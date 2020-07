NOVI MINISTAR OBRAZOVANJA NAJAVIO TRI MOGUĆA SCENARIJA ZA JESEN: ‘Na stolu su jedini mogući modeli, ali sve ovisi o epidemiološkoj situaciji’

Roditelji i učenici još uvijek ne znaju što donosi početak nove školske godine

Novi ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u petak kako je svjestan da u visokom obrazovanju postoje problemi i otpori reformama, da se jednom i sam s njima suočio, ali nije želio otkriti što će u vezi s tim poduzeti.

Bivša ministrica Blaženka Divjak predala je dužnost novom ministru Radovanu Fuchsu i kazala, uz ino, da je naišla na otpore, osobito u sustavu visokog obrazovanja, pa su novinari pitali Fuchsa kako će rješavati te otpore.

Da, tu postoje problemi, jednom sam se s njima suočio i imam iskustva, a što ću raditi vidjet ćete, kazao je Fuchs.

Uoči sjednice užeg kabineta Vlade ministar Fuchs je rekao novinarima da se ne namjerava upletati u rješavanje situacije na Sveučilištu u Zagrebu, pa tako ni u situaciju na Filozofskom fakultetu jer je to po važećim zakonima i definiciji autonomije sveučilišta – unutarsveučilišno pitanje.

Senat odlučuje

“O tome može odlučivati i to može rješavati jedino Senat”, rekao je Fuchs koji smatra da će Zagrebačko sveučilište u datom trenutku morati doživjeti određeno restrukturiranje koje će se morati napraviti iznutra.

U izjavama nakon primopredaje dužnosti Blaženka Divjak zaželjela je novom ministru uspješan mandat i i izrazila očekivanja da će se svi veliki projekti na kojima su do sada radili nastaviti, od kurikularne reforme i pripremljene cjelodnevne nastave, do ulaganja u znanost i inovacije. Dodala je da svaki ministar ima svoje politike a sadašnja situacija vezana uz korona-krizu nameće neke zahtjeve.

Sve pripremili

Mi smo sve pripremili za donošenje odluke da se mirno uđe u sljedeću školsku i akademsku godinu od opreme, edukacije, materijala koji su važni, ali u ovom resoru uvijek ima posla, kazala je.

Novi ministar zahvalio je bivšoj ministrici “na ogromnom poslu koji je napravila sa svojim timom oko nastave na daljinu” i izrazio uvjerenje da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja je brzo prešla na učenje s informatičkih i javnih medija.

Jednako bih želio zahvaliti svim učiteljima, nastavnicima i roditeljima koji su izdržali period lockdowna, kao i učenicima, poglavito srednjoškolcima i studentima koji su doprinijeli da se i starije generacije mogu sigurnije osjećati, kazao je Fuchs.

Nekoliko modela

Ne mogu vam ovoga trenutka reći što ćemo poduzeti, ali na stolu su jedina tri moguća modela: ili svi u školu, ili mješoviti sistem, ili lockdown, ovisi o epidemiološkoj situaciji. Postoje dva-tri scenarija, vidjet ćemo, kazao je Fuchs.

Blaženka Divjak rekla je da ima puno ljudi kojima je zahvalna, ali i da je bilo onih koji su zaustavljali proces, i u “tom smislu će novi ministar imati puno posla”, kazala je.

Radovan Fuchs od 2012. bio je pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Područje znanstvenog interesa mu je toksikologija prirodnih otrova.

Od 2004. do 2008. bio je pomoćnik ministra znanosti obrazovanja i športa, od 2008. do 2009. državni tajnik, a od 2009. do 2012. ministar u istom resoru.