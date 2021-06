Nakon ostavke dr. Zorana Vatavuka, novi ravnatelj zagrebačke bolnice Sestre milosrdnice od danas je dr. Davor Vagić koji preuzima dužnost u vrlo nezgodnoj situaciji narušenih međuljudskih odnosa i teških optužbi.

"Moram zahvaliti na početku djelatnicima koji su u izuzetno zahtjevnih zadnjih godinu i pol unatoč dva potresu i covid krizu uspjeli napraviti to su naši pacijenti minimalno osjetili to da radimo u izvanrednim okolnostima. Želim zahvaliti i našim pacijentima koji i dalje vjeruju bolnici koja postoji 175 godina", rekao je Vagić u razgovoru za RTL.

"Ovaj problem koji je sada i koji je bio u medijima zadnjih dana mislim da se može riješiti jednim mirom i normalnim radom i onime što je jako bitno, a to je da nalazi koji su mi dani danas kada sam preuzeo dužnost, definitivno u inspekcijskom nalazu HZZO-a i Ministarstva zdravstva nije bilo ničega od nekih kriminalnih radnji, bilo je nekih manjih nepravilnosti. Ali ostavite mi dva-tri dana da to pročitam detaljno, to je nekih 70 stranica. Ako taj dio maknemo sa strane, ono što je potrebno ljudima u bolnici, to je mir da mogu raditi dalje i pružati zdravstvenu skrb pacijentima", dodao je.

Pokopana 'ratna sjekira'?

Govoreći o Dijani Zadravec koja je bila jedan od kandidata, Vagić je rekao da je ona na bolovanju. "Ja osobno želim da što prije ozdravi. Kada završi bolovanje vraća se na mjesto s kojega je otišla na bolovanje, a to je mjesto radiologa na Zvodu za radiologiju, kao voditelj neuroradiologije.

Nikad nisam imao ratnu sjekiru s nekim. Mi smo samo legalisti, govorim isključivo legalistički i mislim da trebamo sve napraviti da i djelatnici imaju mir i osjećaju se sigurno, bez straha i ostalog što se događa i zbog naših pacijenata, da i oni osjećaju da će ovdje dobiti sigurnu zdravstvenu skrb", tvrdi Vagić.

Otkrio je da je razgovarao s ministrom Vilijem Berošem. "Nakon što je bilo Upravno vijeće, nakon što sam izabran, nazvao me ministar Beroš, zamolio me da dođem u Ministarstvo i sastali smo se. S obzirom da je on iz ove bolnice, normalno da je jako dobro zna, porazgovarali smo i mogu reći da mi je dao u ovom dijelu podršku za nekakav dalji način rada".