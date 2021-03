Oko 7 sati u središnjoj se Hrvatskoj osjetio potres. EMSC javlja da je bio 3.3 po Richteru.

Epicentar je bio 34 kilometra od Karlovca, objavio je EMSC.

