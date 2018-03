NOVI POTRESI U JEDNOJ OD NAJJAČIH HDZ-ovih UTVRDA: ‘Milinović na svaki mogući način opstruira naš rad’

Županijski povjerenik Darko Nekić suspendirao je sinoć gospićku Gradsku organizaciju.

Povjerenik Županijskog odbora HDZ-a Darko Nekić izjavio je u srijedu da “suradnja sa županom Darkom Milinovićem ne postoji” i da on na svaki način opstruira i zaobilazi rad Županijskog povjerenstva, no, dodao je, “ne postoji realan strah da bi on u svojem nezadovoljstvu ozbiljnije naštetio stranci u Lici”.

Županijski povjerenik Darko Nekić suspendirao je sinoć gospićku Gradsku organizaciju te je imenovao povjerenstvo s Ivicom Radoševićem na čelu, a župan Darko Milinović odnos središnjice stranke prema HDZ-u Like u nekim je medijima danas nazvao represijom i diktaturom.

U izjavi za Hinu Nekić je rekao da Milinović “opstruira rad Županijskog povjerenstva i zaobilazi ga na svaki mogući način”. Po njegovim riječima, nema “realnog straha da bi on u svojem nezadovoljstvu ozbiljnije naštetio stranci u Lici i razrušio je jer nitko nije iznad HDZ-a”.



“To je samo bildanje mišića, ne očekujem odljev članstva jer u HDZ nisu ljudi došli ni zbog mene ni zbog Milinovića, nego zbog HDZ-a. Darko Milinović je glavni kreator represivnog sustava u Ličko-senjskoj županiji, za koji sada mene optužuje koji sam na mjestu povjerenika dva mjeseca. Zatekao sam stranku koja je u odnosu na prijašnje rezultate bila u lošoj situaciji. Izgubljeni su izbori u tri grada – Gospiću, dijelom u Otočcu i u Novalji, te u općinama Plitvičkim jezerima i Brinju, a sve su to bile HDZ-ove utvrde”, istaknuo je.

“Slijede izbori koje ćemo organizirati u skladu sa statutom i izbornim pravilnikom i odraditi sve radnje koje trebamo odraditi”, rekao je, dodajući da se izbori Županijskog odbora trebaju održati do 5. srpnja, a Gradskog odbora u Gospiću do rujna.

Po Nekićevom riječima, izbori su u tim negdašnjim utvrdama HDZ-a izgubljeni zbog loše politike koju je vodio Darko Milinović, kadrovske i svake druge.

Na pitanje po kojim je kvalitetama za povjerenika izabran Ivica Radošević, odgovorio je da je on ugledan član stranke, ravnatelj škole, nogometni sudac, te po svemu ispunjava uvjete da bude povjerenik. “Najveća mu je prednost što se ne boji Dade Milinovića, a to nije lako u Gospiću, vjerujte”, istaknuo je Nekić.

Dobro obavješten izvor iz HDZ-a Ličko-senjske županije, član bivšeg Predsjedništva koji je želio ostati anoniman, rekao je za Hinu da se po njegovu mišljenju u Gospiću ne događa ništa neuobičajeno te kako se ne slaže da se provodi bilo kakva represija središnjice jer je sasvim normalno da ogranak koji izgubi vlast u svojoj sredini mijenja vodstvo, a činjenica je da je gradonačelnik Gospića član HSP-a, a ne HDZ-a.

Nekića je u siječnju za povjerenika HDZ-a Ličko-senjske županije postavila središnjica stranke nakon što je raspušten Županijski odbor HDZ-a s Darkom Milinovićem na čelu. To se dogodilo nakon što su se Milinović i cijeli Županijski odbor HDZ-a pobunili protiv imenovanja direktora Nacionalnog parka Plitvičkih jezera po izboru ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića.

Milinović je danas bio nedostupan Hini.