NOVI POKUŠAJ DOGOVORA VLADE I SINDIKATA: ‘Treba naći varijantu u kojoj ljudi koji su u štrajku nisu povrijeđeni i poniženi’

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u ponedjeljak su nastavljeni pregovori predstavnika Vlade i sindikata javnih službi o sklapanju dodatka Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Na današnjem sastanku očekuje se posljednja ponuda Vlade sindikatima prosvjetnih radnika u štrajku, koji traže izjednačavanje koeficijenta složenosti poslova na 1,406 postotna boda. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić izjavio je uoči sastanka s predstavnicima Vlade da ne znaju što će biti danas na sastanku i da će to tek vidjeti.

“Idemo s jednom pozicijom, znamo što je fiskalno realno i što je politički realno. Politički relativno loše stojimo jer Vlada ne da, a fiskalno bi se moglo razgovarati o varijantama, a kako će to ispasti, vidjet ćemo”, kazao je.

Razumno naći dogovor

Dodao je i da su danas trebali imati sastanak s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak vezano za zahtjeve sindikata u štrajku, no nikakav poziv još nisu dobili. Ribić smatra kako bi bilo razumno da se nađe neki dogovor kako bi se štrajk okončao, no ne zna hoće li on završiti ovaj tjedan.

“Treba naći varijantu u kojoj ljudi koji su u štrajku nisu povrijeđeni i poniženi. Oni moraju imati neko svoje zadovoljstvo, a s druge strane Vlada ne bi trebala biti gubitnik”, poručio je.

SINDIKATI PORUČILI PREMIJERU PLENKOVIĆU: ‘Ako ne ispunite naše zahtjeve, bit ćete gubitnik. Nemojte biti, svijet voli pobjednike’

Referendum o ponudi Vlade

Ministar rada Josip Aladrović naglasio je da će plaće u prosvjeti i ostalim javnim službama, dok u Ministarstvu budu analizirali sustav plaća u idućih šest mjeseci, porasti kroz dizanje osnovice za 6,12 posto, po principu 2+2+2, i to početkom, sredinom i krajem sljedeće godine. Ako sustav plaća ne bude uređen do kraja lipnja, prosvjetarima će koeficijenti biti povećani za dva posto.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec najavio je da će sindikati pisanu ponudu Vlade, nakon što je dobiju, poslati na referendum svojim članovima koji će se tako očitovati prihvaćaju li je ili ne. Štrajk u sustavu osnovnog i srednjeg školstva i dalje traje, a danas štrajkaju škole u Splitsko-dalmatinskoj i Požeško-slavonskoj županiji.