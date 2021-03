NOVI POTRES U JADRANSKOM MORU: Magnituda 3,8, udario je blizu Visa

U Jadranskom moru dogodio se novi potres, a prema prvim informacijama bio je je jačine 3,8 po Richteru, javlja EMSC.

Epicentar je bio u moru kod Visa, 114 kilometara od Splita.

Nakon snažnijeg potresa jačine 5,5 po Richteru koji se dogodio jučer, također u Jadranu, uobičajeni su ovakvi udari.

Potres se osjetio u Dalmaciji.

