NOVI POTRES KOD PETRINJE: Opet se zatresla središnja Hrvatska, magnituda 4,1, osjetio se i u Zagrebu

Novi potres pogodio magnitude 4,1 pogodio je središnju Hrvatsku u 13 sati i 1 minutu.

EMSC i Hrvatska seizmološka služba javili su da je magnituda bila 4,1 prema Richteru.

Epicentar je bio 17 kilometara zapadno od Petrinje, javljaju naši seizmolozi, a intenzitet u epicentru V stupnja EMS ljestvice.

Mnogi su ovaj potres osjetili i u Zagrebu.

M4.1 #earthquake (#potres) strikes 39 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/rPAwgKiFr4

— EMSC (@LastQuake) January 15, 2021