NOVI POTRES: Podrhtavanje od 3.8 po Richteru osjetilo se na širem području Petrinje

Novi potres pogodio je u 12,58 sati petrinjsko područje, izvijestio je u nedjelju Europski mediteranski centar za potrese (EMSC).

Epicentar potresa bio je 18 kilometara zapadno-jugozapadno od Petrinje i 43 kilometra jugo-jugoistočno od Zagreba.

M3.2 #earthquake (#potres) strikes 25 km W of #Sisak (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/3dAMM86O8d

— EMSC (@LastQuake) January 10, 2021