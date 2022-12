Osobe s invaliditetom i obitelji djece s teškoćama u razvoju prosvjedom na Markovu trgu u četvrtak traže donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji te žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Stotinjak prosvjeda s transparentima poput "Sude nam jer volimo svoju djecu", "Uključivanje, ne ignoriranje", "Prije će mi dijete osijediti nego dočekati svoja prava", "Osobni asistent je pravo svake osobe s invaliditetom" i "Sutra to možeš biti ti", od resornog ministarstva i Vlade traže poboljšanje skrbi i veća prava. Iz Vlade se uoči prosvjeda doznaje kako će predstavnike prosvjednika pozvati na sastanak.

"Još su nam jednom pokazali srednji prst, a mi smo danas došli reći da nam je toga dosta. Dosta je bilo čekanja, diskriminacije, djeca s teškoćama diskriminirana su u odgojno obrazovnim ustanovama, njihovi roditelji diskriminirani su na tržišstu rada, odrasle osobe s invaliditetom diskriminirane su. Zato im svima kažemo glasno: Dosta je", rekla je Suzana Rešetar.

Kaže da žele društvo koje ne diskriminira i koje prihvaća, suosjeća s pojedincima. "Od države godinama tražimo, a nismo dobili ništa. Djeca s teškoćama u razvoju nemaju osiguranu potrebnu rehabilitaciju, roditelji nemaju ustavom zajamčeno pravo na rad, odrasle osobe s invaliditetom su diskriminirane na tržištu rada. Sram vas može biti. Iako je biti socijalni slučaj zadnje ono što mi želimo, godinama nam obećavaju svjetlo na kraju tunela, a svake godine nas vraćaju u sve dublji mrak. U posljednjih 20 godina djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom samo povećanje osobne invalidnine u iznosu od cijelih 750 kuna. I to samo za one s najvišim invaliditetom. Oni malo manje dobivaju 600 kuna.

Primjera radi, samo jedna logopedska terapija košta 200 do 300 kuna, rehabilitator 300 kuna, mediinska sestra 300 kuna, zatim razni lijekovi i dodaci. To bi sve morali kupiti od tog iznosa. Srdačan pozdrav gospođo Zvjezdana, ona se ne libi izvadit kalkulator i svaki put nam zbraja što smo sve dobili i kako nam je lijepo. Sram vas može biti. Ako dijete ima jednu dijagnozu nije dovoljno bolesno dijete, ako dijete ima samo jednu tešku dijagnozu, roditelj ima pravo raditi pola radnog vremena, i to samo ako je drugi zaposlen. Postoje praznici koje iznosi 4 mjeserca, je li kome palo na pamet gdje ćemo mi sa svojom djecom, Naravno da nije. Jedno dijete s teškom dijagnozom u obitelji, a imamo i troje, vladajućima je to svejedno, njima je svejedno imate li jedno ili troje djece", rekla je.

Neka prava i usluge se čak ukidaju

Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom SJENA - Zagreb, koja je organizator prosvjeda, ističe kako navedene zakone čekaju desetljećima pa je vrijeme poručiti - "Dosta je".

Prosvjednicima je sporno što Zakon o osobnoj asistenciji čekaju već 14 godina, trebao je biti usvojen ove godine, ali se njegovo donošenje prenosi na iduću. Smatraju da je nacrt zakona koji je ušao e-savjetovanje loš te će njime zapravo izgubiti određena prava.

Prema tom prijedlogu, roditelji koji imaju status roditelja njegovatelja gube pravo na osobnog asistenta, odnosno pravo će imati samo samci, a osobe s invaliditetom i njihove obitelji više neće sami birati asistenta, što im je iznimno važno, nego će im osobni asistent biti dodijeljen. Sporno im je i to što roditelji djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom, koji imaju status roditelja njegovatelja, po smrti djeteta ostaju bez naknade koja im je pripadala na temelju tog statusa.

Ministar tvrdi da je ovo epohalan korak

Premijer i resorni ministar najavili su kako će Zakon o osobnoj asistenciji na snagu stupiti sredinom 2023., a Zakon o inkluzivnom dodatku u siječnju 2024. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić izjavio je uoči prosvjeda da razumije razloge zbog kojih prosvjednici kreću u svoje aktivnosti, ali" njihovo nevjerovanje ne znači da zakon neće biti donesen i da neće imati pravo na sve usluge". Piletić je naveo da će Zakonom o osobnim asistentima od 1. srpnja iduće godine 9000 ljudi dobiti osobne asistente, što je ocijenio epohalnim korakom u poboljšanju prava osoba s invaliditetom.