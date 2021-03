NOVI POTRES U JADRANSKOM MORU: Magnituda 4,2 po Richteru, epicentar blizu Visa; Seizmolog komentirao ovu seriju podrhtavanja

Prilično jak potres u Jadranu, čiji je epicentar bio 60 km južno od Visa, zabilježili su jutros u 9,35 sati seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske. Magnituda potresa iznosila je 4.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice, izvijestila je u utorak Seizmološka služba. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru, jačina tog potresa bila je 4,5 stupnjeva po Richteru.

Felt #earthquake (#terremoto) M4.5 strikes 70 km NW of #Vieste (#Italy) 13 min ago.

— EMSC (@LastQuake) March 30, 2021