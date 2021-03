NOVI POTRES POGODIO PODRUČJE GLINE: Magnituda je bila 4,2 – osjetio se i u Zagrebu

Jutros u 5.37 minuta još jedan jak potres pogodio je središnju Hrvatsku.

“Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su prilično jak potres s epicentrom kod Gline. Magnituda potresa iznosila je 4.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V (pet) stupnjeva EMS ljestvice”, objavila je Seizmološka služba.

Kako javlja EMSC , epicentar je bio 47 kilometara jugoistočno od Zagreba i 7 kilometara sjeverozapadno od Gline na dubini od 10 kilometra. Podsjetimo, njihova prva procjena magnitude je bila 4,4 Richtera.

Zasad nema dojava o materijalnoj šteti.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.1 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/tzw4RqGOAw

— EMSC (@LastQuake) March 3, 2021