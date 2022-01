Oni koji proizvedu više miješanog otpada odvoz će plaćati više, a oni koji ga recikliraju plaćat će odvoz manje.

Sukus je to novog modela prikupljanja i naplate komunalnog otpada koji je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljivao mjesecima, a temelji se na naplati prema količini, odnosno da Zagrepčani plate samo onoliko litara miješanog otpada koliko su ga i napravili. Grad je na savjetovanje s javnošću uputio i prijedlog odluke, prema kojem će ona biti uvedena 1. srpnja, usvoji li je većina zastupnika na sjednici Gradske skupštine u veljači.

Novi model znači da bi prosječno kućanstvo Čistoći putem uplatnice od sada plaćalo samo 45 kuna, što je cijena minimalne javne usluge koja se sad uvodi. Nazovimo to fiksnim dijelom. Varijabilni bi bio broj litara prikupljenog miješanog otpada, a to će se mjeriti u posebnim standardiziranim vrećicama koje će se moći kupiti u trgovinama i trgovačkim lancima. Njihova cijena bit će četiri kune za one od 20 litara, te osam kuna za one od 40 litara zapremnine. Varijabilni dio građani, znači, ne plaćaju izravno Čistoći jer će ona sav prihod dobivati od kupnje vrećica. Jednostavnom matematikom to znači da ono kućanstvo koje mjesečno prikupi samo 20 litara miješanog otpada odvoz će plaćati 49 kuna (45 plus četiri za vrećicu), ono koje prikupi 40 litara platit će ga 53 kune, ako su proizveli 60 litara otpada, mjesečno će za odvoz izdvojiti 57 kuna i tako dalje, piše Večernji list.

Sustav će vrijediti jednako za one koji žive u kućama i one u stambenim zgradama, što će potonjima dobro doći, kažu u Gradu, jer će znati da su platili odvoz za točno onoliko otpada koliko su ga i proizveli. A njime se Zagrepčane potiče i da više odvajaju i recikliraju.

Uvođenje cijene minimalne javne naknade u iznosu od 48 kuna Grad je pokušavao uvesti i prije, krajem 2019. godine, no privremenom obustavom Ustavnog suda Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom od toga se moralo odustati. U međuvremenu je došao novi Zakon o gospodarenju otpadom, a ove izmjene Grad Zagreb uvodi kako bi se uskladio s njim.

Veći ili manji računi?

Hoće li računi za odvoz otpada sada Zagrepčanima biti veći ili manji? Ovisi o tome koliko ga mjesečno proizvedu. Kućanstva koja su dosad odvoz plaćala manje od 45 kuna sada će imati nešto veći račun, a ostalima bi se on uglavnom trebao, kažu u Gradu, smanjiti. A zahvaljujući tom modelu smanjiti bi se trebao i broj kanti na ulicama jer će sve završiti pod lokotom, spremljene u dvorišta, haustore ili boksove. Time će se nastojati izbjeći da prolaznici, pogotovo oni u centru grada, u kante namijenjene stanarima odlažu otpad koji ondje ne bi smio biti.

“U slučaju da to nije moguće jer poseban prostor ne postoji ili iz njega nije moguće izvući spremnike, vlasnici će od Grada Zagreba tražiti dodjelu javne površine za tipizirane boksove”, kažu u Gradu. Obveza stanara, dakako, bit će da te kante otključaju i pripreme za odvoz prije dolaska djelatnika Čistoće.

Novi model prikupljanja komunalnog otpada slijedi švicarske i belgijske gradove koji također odvoz naplaćuju prema količini, a postojat će i penali za one koji se ponašaju neodgovorno.