicima. Zapriječena kazna za to je do pet godina”, dodaje Šerić.

Vratili su se nakon pauze

Na drugoj pauzi, opet ista scena. Gradonačelnica bježi na stražnja vrata.

“Žao mi je, nemam vremena”, poručila je Ikić Baniček te potom zalupila vratima.

Puno je pitanja na koje bi trebala odgovoriti. Puno je naloga raznih inspekcija, sudova, ministarstva po kojima bi trebala postupiti. Ali, to ne čini.

Skandal s hokejskim klubom ide dalje

RTL podsjeća i na skandal s Hokejskim klubom Siscia koji, unatoč dvjema arbitražama Olimpijskog odbora i rješenju sportske inspekcije, gradonačelnica ne pušta u sisačku Ledenu dvoranu.

“Oni su u dva odvojena i neovisna postupka donijeli isto rješenje da Zajednica krši zakon o sportu svojim odlukama, a arbitraža je čak i navela da su prekršili Ustav time što nam onemogućavaju treniranje i pokušavaju postaviti neke uvjete koji su jednostavno osim što su protuzakoniti su potpuno suludi”, pojasnila je glasnogovornica HK Siscia Karla Vorkapić.

‘”Zašto gubite vrijeme na idiote, koja je sankcija ako im se ne odgovori, prijavit će nas povjereniku za informiranje, žalit će se pravobraniteljici za zaštitu invalida”, bila je to prepiska gradonačelnice koju su ranije objavili, a u kojoj hokejaše kluba Siscia dodatno vrijeđa i ponižava.

U drugom hokejskom klubu, koji smije na led, trenira gradonačelničin sin, a vodi ga njezina prijateljica. U međuvremenu, početkom mjeseca, stiglo je i novo rješenje sportske inspekcije u kojem piše da HK Siscia mora na led u roku od 15 dana te da će odgovorna osoba biti kažnjena s gotovo 17 tisuća kuna. Mladi hokejaši javljaju kako još nisu ušli u dvoranu.

Još žrtava gradonačelnice Ikić Baniček

Cestom punom rupa novinari RTL- krenuli su prema novom slučaju.

“Kod nas je stanje s cestom ovakvo već godinama. To je postalo normalno. Prije dvije godine su pokrpali rupe na način da s lopatom stave asfalta i utabaju i to je za mjesec dva već sve, evo sad isto dolazi zima. Naravno, kada se baci sol ceste će biti u još gorem stanju, ako je to ikako moguće,”, priča Anita Klasnić, mještanka mjesta Malno Budaševo

Najveće je to sisačko prigradsko naselje. Uredno plaćaju komunalne doprinose, iste one čije iznose gradonačelnica frizira u proračunu, ali rupe i dalje stoje. Već godinama mole Grad Sisak da im pomogne jer komadi asfalta frcaju posvuda, a automobili im svako malo ostaju bez ratkapa ili završe probušenih guma.

“Svašta su mi odgovorili. Prvo da nisu nadležni, pa onda da nismo prioritet. Na puno mailova mi se uopće nije odgovorilo”, dodaje gospođa Anita.

Nakon što ih je Grad sustavno ignorirao, obratili su se Ministarstvu prometa. Kaže, oni su potom obavili svoj inspekcijski uvid te ustanovili da je prometnica zaista opasna. Nakon toga su Gradu dostavili nalog da mora sanirati cestu.

Bilo je to prije dvije godine.

“Svako malo se ja njima javim, no Grad nam je dostavio dopis u kojem stoji da je prometnica sanirana. Ponovno sam im poslala fotografije te ih zamolila da ponovno izađu na teren što su oni stvarno i napravili i oni opet ustanove da Grad nije ništa sanirao. Znači Grad je lagao ministarstvu, tako su mi rekli iz ministarstva i imam dokaz mailove kojima smo komunicirali”, govori Anita.

A u mailovima iz ministarstva Aniti, uz ostalo, odgovaraju i ovo:

“Poštovana,

Gradu Sisku je 18.04. proslijeđen zahtjev za dostavu podataka, na osnovu kojih možemo sankcionirati iste. S obzirom da se niti na to nisu očitovali, samo povećavaju kaznu u prekršajnom nalogu.”

Svađa između SDP-a i HDZ-a?

Ono što je u ovoj priči, očito najvažnije jest to što je na čelu Mjesnog odbora u Budaševu – HDZ.

“Gradonačelnica mi je sama rekla, na pitanja kada će se u Budaševu napraviti kanalizacija, sanirati prometnica, nogostup, odgovorila da je najlakše glasati za HDZ. Ja evo nemam nikakve veze s politikom, niti ima većina mještana koji plaćamo Gradu i komunalije i poreze. Ne plaćam ja nijednoj stranci da mi održava cestu već Gradu”, žali se Anita.

Na teren je više puta izlazila i policija. Cestu su proglasili opasnom i Gradu slali dopise da je moraju sanirati. Usmeno su im obećali da će to učiniti do kraja ovog mjeseca. Nakon nekoliko godina i zanimljivo, sanacija je počela baš kad se počela pripremati ova priča.

SDP ne želi komentirati postupke svoje gradonačelnice.