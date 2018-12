NOVI ROTOR U REMETINCU UOPĆE NIJE POTREBAN? Svi se čude kako sad nema gužve, stručnjak objasnio što je zapravo trebalo napraviti

Marko Ševrović s Prometnog fakulteta u Zagrebu tvrdi kako je izostanak gužvi zatvaranjem rotora razbio veliku famu zagrebačkog gradskog prometa – on nije toliko problematičan i preko njega se ne odvija toliki promet

Nakon što su mjesecima građani strahovali od zatvaranja zagrebačkog rotora za promet, prvi dan je prošao i više nego dobro, te je ukazao kako postoje rješenja koja se ne okreću nužno prema rotoru.

[VIDEO] POČEO PRVI DAN SA ZATVORENIM ROTOROM, NIJE DOBRO: Javljaju nam se građani, evo koje ceste izbjegavati

‘Nema kontaktnih točki’

“Pa ovo je sjajno. Promet se odvija bolje nego kad je radio rotor”, komentirali su pripadnici policije i prometnog redarstva u ponedjeljak ujutro. Naime, policija je bila raspoređena svuda oko rotora na novosagrađenim prometnicama, a građani su bez nervoze prelazili Savu pažljivo prateći signalizaciju

“Nema kontaktnih točki. To je cijela mudrost”, objasnio je jedan od prometni policajac i dodao: “Kad ste dolazili do rotora, morali ste stati, čekati, i to je bilo dovoljno za stvaranje kolona i gužvi. Sada toga nema. Promet se kreće bez zadrške”, piše Jutarnji list.

Megalomansko rješenje

Marko Ševrović s Prometnog fakulteta u Zagrebu tvrdi kako je izostanak gužvi zatvaranjem rotora razbio još jednu veliku famu zagrebačkog gradskog prometa – on nije toliko problematičan i preko njega se ne odvija toliki promet kako se stalno govorilo, čime se opravdavala ova ogromna financijska investicija.

“U Zagrebu ima prometnih lokacija gdje su daleko veće gužve nego na i oko rotora, i sad se to pokazuje”, smatra Ševrović koji smatra da je rotor trebalo ostaviti kakav je, uz promjenu vertikalne i horizontalne signalizacije, a stotine milijuna kuna za njegovu rekonstrukciju uložiti u puno pametnija prometna rješenja.

Poznati prometni stručnjak smatra kako je novi rotor je premegalomansko rješenje, posebice gradnja tunela.

[FOTO/VIDEO] ROTOR SE TEK ZATVORIO, A VEĆ JE NASTAO KAOS: Automobili voze po nogostupu, nekoliko buseva zapelo, a građani bjesne

Raspodjela prometa

“U novi rotor će se utrošiti više od 200 milijuna kuna, čemu treba dodati i cijenu održavanja ovih tunela, koja neće biti mala, a rotor uopće nije prometno problematičan”, naglašava Ševrović koji dodaje da bi bilo pametnije taj novac utrošiti u izgradnju novog mosta preko Save, Jarunskog ili nekog drugog, te tako otvoriti novi ulaz u grad iz smjera juga i novi ulaz u grad sa zapadne strane preko obilaznice.

Prometni stručnjak kao argument za svoju tezu ukazujena činjenicu da je nakon potpunog završetka izgradnje Radničke ceste došlo do nove preraspodjele prometa, te kako sve više ljudi koristi tu prometnicu za ulazak u grad s juga.

Nikad realiziran projekt

Kao jedan od projekata koji nikada nije bio realiziran Ševrović je podsjetio i na projekt izgradnje mosta preko Ranžirnog kolodvora, kojim bi se promet s obilaznice usmjerio na Sarajevsku cestu, te otvaranje novog zapadnog ulaza u grad s autoceste A2 Zagreb – Macelj.

“Na Prometnom fakultetu već smo razradili ideju da se kod Podsusedskog mosta napravi jedan veliki čvor. S autoceste bi se preko mosta Podsused i novog čvora promet usmjeravao na Aleju Bologne i dalje na Ilicu ili Samoborsku cestu. Još jedan, zapadni ulaz u grad dodatno bi rasteretio promet u i oko Novog Zagreba”, smatra Ševrović koji je ukazao na zanimljiv detalj.

ZAGREPČANI, JESTE LI SPREMNI NA GUŽVE? Danas se zatvara remetinečki rotor

Neiskorišteni potencijal

Naime, napravljena je nova prometnica uz sam savski nasip koja vodi prema naselju Remetinec, te stručnjak smatra da bi se ta c esta mogla povući dalje uz Sveučilišnu bolnicu, golf-igralište i spojiti na zapadu s Jankomirskim mostom i obilaznicom

“To je samo dokaz koliki je neiskorišteni potencijal uz rijeku Savu u prometnom smislu”, naglašava Ševrović, piše Jutarnji list.