Novi potres zatresao je Hrvatsku. Kako navodi EMSC, jačina je bila 3,7 po Richteru. Epicentar je bio 12 kilometara od Petrinje, na dubini 2 kilometra. Osjetio se i u Zagrebu.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/nZapccNEil

— EMSC (@LastQuake) February 18, 2021