NOVI PROBLEMI ZA HŽ: Pao je napon u mreži, vlakovi stoje na mjestu: ‘Platila sam brzi vlak, a k’o da me voze tačkama’

Na dionici željezničke pruge Koprivnica – Mučna Reka došlo je do nestanka napona u kontaktnoj mreži zbog čega je željeznički promet u prekidu

Nakon naleta vlaka na ostavljenu šinu i sudara vlaka s kamionom željeznički promet u Hrvatskoj opet ima probleme. Na dionici željezničke pruge Koprivnica – Mučna Reka došlo je do nestanka napona u kontaktnoj mreži zbog čega je promet u prekidu, piše Drava.info.

TEŠKA NESREĆA KOD VRBOVCA: Brzi vlak naletio na kamion, ima ozlijeđenih; ‘Putnici su od udara poispadali sa sjedišta’

‘Sad čekamo’

Do sanacije kvara putnike prevoze autobusi, no dolazi do velikih kašnjenja.

“Strašno sam nezadovoljna. Platila sam kartu za brzi vlak, a putujem k’o da me voze tačkama. Silazila sam u Dugom Selu i presjela u brzi vlak do Vrbovca. Sad sam stigla autobusom i neću stići do Virovitice jer će mi otići autobus. Kasnimo do sada već sat i deset, a još nemaju rješenje kako ćemo stići do odredišta… Sad čekamo. Umjesto da vlak čeka nas”, izjavila je jedna putnica koja je krenula iz Rijeke za Viroviticu, piše Drava.info.

JAPANSKA ŽELJEZNICA DUBOKO SE ISPRIČALA JER JE VLAK URANIO 20 SEKUNDI: ‘To je velika neugodnost…’

‘Ispričnicu ponekad ni ne žele dati’

Zbog kašnjenja i srednjoškolci kasne u školu.

“Pisalo je 55, a već kasni više od sat i 20 minuta. To se stalno događa, već godinu dana. Svi vlakovi kasne… Nije nam baš drago što kasnimo u školu. Dobivamo puno neopravdanih, a ispričnicu ponekad ni ne žele dati”, izjavio je Leon iz Koprivnice za Dravu.info i upozorio da je isključen informativni semafor da se ne vidi koliko će vlakovi doista kasniti, te kako to nije prvi puta.