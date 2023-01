Novi potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić u utorak je s ministrom regionalnog razvoja, Šimom Erlićem, dobio potporu vladajuće većine u Saboru. Dan kasnije Bačić se ukazao na HRT-u gdje je u emisiji 'A sada Vlada' progovorio o gorućim pitanjima, od kojih je glavno obnova Banije. no, prvo je progovorio o preuzimanju nove funkcije pa je istaknuo da je dugo vremena razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"O mom angažmanu u Vladi i prije. Obnova je postala strateški prioritet ove Vlade. To je moja struka, mogu se uključiti vrlo brzo. Preda mnom je velik izazov, svjestan sam težine posla, tereta odgovornosti, očekivanja naših sugrađana na Banovini i u zagrebačkom području. Potpuno sam posvećen poslu koji je ispred mene. No, ne ovisi sve o meni. Nužna je suradnja s regionalnim, područnim i lokalnim vlastima. Svih gradonačelnika Zagreba, načelnika i župana. Bez njihovog angažmana, bez njihove pomoći teško ćemo napraviti taj nužni iskorak", rekao je i odgovorio na pitanje strahuje li od mogućeg neuspjeha.

"Strah opravdan jer nije jednostavno. Da je jednostavno to bi već bilo riješeno. No mislim da sam u ovih par dana, kad sam se posebno posvetio tome, utvrdio koja su uska grla, u čemu su problemi, imam viziju kako ćemo ubrzati i pokrenuti. Ali to treba realizirati. Radimo tim ovih dana. Već smo napisali izmjene zakona. Strahovito ćemo pojednostaviti procedure. Smanjit ćemo broj potrebnih dokumenata za 40 posto. Smanjit ćemo broj sudionika, učinit ćemo protočnim donošenje odluka, pojednostavnit ćemo početak radova. Želimo da se što prije krene sa svim mogućim aspektima - i konstrukcijskom obnovom u organizaciji države i samoobnovom, konstrukcijskom obnovom zgrada, zamjenskim kućama i izgradnjom višestambenih kuća. Ono što je važno - uključio sam u obnovu još jedno veliko državno tijelo - Agenciju za promet nekretninama koja je sama po sebi stručna, ljudi iz te agencije dobro će doći da pokrenu izgradnju višestambenih kuća", poručio je.