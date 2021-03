‘Zamolio sam ga da on sam odabere što želi, odnosno koji su mu prioriteti’, rekao je predsjednik Milanović o ‘sukobu’ s premijerom Plenkovićem oko imenovanja veleposlanika

Predsjednik Zoran Milanović u petak je rekao da ne želi “ratovati” s premijerom Andrejem Plenkovićem oko imenovanja veleposlanika, ali i istaknuo da se mora znati tko stoji iza kojeg kandidata.

Milanović je rekao kako mu je Plenković još prošle godine ponudio listu kandidata za veleposlanička mjesta, ali je on “nije htio ni pogledati”. “Zamolio sam ga da on sam odabere što želi, odnosno koji su mu prioriteti”, kazao je predsjednik i dodao da on nema svoje kandidate za ta mjesta, niti je s ikim razgovarao “jer ne zna s kojim će mjestima raspolagati“.

‘Mora se znati tko stoji iza kojeg kandidata’

To je jedino ispravno, nastavio je Milanović, jer se mora znati tko stoji iza kojeg kandidata i ne želi “preuzimati punu odgovornost za nešto što dolazi od premijera”. “Tamo, naime, postoje neki ljudi koje ja ne bih slao za veleposlanike i ako već nešto potpišem, ako premijer na tome insistira, treba se znati da je to na njegovo insistiranje”, rekao je.

Objasnio će on potpisati jer “nema smisla da se inati i jer ne želi voditi nikakav rat”, ali je ponovio da ne želi preuzimati odgovornost za one premijerove kandidate s kojima se ne slaže. “Nisam za to da se isluženi i propali političari do iduće šanse šalju na visoka ambasadorska mjesta, ali ako to premijer želi, onda će to morati i tražiti“, dodao je.

Zaključio je kako pitanje imenovanja veleposlanika “već traje predugo”, a da diplomatska služba mora funkcionirati. Ustav propisuje da odluku o imenovanju veleposlanika i konzula donosi predsjednik, na prijedlog vlade i uz supotpis premijera i mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora.

