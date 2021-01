NOVI NALET SNIJEGA STVARAT ĆE PROBLEME ZA CIJELU HRVATSKU: Ponegdje bi ga moglo napadati i do 20 centimetara

U gorju će se do kraja dana skupiti novih 10 do 20 centimetara, a u Dalmaciji će popodne biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, na jugu uz grmljavinu

Nakon kratkog predaha od oborina, oko podneva kreće novo kišno razdoblje u većem dijelu Primorja i Dalmacije. U zaobalju, Lici i Gorskom kotaru počet će novi snijeg. Bit će osjetno hladnije, uz slabu do umjerenu buru.

U gorju i do 20 centimetara snijega

Poslijepodne se susnježica i snijeg očekuju uglavnom samo u južnijim predjelima središnje Hrvatske. Na sjeverozapadu će sasvim izostati. Temperatura će biti osjetno niža, uz sjeverac maksimalno od 2 °C do 4 °C, piše RTL.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne sve oblačnije. Prema večeri se duž Posavine i u slavonskom gorju, navečer moguće i sjevernije, očekuje snijeg i novih par centimetara. Najviša temperatura će na istoku biti oko 4°C.

U Dalmaciji će popodne biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, na jugu uz grmljavinu. U sjevernijoj unutrašnjosti očekuje se snijeg uz stvaranje tanjeg pokrivača. No, nije isključeno lepršanje pahulja i uz obalu. Unatoč jakom jugu, potom oštru u okretanju na zapadne i sjeverozapadne smjerove, bit će hladno, od 8 °C do 10°C. Na sjevernom Jadranu i gorju će popodne biti pretežno oblačno uz povremene oborine.

U gorju će se do kraja dana skupiti novih 10 do 20 centimetara. Uz obalu će padati kiša, a u središnjoj Istri i riječkom zaleđu moguća je i susnježica. Bit će hladno, oko 0 °C u gorju, od 5 °C do 8 °C na obali. Dojam hladnoće pojačavat će vjetar u okretanju na sjeverozapadnjak i buru koja će navečer pod Velebitom imati olujne udare.