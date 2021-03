NOVI MAILOVI KNIGHTHEADA I VUJČIĆA: ‘Guverner HNB-a neetično se sastajao s predstavnikom fonda koji je preuzeo Agrokor’

Fond Knighthead pojavljuje se u Hrvatskoj u proljeće 2017. godine, u vrijeme dok Ante Ramljak i ‘grupa Borg’ pišu takozvani ‘Lex Agrokor’

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na zahtjev jedne od zainteresiranih strana sastao se s predstavnikom fonda rizičnog kapitala koji je komunicirao i s autorima Lexa Agrokor, progurao roll up kredit i u konačnici postao jedan od vlasnika Agrokora. Dobivao je na uvid njihove ponude i bio pozivan da ih učini atraktivnijima, piše N1 u svom istraživanju prepiske Vujčića s mlađim analitičarom fonda Knighthead Adamom Pieczonkom, nakon kojega tvrdi da “tek trebamo saznati je li, i u kojoj mjeri, guverner Vujčić djelovao izvan svojih ovlasti i distribuirao povlaštene informacije”.

“Nakon više od dvije godine istraživanja i dugotrajnih postupaka pred Povjerenikom za informiranje i Visokim upravnim sudom, N1 je u posjedu dijela mailova koje je početkom 2017. godine, u najdramatičnije vrijeme afere Hotmail, guverner HNB Boris Vujčić izmjenjivao s Pieczonkom. Mailovi otkrivaju dio informacija koje su nam nedostajale, ali i postavljaju nova pitanja”, objavio je N1.

Vujčić je u fazama priznavao sastanke

Fond Knighthead pojavljuje se u Hrvatskoj u proljeće 2017. godine, u vrijeme dok Ante Ramljak i ‘grupa Borg’ pišu takozvani ‘Lex Agrokor’. “Znali smo da su se predstavnici Knightheada sastajali s Ramljakom, i da se u to vrijeme Lex mijenjao na način da je u konačnici bio puno povoljni za Knighthead, kao i to da su autori zakona nakon toga dobili lukrativne savjetničke ugovore u Agrokoru koji se mjere u desecima milijuna eura. No gdje je tu Vujčić?”, pita N1 i podsjeća da su se to pitali nakon što je Martina Dalić napustila Vladu i krajem 2018. objavila knjigu “Slom ortačkog kapitalizma” te u njoj spomenula da ju je, nakon svog susreta s guvernerom Borisom Vujčićem, kontaktirao mlađi analitičar Knighthead fonda Adam Pieczonka.

“Informacija da se Guverner zemlje članice EU sastaje s nižerangiranim zaposlenikom malog fonda rizičnog kapitala učinila nam se neobičnom i važnom i od onda pokušavamo saznati što se nalazi u službenim mailovima Borisa Vujčića, dužnosnika RH. Vujčić je u fazama priznavao sastanke, za sada ukupno tri, priznao je da su počeli na inicijativu njegovog kontakta u Londonu, da su mu oni objašnjavali što je to roll up kredit, ali više od toga nije htio reći.”

Dio odgovora nude mailovi koje N1 ima u posjedu. “Prvi otkriva da je Vujčića za sastanak sa Knightheadom zamolila direktorica za investicijsko bankarstvo u jugoistočnoj Europi u J.P. Morganu. Dapače, gospođa očekuje da se Vujčić po pitanju vremena sastanka prilagodi Pieczonki, a mail je formuliran kao da Vujčić u tom trenutku zna i tko je Adam, i zašto je Knighthead u Zagrebu. J. P. Morgan je jedan od kreditora Agrokora, dakle jedna od zainteresiranih strana, a u tom trenutku piše se zakon koji će rezultirati time da Knighthead psotane jedan od vlasnika Agrokora.”

HNB izbjegava objaviti korespondenciju Guvernera i mlađeg analitičara

Sljedeći mail pokazuje pak da Vujčić nije govorio potpunu istinu kada je rekao da je Pieczonku otpravio onima koji se Agrokorom bave nakon što je saznao o čemu je riječ. Naime, Pieczonka je novi sastanak tražio s Vujčićem nakon komunikacije s Ramljakom, i to na dan kad je ovaj tek imenovan izvanrednim povjerenikom. Što znači da je ‘produktivna’ komunikacija s Ramljakom obavljena u vrijeme kad ovaj nije imao nikakve formalne ovlasti.

Treći mail pokazuje do koje je razine Vujčić surađivao s Knightheadom i bio upoznat s njihovim forsiranjem roll up kredita. Podsjetimo, takav model financiranja u Hrvatskoj nije postajo prije slučaja Agrokor, niti se koristi danas. On omogućuje prvenstvo naplate onim vjerovnicima koji ponude novi kredit poduzeću u problemima, što znači da u povoljniji položaj stavlja jačeg, onoga koji raspolaže većim financijskim sredstvima, urušava uspostavljeni red vjerovnika i u nepovoljniji položaj stavlja sve one vjerovnike koji, bez obzira na jamstva koja su imali, nemaju npr. financijske snage za sudjelovanje u ovakvim aranžmanima, objavio je N1.

Televizija citira i stavove Povjerenika za informiranje te Visokog upravnog suda, koji su naložili objavu tih mailova. “U njihovoj odluci stoji da je ‘u javnom interesu otkloniti svaku sumnju u moguće davanje povlaštenih informacija koje mogu određenu zainteresiranu stranu dovesti u povoljniji pravnofinancijski položaj u odnosu na njegov financijski interes i financijsko poslovanje’. Usprkos tome, HNB i dalje pravnim sredstvima izbjegava objaviti potpunu korespondenciju Guvernera i mlađeg analitičara”, tvrdi N1.

