Pelješki most, najgrandiozniji projekt u novijoj povijesti Hrvatske, pušten je u promet 26. srpnja što je izazvalo sveopće oduševljenje.

Građani su se danima zaustavljali u zaustavnoj traci kako bi se slikali na impresivnom zdanju, policija je upozoravala kako se takvo što ne smije raditi, tjednima se govorilo samo o tom projektu. Hrvatska je napokon postala teritorijalno cjelovita.

Poskupjeli energenti i materijal

No, ono što je ostalo nedovršeno jest dio pristupnih cesta koje čine stonsku obilaznicu. Govorilo se o kašnjenju u više navrata, a ministar Oleg Butković i njegova svita prilikom posjeta krajnjem jugu Hrvatske u više navrata su najavljivali kako bi do kraja godine, točnije koncem studenog, i one mogle biti puštene u promet. No, to se neće dogoditi, što su nam potvrdili iz Hrvatskih cesta.

"Za posljednji dio stonske obilaznice planirano puštanje u promet je početak iduće godine", odgovorili su nam iz Hrvatskih cesta.

Odgovarajući na pitanje o razlozima ponovnog kašnjenja, iz Hrvatskih cesta tvrde kako "predmetni dio obilaznice kasni za ostatkom projekta iz razloga problema grčkog izvođača uslijed gospodarske situacije s materijalima i energentima".

Podsjetimo, izvođač radova na spomenutoj obilaznici je grčka tvrtka Avax, a o njihovom kašnjenju se konstantno govorilo tijekom izvođenja radova.

Kako je već rečeno, Avax je mjesecima kasnio u svojim obvezama, pa i u pripremnim radovima, zbog čega se govorilo i kako je iz tih razloga tvrtka Brodosplit bačena u predstečaj. Iz Brodosplita su sve vrijeme tvrdili kako su svoje obveze i radove izvršavali na vrijeme i poštujući rokove.

'Važnost ovog projekta nadilazi sve poteškoće'

Dubrovački dnevnik upitao je župana Nikolu Dobroslavića za komentar na novonastalu situaciju. Kako nam je kazao, dugo se čekalo na taj projekt pa neznatno kašnjenje za njih ne predstavlja problem.

"Početak sljedeće godine kao rok za dovršenje Stonske obilaznice za nas je zadovoljavajuć. Sadašnji režim privremenog prometovanja, kao što smo i predviđali, minimalno je opteretio Ston te eventualno kraće produljenje roka ne smatramo problemom. Važnost ovoga projekta i njegovi pozitivni učinci daleko nadilaze poteškoće koje smo imali u njegovoj provedbi,“ smatra Dobroslavić.

'To neznatno kašnjenje ne znači ništa'

Trasa kretanja iz ostatka Hrvatske prema dubrovačkom području je Pelješkim mostom promijenjena, što je dodatno opteretilo Ston.

Prošlog ljeta su zabilježene gužve na prometnicama, no one bi nakon puštanja stonske obilaznice u promet trebale postati prošlost. Sezona je na izmaku pa novi rokovi ne bi trebali predstavljati problem, slaže se i načelnik Općine Ston Vedran Antunica.

"To neznatno kašnjenje ne znači ništa, za nas je situacija potpuno u redu. Važno je da svi radovi budu dovršeni, no možemo kazati kako se već vidi to 'svjetlo na kraju tunela'. Mjesec dana više ili manje nam ne znači ništa", izjavio je Antunica.

Zašto je dovršetak stonske obilaznice važan i za sam Ston, najbolje pokazuju brojke. Grubim izračunom, kroz Ston je ove sezone prošlo gotovo dva milijuna ljudi koji su samo u tranzitu. Naime, Hrvatske ceste su objavile kako kroz Ston prođe u prosjeku oko 13 tisuća vozila, od kojih većina samo prolazi kroz Ston, ali se u njemu ne zaustavlja.

'Sad je lako jer je prošla ta špica sezone'

Ako se u obzir uzme kako po vozilu u prosjeku budu tri putnika, to je oko 30 tisuća putnika u danu. Kad se taj broj pomnoži s brojem dana u mjesecu, to je 900 tisuća putnika. Za dva mjeseca, tijekom trajanja glavnog dijela sezone i nakon puštanja mosta u promet, to je gotovo dva milijuna putnika.

To su uglavnom osobe koje prolaze kroz Ston, a ne turisti koji će tu navratiti, potrošiti svoj novac, vidjeti znamenitosti. U prijevodu, radi se o turistima koji su uglavnom stvarali gužvu. No, s dovršetkom obilaznice će se to promijeniti.

"Sad je lako jer je prošla ta špica sezone. Na neki način smo morali samo izdržati tu gužvu, a s dovršetkom stonske obilaznice mislim kako će se stvoriti dobri preduvjeti za Ston – sljedeće sezone će tu prvenstveno dolaziti oni koji žele vidjeti baš Ston, koji će tu potrošiti i uživati", kaže stonski načelnik Antunica.