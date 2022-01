Na Pelješkom mostu danas je započeo tehnički pregled što znači da su, praktički, svi radovi na mostu gotovi te se samo čeka 'zeleno svjetlo' nadzora. Nakon tehničkog pregleda, slijedi i izdavanje uporabne dozvole za most.

"Tehnički pregled je započeo danas i planirano je da traje do 31. siječnja", kazali su za Net.hr iz Hrvatskih cesta. Podsjetimo, radovi na Pelješkom mostu počeli su u srpnju 2018. godine kada je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta rekao da je rok za dovršetak mosta bio 36 mjeseci i 29 dana. Taj je rok malo prekoračen, no s obzirom na probleme koji su nastali na gradilištu zbog pandemije koronavirusa, kineska kompanija je cijeli most izgradila u razumnom roku.

Podsjetimo, Most Pelješac dio je projekta koji sadrži izgradnju mosta s pristupnim cestama te izgradnju obilaznice Stona, dakle ukupno se gradi 32,5 kilometra nove državne ceste. Izgradnja nove prometnice je podijeljena na tri ugovora za izgradnju mosta i pristupnih cesta te dva ugovora za napajanje i opremanje, a prvi je dovršen most.

Iz Hrvatskih cesta su nam nedavno odgovorili da se na pristupnim cestama radovi odvijaju planiranom dinamikom, osim na lokaciji mosta Ston gdje su radovi u kašnjenju, a zbog problematike transporta gotovih segmenata čelične rasponske konstrukcije iz proizvodnog pogona do gradilišta.

Očekuje se da će se građani Pelješkim mostom moći provozati tijekom ove turističke sezone.