Novi umjereni potres osjetio se u središnjoj Hrvatskoj.

EMSC javlja da je bio magnitude 4.5 po Richteru. Epicentar je bio 14 km od Siska.

Felt #earthquake (#potres) M4.5 strikes 60 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/UM5BFjYynZ pic.twitter.com/D1eSyV0XWt

— EMSC (@LastQuake) January 9, 2021