NOVI MODEL OBITELJSKIH MIROVINA MOGAO BI BITI ULOG ZA TREĆI MANDAT: Naslijeđeni dio mogao bi se povećati, ali neke stvari su tajna

Novi model obiteljskih mirovina mogao bi biti ulog za treći mandat, piše u utorak Večernji list, navodeći da bi se mogao povećati naslijeđeni dio mirovine, ali je tajna koliko i kada.

Hrvatska ima približno 235 tisuća korisnika obiteljskih mirovina koji se doživljavaju kao najsiromašniji dio umirovljeničke populacije, navodi dnevnik.

Većinom su to žene koje su nakon smrti supruga naslijedile ili preuzele 70 posto njegove mirovine. Osoba koja preuzme mirovinu bračnog druga kao povoljniju mora se odreći svoje mirovine, a socijalna karta zemlje otkriva da su samačka kućanstva, uz samohrane roditelje s djecom te nezaposlene, najranjivija skupina stanovništva. Prosječna radnička obiteljska mirovina iznosi oko 2300 kuna, a s obiteljskim mirovinama povlaštenih skupina umirovljenika penje se na oko 2700 kuna.

Godinama traže promjene

Brojne umirovljeničke udruge godinama traže promjene u izračunu i nasljeđivanju obiteljskih mirovina te su konačno naišle na otvorena vrata. Zahtjevi se kreću od toga da se udio naslijeđene mirovine poveća sa 70 na 85 posto do toga da preživjeli bračni partner zadrži svoju mirovinu i uz nju nasljeđuje polovicu druge mirovine.

Što će se mijenjati i kada će to biti, nema odgovora, no Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kaže da će stručna skupina predložiti novo rješenje “sukladno raspoloživim financijskim mogućnostima”. To bi novo rješenje moglo ugledati svjetlo dana tek za tri godine, pred iduće parlamentarne izbore, kao što je nedavno prije izbora uvedena i nacionalna mirovina za starije od 65 godina koji nisu stekli pravo na mirovinu po nekoj drugoj osnovi, donosi Večernji list.