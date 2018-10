NAPAD NA PLENKOVIĆA UOČI PROSVJEDA U VUKOVARU: Čak 19 članova napustilo stranku jer ‘nije više demokršćanska’

Sada već bivši predsjednik HDZ-ovog temeljnog ogranka Žitnjak otkrio je zašto je on zajedno s drugih 18 članova ogranka napustio stranku. Naime, Bedek je otkrio kako se više ne slaže s politikom koju vodi HDZ kao i sa stalnim koaliranjem s HNS-om i SDSS-om

Iako je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava istaknuo kako prosvjed nije protiv HDZ i Andreja Plenkovića, mnogi su upravo zamjerili predsjedniku najveće stranke manjak otvorene podrške. Čak 18 članova HDZ-ova temeljnog ogranka Žitnjak među kojima je i predsjednik ogranka Ivan Bedek, a razlog napuštanja stranke naveli su to što HDZ više nije demokršćanska stranka, piše Jutarnji list.

Još od Istanbulske konvencije

Bedek je izjavio kako nezadovoljstvo traje već dulje vrijeme i to otkad je donesena odluka o ratifikaciji Istanbulske konvencije.

“Još u travnju sam podnio ostavku na sve funkcije u stranci. Očekivao sam da će se neke stvari možda promijeniti, ali nisu i zato sam sada odlučio napustiti HDZ”, kazao je Bedek koji je u stranci bio od njenih početaka. Istaknuo je kako se ne slaže s politikom kakvu HDZ danas vodi, niti sa stalnim koaliranjem s HNS-om i SDSS-om, strankama, koje su, ističe, “suprotne njegovim uvjerenjima”, piše Jutarnji list.

Prosvjed u Vukovaru

“Jedan od razloga odlaska je i taj što HDZ ne podržava skup u Vukovaru. Ja u tom skupu ne vidim ništa politički. Institucije treba natjerati da rade svoj posao. Da je bilo koja Vlada imala ikakve volje, u 27 godina bi nešto napravili “, govori Bedek, koji je branitelj.

Međutim, kako je sada bivši predsjednik HDZ-ova temeljnog ogranka Žitnjak kako su njegovoj odluci pridonijele informacije objavljene u medijima kako nije prikupljen dovoljan broj potpisa za referendume građanske inicijative Narod odlučuje.

“Da već ranije nisam odlučio otići iz HDZ-a ili da sam imao neke dileme, nakon ovoga bih definitivno otišao iz stranke”, kazao je Bedek, piše Jutarnji list.

Revolt

Nakon objave još uvijek neslužbenih informacija kako nije prikupljeno dovoljno potpisa za referendume, mnogi HDZ-ovci nisu to najbolje prihvatili, piše Jutarnji.

“Sve je to namješteno. Još ranije se, po mnogim izjavama Lovre Kuščevića, dalo naslutiti da bi moglo doći do nečega ovakvog”, kazao jeje edan istaknuti član stranke dodavši kako su argumenti koji se spominju u medijima o mijenjaju prezimena žena koje su se udale potpuno neuvjerljivi.

“Koliko može biti takvih žena? Gledajte, mogu prihvatiti kritike da su obje inicijative skupljale potpise i izvan roka, čega je vjerojatno bilo, kao što mogu prihvatiti da je bilo neispravnih potpisa. Ali koliko ih takvih može biti? Sumnjam da se može lažirati 30-ak tisuća potpisa”, istaknuo je sugovornik Jutarnjeg.

Čeka se izvještaj

Neki HDZ-ovci smatraju kako je Plenković protiv sebe okupio ozbiljnu kritičnu masu u stranci i izvan nje, te kako će se to odraziti na prosvjed u Vukovaru koji će biti radikalniji i oštriji.

Međutim, u stranci nisu zabrinuti zbog situacije te smatraju kako informacije o broju potpisa su neslužbene i kako će nakon službenog dobivanja izvještaja moći komentirati ga.

“Čekam ministra Kuščevića da sa svojim kolegama i Povjerenstvom obavi posao do kraja. Sporno je da su podaci iscurjeli i to je jako loše, ako je to uopće istina”, izjavio je predsjednik HDZ i premijer Andrej Plenković, piše Jutarnji.