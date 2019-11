NOVI PREDSJEDNIK HSLS-A KOD STANKOVIĆA: Hrebak otkrio da Bjelovarčani često troškove zaposlenika grada pregledavaju upisujući riječ ‘janjetina’ u tražilicu

Hrebak je novoizabrani predsjednik HSLS-a koji je nakon 10-godišnje vladavine Darinka Kosora preuzeo čelno mjesto u toj stranci

Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik poznat po borbi protiv “uhljeba” uz pomoć transparentnosti i digitalizacije kojom je povezao grad i stanovnicima Bjelovara omogućio kontrolu nad troškovima gradskih otaca, odnosno zaposlenika gradske uprave. Upravo je on novoizabrani predsjednik HSLS-a koji je nakon 10-godišnje vladavine Darinka Kosora preuzeo čelno mjesto u toj stranci. Hrebak je o onome što radi i o planovima za stranku ispričao je u intervjuu u emisiji “Nedjeljom u 2” kod voditelja Aleksandra Stankovića.

Hrebak je na izborima porazio Žarka Katića, a kada se baci oko u prošlost te se pogleda povijest HSLS-a, može se vidjeti da je to prva demokratska stranka u Hrvatskoj (Hrvatski socijalno-liberalni savez), osnovana još za vijeme komunizma 1989. godine. Dražen Budiša izabran je za predsjednika HSLS-a 1990., pa je “kormilo” na kratko preuzeo Vlado Gotovac pa ponovno Budiša. Za vrijeme prvih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, HDZ se pokazao kao jača stranka te je takvo stanje bilo dugi niz godina, no sve to vrijeme, HSLS je bio vrlo ozbiljna oporbena stranka, zapravo, najjača opozicijska stranka tijekom 90-ih godina.

Poslije Budiše došao Kosor i sada Hrebak

Do raskola stranke došlo je 1997., kada je Budiša od Gotovca zatražio ključeve stranačkih prostorija. Vlado Gotovac osniva Liberalnu stranku, a Budiša ponovno dolazi na čelo HSLS-a. Godine 2000. u siječnju, HSLS pobjeđuje na izborima u koaliciji sa SDP-om te je sa još četiri stranke formirana vlada. Darinko Kosor je stranku vodio 10 godina, dakle od 2009.

HSLS je već godinama na vlasti kao dio vladajuće koalicije s HDZ-om u vrijeme Ive Sanadera, Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića. Kosor je sa čela stranke otišao prije nekoliko dana te je sada šef upravo bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

Diplomirao je na višoj policijskoj školi i radio je u MUP-u

Dario Hrebak je rođeni Bjelovarčanin te je ondje išao i u školu, a diplomirao je na višoj policijskoj školi. Gradonačelnik Bjelovara je Stankoviću ispričao da je u MUP-u prošao sve – od ophodnje u odori do toga da je bio inspektor za cestovni promet. Kasnije je radio u ravnateljstvu pa u uredu za azil. No, kako kaže, ophodnje u odori su mu bili najljepši dio.

U to vrijeme se moglo istovremeno raditi u MUP-u i biti u stranci pa je 2005. godine ušao u HSLS. Hrebak kaže da je prvo bio predsjednik mjesnog odbora Gudovac, zatim gradski vijećnik pa županijski vijećnik te predsjednik mladih liberala. Osim toga, on je bio najmlađi član predsjedništva kada je sa 26 godina zasjeo u tu “fotelju”. Poslije toga bio je potpredsjednik stranke, saborski zastupnik i državni tajnik.

Ponosan na digitalizaciju koju je uveo u Bjelovar

Hrebak je na posljednjim lokalnim izborima pobijedio i HDZ i SDP pa postao gradonačelnik Bjelovara. Kaže da je iznimno ponosan na rezultate digitalizacije jer kako kaže, zahvaljujući njoj može se vidjeti zašto se na nekom predmetu radi tjedan dana, dok se na nekom drugom radi tri tjedna. Gradonačelnik Bjelovara kaže da su završili ili rade na digitalizaciji 80 procesa u gradskoj upravi. Upravo je on široj javnosti postao poznat zbog projekta Transparentnost.hr.

“Na tražilici možete pronaći račun za svaki ručak ili bilo koji drugi trošak zaposlenika gradske uprave, objašnjava. Dosad je bilo 45 000 upita. Riječ koju su ljudi najviše upisivali: ‘janjetina’. Vidi se sve – gdje je bio, što je radio i kolika mu je plaća”, ispričao je Hrebak.

Obnovio je sve vrtiće i škole preko EU fondova, a IT tvrtkama grad daje besplatan prostor bez plaćanja režija

Sve vrtiće i neke škole obnovio je s pomoću europskih fondova, govori Hrebak i ističe da IT tvrtkama Bjelovar daje besplatan prostor bez plaćanja režijskih troškova. Trenutni vruć krumpir za njega je izgradnja novog stadiona. SDP-ov gradski vijećnik iz Bjelovara, Nenad Nekvapil, u prilogu prije Hrebakova intervjua u “Nedjeljom u 2” rekao je da Hrebak ima dobre ideje i PR, ali da “nema suradnike koji to mogu provesti”.

“Naš gradonačelnik ima jako velike ambicije, i ne sumnjam da on sebe jednog dana vidi na mjestu hrvatskog premijera”, komentirao je urednik lokalnog portala Bjelovarac.hr, Igor Kokoruš.

