Sveučilište u Zagrebu ima novog rektora, a on je nekadašnji dekan Građevinskog fakulteta - Stjepan Lakušić. Na najnovijoj ljestvici sveučilišta u svijetu Zagreb je lošiji i od Rijeke i Splita i od Karachija i od Beograda.

"Nije baš lošiji od svih tih… Na toj ljestvici je to tako ispalo ove godine, to je vezano za razdoblje dok ja još nisam bio lektor. Ta ljestvica dosta ovisi i o tome koliko sama sveučilišta daju toj ljestvici, odnosno šalju podatke o obrazovanju, broju nastavnika, studenata, doktoranata, kakva je suradnja s gospodarstvom, koliki je prihod od gospodarstva, koliki od države", odgovorio je novi rektor za RTL Direkt i dodao:

'Na Sveučilištu su morali reagirati da slika ne bude tako loša'

"Ono što je jako važno, gleda se i citiranost. Sveučilište u Zagrebu godišnje objavljuje oko 3500 radova. Nekih 20 posto od toga se ne pribrajaju Sveučilištu u Zagrebu zbog krivog potpisa, nenavođenja sveučilišta…"

Lakušić je rekao da su oni sami, na sveučilištu, trebali reagirati kako ta slika ne bi bila tako loša.

"Jedan od ovih indikatora je i novac koji dolazi iz gospodarstva. Na taj način i možete nešto razvijati. Ili broj nobelovaca koji radi na sveučilištu. I broj alumnija koje su nobelovci… I to je nešto na čemu država i svi zajedno moramo raditi", rekao je.

'Moramo voditi računa da sami stvorimo sredstva'

Komentirao je i kakvo ga je stanje zateklo nakon što je otišao njegov prethodnik Damir Boras.

"Kako bih još bolje saznao od onoga što sam znao kad sam predao kandidaturu, zamolio sam da se napravi cjelovita revizija, rađena od četvrtog do skoro devetog mjeseca. Predstavili su nam rezultate i, moram biti iskren, puno toga što je unutra navedeno i preporuke za unapređenje, nešto je što sam ja u svom programu i predvidio da bih mogao očekivati.

"Osim što ga moramo obnoviti jer je stradalo od potresa, što je velika investicija, moramo odlučiti što je sa suradnjom s gospodarstvom, što je s našim alumnijima koji su po svijetu… koji mogu pomoći u međunarodnoj suradnji, što je jako bitno i pobrinuti se da, osim čekanja novca koji daje država, moramo voditi računa da sami stvorimo sredstva koja možemo iz europskih fondova. Ja to ne govorim zato što je to jako lijepo čuti, nego zato što sam kao dekan jednog fakulteta to uspio stvoriti", zaključio je.