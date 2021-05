DRUGI POTRES U SAT VREMENA: Tresla se središnja Hrvatska, jačina 3,5 po Richteru

Oko 18:30 središnju je Hrvatsku pogodio novi potres. Europski mediteranski seizmološki centar javlja kako je potres magnitude 3,4 stupnja po Richteru pogodio područje 12 kilometara jugozapadno od Petrinje.

“Evo njega opet”, “Bome dobro zatreslo Glinu”, “Potres se baš osjetio”, “Kuća poskočila i zavibrirala, glasan tutanj. Ovo je trojka po jačini”; “Puklo i zatreslo”, neki su od komentara uznemirenih žitelja Banije.

M3.4 #earthquake (#potres) strikes 20 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DTatMc8ZPb

— EMSC (@LastQuake) May 14, 2021