NOVI INCIDENT U ZETOVOM AUTOBUSU: ‘Vozač je krenuo, dok su kolica s našim djetetom još na pola virila iz busa, a kad je stao je fizički nasrnuo na nas’

Na autobusnoj liniji ZET-a 123, koja vozi od Črnomerca u smjeru Podsusedsko Dolje dogodio se incident kojeg je na Facebooku opisala jedna mlada majka.

Vozio s kolicima i djetetom napola vani

Ona i suprug su počeli ulaziti u autobus broj 123 s djetetom u kolicima, kad je vozač brzinski zatvorio vrata i krenuo, a roditelji nisu uspjeli cijela kolica staviti u autobus, već samo prednji dio kotača. Tako je autobus vozio dok su kolica s djetetom u njima napola virila van iz autobusa. Roditelji su, naravno, pokušali zaustaviti vozača, no on je fizički nasrnuo na njih kada je konačno zaustavio autobus. Nakon svega su zvali i policiju, no oni su im rekli da ne mogu ništa jer dijete nije ozlijeđeno.

Majka koja je sve objavila na Facebooku zaključuje da naši zakoni ne pomažu, osim ako se dogodi ono najgore. Ipak, zadovoljna je što je vozač ozlijeđen u obračunu s njezinim partnerom, koji ga je ozlijedio u samoobrani, nakon što je vozač prvi nasrnuo na njega. U komentarima je dodala i da će njezin suprug dobiti prekršajnu prijavu zbog ozljede vozača, koji je prvi krenuo na njega, no vozača nitko neće prijaviti jer dijete nije ozlijeđeno.



‘Policija kaže da se ne može ništa jer dijete nije ozlijeđeno’

‘Šta reć? Šta napraviti osim ubit boga u njemu?? Ulazimo sa djetetom u kolicima u bus, samo prednji dio kolica smo upeljali u bus a vozač zatvara vrata i kreće!!!! Vozio se 10m sa kolicima i našim djetetom napola van busa. Kada je stao još je fizički krenuo na nas. Policija kaže ništa se ne može jer dijete nije ozljedeno???????? Hvala bogu vozač je ozljeđen sa strane mog dragog u samoobrani. Ukratko dok god se ne desi ono najgore od našeg zakona nema ništa. FUJ’, napisala je na Facebooku Mimi Damien.