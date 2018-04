NOVI ŠEF DORH-A PREDSTAVIO PROGRAM: ‘Cilj mi je revitalizirati odnos DORH-a i krim-policije’

‘Ja sam dijete državnog odvjetništva’, započeo je svoje predstavljanje pred odborom.

Prije nego što o njegovom imenovanju glasa Sabor, o Draženu Jeleniću raspravlja Odbor za pravosuđe. Prvo što je budući glavni državnih odvjetnik istaknuo pred Odborom je da već poznaje struktrure i način funkcioniranja DORH-a. “Ja sam dijete državnog odvjetništva”, rekao je.

Poboljšat ću percepciju DORH-a

Bivši državni odvjetnik Dinko Cvitan, kao jedan od svojih propusta rekao je kako možda nije dovoljno izlazio u javnost i rekao da bi to bio jedan od savjeta njegovom nasljedniku (kojeg je nahvalio), a izgleda da ga je Jelenić poslušao.



“Svjestan sam percepcije javnosti i o njoj treba voditi računa. Sve što je dobro u radu DORH-a, a toga ima jako puno, treba znati prezentirati. Uvjeren sam da dobrim načinom prezentacije kvalitetnog rada će se i ta percepcija javnosti promijeniti. Percepcija se temelji na velikim predmetima, a to su korupcija, ratni zločini, gospodarski kriminalitet i poneki predmet za ubojstva, razbojništva, otmice i silovanja” najavio je Jelenić.

Krim-policija kao glavni partner

Kako prenosi N1, najavio je i i da će pokušati obnoviti odnos s krim-policijom.

“Cilj mi je, ukoliko budem imenovan, je revitalizirati odnos DORH i našeg glavnog partnera, a to je kriminalistička policija. Tu ima prostora za poboljšanje načina zajedničkog rada”, rekao je Jelenić u uvodu pred Odborom na čiju je sjednicu došao i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Borba protiv korupcije, ali i ratni zločini

U kratkim crtama je objasnio i svoje glavne ciljeve.

“Rad na predmetima korupcije ostaje i dalje prioritet DORH-a uz rad na predmetima organiziranog kriminaliteta. Treba nastaviti ono što je radio USKOK. Potreban je i još jači angažman onih koji su uključeni u predmetima ratnih zločina. Tu mislim na angažman DORH-a u kontaktima i suradnji sa kolegama iz Srbije i Crne Gore. Svjesni smo da veliki broj dokaza se nalazi u tim zemljama. Imamo zaključene sporazume koje treba i dalje forsirati njihovu primjenu”, kazao je Jelenić.

O uvjetima rada USKOK-a, o kojima je i Cvitan na odlasku govorio, Jelenić nije želio previše prozivati odgovorne ali je istaknuo da misli “da prioritet mora biti izmještanje USKOK-a iz sadašnjih prostora jer oni rade u prostorima u kojima ne rade ni Općinska državna odvjetništva”.

Komenitorao je i rad sudova koji bi morali skratiti postupke, odnosno ne dopustiti da se dokazni postupci razvlače u nedogled.

Odbacio je bilo kakve insinuacije da DORH namjerno stopira neke postupke, ali je još jednom istaknuo kako je svjestan problema percepcije u javnosti.

Koliko će trajati proces u slučaju Agrogor ne želi nagađati, no kategorički je odbacio je optužbe Ivana Sinčića da je u pitanju bilo namjerno pririvanje. “Proces je počeo kada je prikupljena kritična masa dokaza”, rekao je.

Jednako tako odbacuje da je DORH pod utjecajem politike, ili da kalkuraju s pokretanjem postupaka.

Nakon sjednice Odbora, Jelenić je bio upitan smatra li da je imao kakvih propusta u dosadašnjem radu i je li se moglo bolje raditi. ‘Ne bih rekao da se moglo bolje raditi, ali ožda se moglo raditi intenzivnije u svim segmentima’, rekao je Jelenić.

Nije htio reći smatra li da je Cvitan radio dobar posao jer kaže da to nije ‘njegova stvar’. Upitan je bio o Tamari Laptoš, v.d. ravnateljice Uskoka koja je donedavno bila ravnateljica bez prefiksa v.d. ‘Uskok nije obezglavljen. Kolegica Laptoš je sada v.d. ali to ne znači ništa ne znači za rad ureda. Pričat ću s njom. To je je prvi operativac DORH-a i mora postojati uzajamno povjerenje’, rekao je Jelenić i kratko zaključio kako politika neće utjecati na njegov rad na poziciji glavnog državnog odvjetnika.