Subota je uobičajeni termin za prosvjede protiv covid potvrda u Zagrebu. Ovoga se puta na Trgu Francuske Republike okupilo nešto više od 200 građana.

"Mi smo prije dva tjedna jasno izrazili svoj stav na prosvjedu u Zagrebu. Idući puta može nas biti i dvostruko više. Ako netko nije shvatio, neće nam dirati djecu", poručio je jedan od mnogobrojnih govornika.

Branitelj Darko, kako se predstavio jedan od prosvjednika, poručio je da "nepravda učinjena jednom čovjeku napravljena je cijelom čovječanstvu". "Mi ne rušimo državu. Mi rušimo nepravdu koja se događa. Ja sam prvi da se ne ruši država za koju sam krvario", poručio je.

'Zašto su Hrvati poslušne ovčice?'

Prosvjednici prate i događanja u susjedstvu, točnije masovne prosvjede u Srbiji. Jedan od okupljenih je to komentirao. "Ako naši susjedi to mogu, zašto su Hrvati tako poslušne ovčice? Mi smo pobijedili Turke. To je povijesna činjenica, a danas pognutih glava prihvaćamo sve što nam serviraju", rekao je i dodao kako će 18.12. biti dan javnog suđenja političarima.

Građanima su poručili da će ih uputiti u njihova prava. Istaknuli su i da nitko nema pravo znati njihove znanstvene podatke. Savjetovali su ih da snimaju svoje odlaske u državne institucije.

'Svi osjećamo određeni očaj'

Jedan je Petrinjac poručio da neće dati cijepiti svoju djecu, ako bude izglasan zakon o cijepljenju djece, na što su okupljeni počeli skandirati "Ne damo djecu!". Ime Marka Franciškovića orilo se Trgom Francuske Republike nakon što je jedan prosvjednik problematizirao njegovo pritvaranje. Dodao je da se u prosvjed ubacuju ljudi koji ih vode u krivom smjeru te da trebaju pripaziti.

Inače, prosvjed je započeo oko 15 sati, a sve je, piše Večernji, bilo najavljeno još ranije na društvenim mrežama. "Svi osjećamo određeni očaj. Moramo SVI, bili cijepljeni ili ne, stati na kraj užasu koji se ovdje događa i vidjeti kako se možemo organizirati. Svatko može doći kako hoće, sa ili bez plakata, s obitelji ili sam, bitno je samo da je netko prisutan", stoji u pozivu na prosvjed.