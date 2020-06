NOVI IZAZIVAČ S LJEVICE: ‘Bandić i HDZ koji sada ima besramne i uvredljive plakate su razorili Zagreb. Čeka ih kazna, mi smo njihov crni labud…’

Tomislav Tomašević, lider nove lijevo-zelene koalicije niknule iz pokreta otpora Milanu Bandiću, sučelit će se u prvoj izbornoj jedinici s Andrejem Plenkovićem i Davorom Bernardićem

S Tomislavom Tomaševićem, zastupnikom u Skupštini Grada Zagreba iz redova platforme Zagreb je naš!, jednim od ključnih lidera oporbene borbe protiv modela vladavine Milana Bandića i jednim od najzanimljivijih novih izazivača na predstojećim parlamentarnim izborima, nije lako naći mjesto za razgovor. Koalicija u kojoj je on jedan od vodećih frontmena, koalicija Možemo! – Nova ljevica – Radnička fronta – ORaH – Zagreb je naš! – Za grad, još nema svoje službene prostorije. Tomašević kaže da su oni valjda jedini od stranaka u Gradskoj skupštini koji nisu dobili od Grada Zagreba uredski prostor. Pa im ostaje – ulica.

“Mi smo počeli na ulici, i još uvijek smo na ulici, bez obzira što nas premijer s visoka naziva aktivistima. Ali nema boljeg pogleda u hrvatsku stvarnost nego – s ulice. To je naš DNK”, kaže Tomašević.

Iako se predizborna kampanja zahuktala, njihova koalicija i dalje drži presice na ulici, a upravo im počinje i nova akcija “na ulici”, na štandovima će skupljati potpise za peticiju kojom zahtijevaju da predsjednik Zoran Milanović odmah nakon konstituiranja novog saziva Sabora zatraži izvanredno zasjedanje Sabora, odnosno, da spriječi novoizabrane saborske zastupnike da odu na dvomjesečnu ljetnu stanku prije usvajanja Zakona o obnovi Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

NET.HR: U parlamentarne izbore ulazite zapravo sa zagrebačkom temom?

TOMAŠEVIĆ: Budući da nismo uspjeli spriječiti raspuštanje Sabora prije donošenja kvalitetnog zakona, moramo ići dalje. HDZ nas nije htio čuti, ali i SDP je iz samo njima znanog razloga podržao raspuštanje Sabora pa se obnova potresom razorenog grada i prigradskih naselja našla u svojevrsnoj blokadi. Dva mjeseca je prošlo od potresa, mnogo toga čeka jer se čeka zakon, a ako prijeti opasnost da se i nakon konstituiranja Sabora čekanje produlji još dva mjeseca, mi moramo djelovati odmah. Stvaramo pritisak. Nedopustivo je da tek šest mjeseci nakon potresa započne saborska rasprava o zakonu. Pa to će biti već početak zime. Peticija nema legalnu snagu, ali Ustavom je propisano da predsjednik može donijeti takvu odluku i mi pozivamo građane da nas svojim potpisima podrže. Želimo suočiti predsjednika, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost da se ne može ostaviti grad u ruševinama, da se ne može ostaviti ljude u razorenim stanovima i kućama, bez ikakve pomoći, da se ne može ostaviti škole na kockanje jesu li opasne za nastavu ili ne…

NET.HR: Kakva su vaša očekivanja? Mislite li da će predsjednik Milanović reagirati na vašu peticiju?

TOMAŠEVIĆ: Ne znam. Ne mogu niti predvidjeti kako će ljudi reagirati na našu peticiju. Znam jedino da ih je mnogo nezadovoljnih, da nam se obraćaju s konkretnim problemima. Da se osjećaju ostavljeni od svih. Bez mogućnosti da dobiju pravu informaciju, a kamoli nešto više. Činjenica jest da mnogi građani od gradskih vlasti dobivaju odgovor – čekamo zakon. Pa u redu onda, poduzmimo nešto da što prije dobijemo kvalitetan zakon. Uključili smo stručnjake i uskoro ćemo ići s alternativnim rješenjima u odnosu na ono što je u prijedlogu zakona, predlažemo i mjere za pomoć ljudima. Sve skupa je vrlo frustrirajuće i moramo djelovati.

NET.HR: Pitam vas što mislite kako će reagirati predsjednik Milanović jer mi se čini da se i oko teme potresa držao dosta distancirano.

TOMAŠEVIĆ: Da, drži se dosta rezervirano. Podsjetit ću ga koliko je dobio glasova u gradu Zagrebu. Ti su ljudi vjerovali da će donijeti neku novu kritiku društvenih problema i aktera poput Bandića, da će se zalagati za brže i transparentnije rješavanje problema. Uvjeren sam da i sam nije zadovoljan s ovim što se događa. Nadam se da će mu naša peticija biti svojevrsni poticaj da ponovno promisli o cijeloj situaciji nakon potresa, da iskoristi svoju Ustavnu ovlast i potakne Sabor da radi brže i bolje.

NET.HR: Kada ste prelomili da idete na parlamentarne izbore?

TOMAŠEVIĆ: Još početkom godine, odnosno, prije koronakrize. Kada je došla kriza sa svim svojim aspektima, pa još i potres, nismo se, dakako, ni stigli baviti nekim velikim političkim aktivnostima. Kolega Svibor Jančić i ja smo volontirali u civilnoj zaštiti, no predlagali smo i s oporbom mjere za rješavanje problema od potresa. Ali onda smo se suočili s instrumentalizacijom koronakrize i forsiranjem izbora usred ljeta, bez donošenja obećanog zakona o obnovi. To je bio okidač da se okupimo i krenemo što jače u borbu i na ovim parlamentarnim izborima. One noći kada smo bdjeli pred Saborom znali smo da su male šanse da “preokrenemo” HDZ, ali htjeli smo im jasno poručiti što o tome mislimo i vidjeti im lica prije nego što su izglasali raspuštanje Sabora. Da, to je bio čisti protest. Želimo motivirati Zagrepčane da izađu u što većem broju na izbore i da kazne HDZ i Milana Bandića za to što su učinili Zagrebu.

NET.HR: Mnogi vam priznaju snagu na razini grada, ali i postavljaju pitanje – što možete učiniti na nacionalnoj razini? Nisu li parlamentarni izbori preveliki zalogaj za vas?

TOMAŠEVIĆ: Mi nismo ušli u politiku s uvjerenjem da možemo nešto promijeniti preko noći. Ne nudimo se za mesije koji će preko noći riješiti sve probleme. Radimo strpljivo iz lokalne sredine prema šire. Gradimo infrastrukturu po cijeloj Hrvatskoj i na temelju ovih izbora vidjet ćemo gdje i kako se još možemo širiti.

NET.HR: A zašto svakako želite iskoračiti iz te lokalne sredine gdje ste počeli ubirati prve rezultate?

TOMAŠEVIĆ: Ušao sam u lokalnu politiku jer je smatram iznimno bitnom, bližu građanima koji se na toj razini mogu lakše uključiti u donošenje odluka. Ali sve što se zbiva lokalno ovisi o tome što se zbiva na nacionalnoj razini. I mi se svako malo sudaramo s time da je s više razine propisano nešto što ozbiljno ugrožava demokraciju na lokalnoj razini. Pogledajte što se zbiva s referendumima. Za promjenu Ustava na nacionalnom referendumu su dovoljna tri čovjeka, a za odluku o nekim komunalnim projektima je na lokalnom referendumu potrebna izlaznost od 50 posto. Srđ je naš je svojedobno dobio veliku većinu na referendumu u Dubrovniku o apartmanizaciji Srđa, ali taj referendum nije bio dostatan, jer je zakon tako napisan. Ili – problem “lex šerif”. Dao je ogromne ovlasti lokalnim čelnicima u odnosu na predstavnička tijela pa ako odbijemo gradonačelniku proračun mi idemo na izbore, a njemu ništa. Uz to Milan Bandić sam upravlja cijelim Zagrebačkih holdingom u kojem radi gotovo 12 tisuća ljudi. Gradska skupština nema nikakve ovlasti nad time. Da, želimo ući u Sabor jer moramo mijenjati te štetne zakone koji nanose nemjerljivu štetu na lokalnoj razini u Zagrebu i u drugim lokalnim zajednicama.

NET.HR: Vi ćete biti broj jedan na listi u prvoj izbornoj jedinici, kontra Andreja Plenkovića. Što mislite o njemu? Po čemu ćemo pamtiti njegove protekle četiri godine?

TOMAŠEVIĆ: On je hodajuća kontradikcija. Čovjek koji je najavio da će povesti borbu protiv korupcije, a završio je tako da je izgubio većinu ministara zbog korupcije. Mislim da je to unikatni slučaj i u europskim razmjerima. Da je rekorder po broju ministara koji su zbog javnog pritiska morali otići zbog korupcijskih afera. A da ne govorimo o tome da je održavao Vladu uz pomoć USKOK-ova optuženika Milana Bandića i njegovih žetončića. Gotovo je simbolično ovo što se sada događa Plenkoviću – završava svoj mandat s još jednom koruptivnom aferom HDZ-a. Ili činjenica da se on kao dugogodišnji profesionalni diplomat uopće nije snašao oko potresa u Zagrebu…

Hrvatska predsjeda Europskom unijom, glavnom gradu Hrvatske se dogodi najveći potres u 140 godina, a Plenković nije u stanju organizirati međunarodnu donatorsku konferenciju na razini EU-a. Sjetite se da je tri mjeseca nakon potresa u Albaniji Unija organizirala vrlo uspješnu donatorsku konferenciju kako bi se skupio novac za pomoć nakon potresa koji je izazvao višestruko manju financijsku štetu nego ovaj potres kod nas. Zašto je nije bilo za Hrvatsku? Meni je to neshvatljivo. Albanija se sedam tjedana nakon potresa prijavila na sredstva iz EU Fonda za solidarnost, a Hrvatska ni 10 tjedana nakon potresa to još uvijek nije napravila. Gdje se izgubio Andrej Plenković koji se hvalio svojim diplomatskim vezama?

NET.HR: HDZ se sada pokušava distancirati od Milana Bandića.

TOMAŠEVIĆ: Da, kao da su građani tako kratke pameti. Ovo što HDZ radi sada u Zagrebu s plakatima kontra Bandića je besramno i uvredljivo za sve građane grada Zagreba. “Dok neki delaju, mi radimo”, poručuje sada HDZ. Kao da Zagrepčani ne znaju da su “delali” skupa. Da HDZ drži svijeću Bandiću već godinama, od problematičnih i preskupih javno-privatnih partnerstava oko pročistača otpadnih voda do smjena i mobinga nepodobnih liječnika u bolnici Srebrnjak. Sjetite se promjena GUP-a. Da nije bilo 20 tisuća ljudi na demonstracijama, HDZ bi progurao te izmjene GUP-a jer su i mnogi HDZ-ovci imali neposredni, milijunski interes za neke predložene amandmane. Bandićevo i HDZ-ovo vladanje gradom je razorilo ovaj grad i mi ćemo se još godinama nakon Bandićeva pada boriti s tom ostavštinom.

Uvjeren sam da će se to HDZ-u obiti u glavu. Pada im rejting, ali ne samo zbog afere s Josipom Rimac nego i zbog stanja u Zagrebu. Ljudi vide da je Andrej Plenković zaboravio na Zagreb i pobrinut ćemo se da za to dobiju račun na predstojećim izborima. Mi ćemo u Zagrebu biti njihov – crni labud.

NET.HR: Ali neće se okrenuti k vama glasači HDZ-a?

TOMAŠEVIĆ: Uvjeren sam da ćemo motivirati one koji možda ne bi izašli na izbore da izađu i da nam daju glas. No, siguran sam da i mnogi koji su ranije dali glas HDZ-u ili Milanu Bandiću sada više neće. Ne znači da mislimo da će glasati za nas, ali evidentno je da HDZ i Bandić gube one koji su ih godinama gurali.

NET.HR: Na koje glasače zapravo računate?

TOMAŠEVIĆ: Vrlo izgledno će tu biti i razočaranih glasača SDP-a, ali prije svega mnogo onih koji su ranije govorili da nemaju za koga glasati, glasača koji imaju lijeve i zelene političke vrijednosti. Vjerujem da će glasači prepoznati naše iskrene namjere. Iza nas nije nikakav lobi, ni trgovački, niti plinski, iza nas nisu sumnjive vjetroelektrane, dobivamo sitne donacije građana, izdvajamo iz zastupničkih naknada i iz vlastita džepa. Živimo to za što se borimo.

NET.HR: Gradska lijeva oporba na ovim se izborima razlomila na nekoliko različitih strana: SDP je, naravno, s Restart koalicijom, Marijana Sumpor je s Pametno, a nezavisni Renato Petek je s – Demokratima Miranda Mrsića, a ne s vama…?

TOMAŠEVIĆ: Žao mi je što Petek nije s nama. Želim mu, naravno, sreću na ovim parlamentarnim izborima, a nastavit ćemo surađivati u Skupštini.

NET.HR: Mislite li da vas ovi izbori neće sada “posvađati”? Da ćete moći nastaviti na borbi protiv Bandića neovisno o tome što ste sada – konkurencija?

TOMAŠEVIĆ: Uvjeren sam da ćemo uspjeti surađivati kao gradska oporba i nakon parlamentarnih izbora jer imamo zajednički cilj da maknemo Bandića i HDZ s vlasti u gradu. S druge strane, odgovornost naše zeleno-lijeve koalicije i nas iz Možemo! je da kad uđemo u Sabor da pokušamo spriječiti da se formira desna-krajnje desna vlada, vlada koja bi vukla Hrvatsku unazad… Zato i otvoreno govorim da ćemo biti spremni razgovarati s Restart koalicijom i SDP-om nakon izbora, unatoč svim manama koje ta stranka pokazuje. I to nije najavljivanje prihvaćanja koalicije unaprijed, želimo razgovarati o politikama koje su nama važne, pa je onda moguća i tako uvjetovana podrška manjinskoj SDP-ovoj vladi.

NET.HR: Što kažete na plakat Demokrata u kojem se ne obrušavaju na vlast nego na predsjednika SDP-a? Objavljuju jumbo plakate s porukom da “Bero nije rješenje”…?

TOMAŠEVIĆ: Smatram da je pogrešno voditi kampanju na takav način i na to trošiti novac. Ne razumijem zašto se spuštaju na tu razinu.

NET.HR: No, i vi ste spomenuli da računate na razočarane glasače SDP-a? Što je to, po vašem mišljenju, razočaralo birače SDP-a i okrenulo ih k vama?

TOMAŠEVIĆ: Činjenica jest da je Bandić poniknuo u SDP-u i da još uvijek ima neke svoje ljude u stranci. Ima mnogo SDP-ovaca koji se žele distancirati od Bandića i njegova stila vođenja politike, ali ima i nekih koji nisu dovoljno jasni i odlučni oko toga. Na žalost, mnogi su naučili da ni s glasom za SDP ne mogu biti sigurni da taj glas neće prijeći nekom drugom. SDP je ušao u Gradsku skupštinu s mnogo više zastupnika od nas i onda su neki od njih prešli Bandiću i postali njegovi žetončići. To se dogodilo i Nezavisnoj listi Sandre Švaljek, HSLS-u i HSS-u. A nas je u klubu bilo i ostalo – četvero. S nama ljudi mogu biti sigurni da nismo na prodaju. Bandić kod nas nije niti probao nikoga kupiti jer je bio siguran unaprijed da kod nas nema šanse. Ponosan sam na to.

NET.HR: Prema istraživanjima, glasači ljevice su pretežno – stari.

TOMAŠEVIĆ: Ne opterećujemo se time. Imamo i mlade i stare, i visokobrazovane i neobrazovane, i žene i muškarce… Nismo mi nikakvi elitisti, salonski ljevičari. Drago nam je da okupljamo vrlo različit spektar građana. Naravno, problem je izostanak interesa kod mladih generacija za politiku, za učešće u demokratskim procesima. Dat ćemo sve od sebe da ih motiviramo. A mislim da smo barem neke već i zainteresirali – javljaju mi se vrlo mladi, oni koji se spremaju izaći na prve izbore i kažu da se žele angažirati. Posebno im je zanimljiva ova “zelena politika”, briga za klimatske promjene čime se neki od nas bave i 20 godina.

NET.HR: Hoćete li imati i zajednički gospodarski program? S obzirom na to da je u koaliciji i Radnička fronta s izrazito lijevim ekonomskim idejama.

TOMAŠEVIĆ: Imamo zajednički okvirni program kao koalicija s tri programska stupa. Prvi je – zeleno otporno gospodarstvo i dostojanstveni uvjeti rada. Drugi stup je društvena jednakost. Treći – demokratizacija i borba protiv korupcije. I nisu to samo “etikete”, fraze, nego smo sve detaljno elaborirali. Primjerice, kada govorimo o demokratizaciji zalažemo se za ograničenje broja mandata za lokalne čelnike na dva mandata, objavljivanje svih transakcija koje idu s računa županija ili gradova, u realnom vremenu, na internetu. Zalažemo se za ukidanje ‘lex šerifa’ itd. To su tri stupa koja nas povezuju, a svatko od nas ima još razrađene svoje programske politike.

Svakako se mislimo profilirati i oko stambene politike, čime se nitko ne bavi. Pogledajte koliko malo stanodavaca je htjelo sklopiti ugovore za stanove s ljudima koji su stradali u potresu što financira država. Vlasnici ne žele dugoročni najam jer su navikli da mogu lako izbaciti ljude kad im zatreba nekretnina ili kada žele dići cijenu. A s druge strane: pitanje poreza. Kod nas je još uvijek mnogo iznajmljivanja na crno, a porezni sustav je takav da ne stimulira dugoročni najam za stanovanje, ali je blagonaklon prema kratkoročnom turističkom iznajmljivanju. To su sve problemi koji muče mlade ljude u Hrvatskoj koji teško dolaze do povoljnog najma stana, a nitko se nije bavio time.

NET.HR: Ako uđete u Sabor hoćete li zaboraviti ovu borbu u Zagrebu? Ili mislite da ćete uspijevati i jedno i drugo?

TOMAŠEVIĆ: Apsolutno neću ostaviti Zagreb nego je to dio iste borbe. Prvi cilj će mi biti u Saboru donijeti kvalitetan zakon o obnovi Zagreba te angažirano raditi i u Saboru i u Gradskoj skupštini kao i neki drugi kolege koje su i saborski i gradski zastupnici. A onda slijedi kandidatura za gradonačelnika na sljedećim lokalnim izborima.

NET.HR: A kako će na ovim izborima proći stranka Milana Bandića?

TOMAŠEVIĆ: Nekako je tiho u njegovu taboru. Možda se niti ne upusti u ove izbore da mu se ne dogodi sraman rezultat. Možda će ići njegova stranka, ali – bez njega. Za očekivati je bilo da će ići kao nositelj u 2. izbornoj jedinici, ali ništa ne čujemo. Vjerujem da ga boli kad vidi da po anketama mi, koji niti nemamo uredski prostor, mi “s ulice”, imamo četiri puta više potencijalnih glasača od njega koji je prisvojio javne resurse za svoje političke kampanje.