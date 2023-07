Na listi gradova i općina s najvećim apsolutnim porastom broja kreveta u privatnom smještaju našli su se Dubrovnik, Zagreb, Split i Rijeka, što je i očekivano, no osim njih u samom vrhu je i Kaštela, piše Jutarnji list. Podatci su to Hrvatske turističke zajednice, a s obzirom na prošlu godinu broj kreveta porastao je za 13 posto. U 2022. godini u Kaštelima su bila registrirana 9222 kreveta u zimmer freiu, a danas ih je tamo čak 10.412.

"A, čujte, znate kako je, vidi čovjek da njegov susjed iznajmljuje, pa onda odluči i on iskoristiti priliku... Ne možemo mi tu kao jedinica lokalne samouprave puno napraviti, ali, na sreću, to nam još nije počelo stvarati probleme", kaže gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Ipak, s obzirom na prošlu godinu, u Kaštelima je zabilježen 0,2 posto slabiji promet. Iako to možda može biti znak da novi kreveti nisu potrebni, gradonačelnik Ivanović kaže da je sezona na razini prošle godine te da tek očekuju porast u glavnoj sezoni, to jest, u srpnju i kolovozu. Da nove brojke nisu čudo, smatra gradonačelnik, s obzirom na to da Kaštela imaju obalu dugačku 16 kilometara te da taj grad živi od turizma.

Mogli bi biti bogatiji za 110 opatijskih hotela

"Naravno da bismo mi radije da ovamo dođu neka proizvodnja, neki investitori, ali kraj povijesno živi od turizma. Ljudi grade kuće, posebno su im zanimljive vile s bazenima, i doista je ovdje više privatnog smještaja nego hotelskog, iako imamo nešto i malih obiteljskih hotela", objašnjava Ivanović. Bivši hotel Palace, navodi, zjapi prazan i propada jer nema investitora koji bi uložio i obnovio hotel.

Ipak, saznaje Jutarnji list, nakon jeseni trebala bi početi gradnja novog hotela na mjestu bivšeg odmorišta Zenica, a u njega će uložiti tvrtka Manas, to jest, vlasnici splitskog hotela Cornaro. Taj hotel trebao bi imati četiri zvjezdice te sadržavati 130 soba na dvije podzemne i četiri nadzemne etaže. Zanimljivo turistima moglo bi biti i to što će biti uz more. Hotel će imati spa i wellness, a navodno čak i kongresne sadržaje, s time da je za krovnu terasu predviđen bazen.

"Nemamo infrastrukturnih ni prometnih problema, ovdje je ugodno živjeti i možemo se s time nositi", smatra Ivanović.

Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice, broj kreveta u komercijalnom privatnom smještaju trenutačno iznosi 638.733 ležaja, no ako se gleda komercijalni i nekomercijalni smještaj - vikendice, broj kreveta narastao je u samo godinu dana za 59.000.

Analize Hrvatske udruge turizma pokazuju da bi Hrvatska bila bogatija za 110 opatijskih hotela Ambasador samo da je taj broj ležaja registriran u hotelskom smještaju.