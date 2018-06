NOVI INCIDENT U ZET-ovom TRAMVAJU: Pobješnjeli kontrolor napao putnika: ‘Na krivog si se namjerio, vidjet ćeš svoga Boga’

‘Počeo me gurati uz rub tramvaja, stajući mi na tenisice i govoreći da sam govnar. Nevjerojatno. Ja mu nisam ostao dužan, pa sam mu odbrusio da mi ima miris po alkoholu, na što je on zvao nekog preko onog svog uređaja, govoreći da sam narkoman i nadrogiran, i da treba pojačanje.’

Na Facebooku nam se javio jedan čitatelj koji nam je opisao iznimno neugodno iskustvo u ZET-ovom tramvaju broj 11. Javio se Net.hr-u kako bi upozorio javnost na ljude koji rade u javnoj službi grada koju financiraju svi građani Zagreba, a zauzvrat, kaže, dobivamo fizički nasrtaj i vrijeđanje.

‘Gurao me niz rub tramvaja i govorio mi da sam govnar’

Iako je ovaj čitatelj kojeg je kontrolor ZET-a napao muškarac, i sam se pita kakve bi posljedice to ostavilo na neku mlađu i slabiju osobu, primjerice, mladu djevojku ili nekog srednjoškolca. D.B. je krenuo na posao i ušao u tramvaj kojim se namjeravao voziti dvije stanice. U tramvaj broj 11 uskoro je ušao kontrolor. D.B. je za Net.hr rekao da kontrolor uopće nije slijedio proceduru pa ga tako, kad nije imao kartu, nije pitao niti da mu da osobnu, već je odmah na njega nasrnuo. Kontrolor mu je rekao da ‘ovakve štakorčiće poput njega štiti zakon’.

‘Na moju izjavu da nemam kartu prvo je izgovorio da sam se na krivu osobu namjerio, i da ću sada vidjeti svog Boga (aludirajući na lančić koji nosim oko vrata). Znam da je vani vruće, da su ljudi nervozni zbog vrućina, ali tako krenuti na mene, i to zato što nemam kartu? Strašno. Počeo me gurati uz rub tramvaja, stajući mi na tenisice i govoreći da sam govnar. Nevjerojatno. Ja mu nisam ostao dužan, pa sam mu odbrusio da mi ima miris po alkoholu, na što je on zvao nekog preko onog svog uređaja, govoreći da sam narkoman i nadrogiran, i da treba pojačanje. Pojačanje , pomislio sam u sebi? Zar će me prebiti, pa sutra čitati u crnoj kronici da su kontrolori pretukli iz čista mira dečka? Zbog čega, jer nemam kartu? Strašno’, ispričao nam je D.B. i dodao da je zbog takvog ponašanja kontrolora zatražio broj njegove značke, na što je kontrolor poludio. Nije mu htio pokazati značku.

‘I kad vas policajac zaustavi, vi možete pitati da vam pokaže značku, a ZET-ovac mi ju nije htio pokazati’, kaže putnik.

D.B. kaže i da je bio u šoku pa se tek naknadno sjetio da se sve dogodilo u novom tramvaju, koji ima i kamere, pa je moguće vidjeti što se sve dogodilo. Incident će službeno i prijaviti ZET-u i nada se da će oni uz pomoć snimki kamera iz tramvaja moći jasno vidjeti što se dogodilo. Ističe i da se kontrolor osvrtao dok ga je gazio, pritom vjerojatno pazeći da se to ne vidi na kameri.

‘Kao da mu to nije prvi put’, rekao nam je putnik.

‘Još se sav tresem, bojao sam se da će mi negdje složiti sačekušu’

Kontrolor je izvadio mobitel i snimao putnika, prijetivši mu da će ga prebiti. Uz to ga je i vrijeđao pred punim tramvajem. Napadnuti putnik kaže da nije očekivao da će netko od putnika reagirati jer svi imaju svoje poslove, no ipak kaže da se osjećao jadno i nezaštićeno, posebice s obzirom na to da je sitnije građe u usporedbi s pobiješnjelim kontrolorom koji je, kaže, od njega za glavu veći i s duplo većom kilažom.

‘Nije mi bilo svejedno kad mi je prijetio. Snimajući me tako, samo desetak dana nakon što je stupio na snagu zakon o zaštiti osobnih podataka, ostao sam bez teksta. Zapitao sam se trebam li ga udariti. To je opet napad na službenu osobu, da li da tražim pomoć od koga u tramvaju, ali opet, nitko se ne želi mješati. Ovo vam pišem s radnog mjesta, sav se još tresem, i zaista ne znam što bih mogao poduzeti. Kad sam napustio tramvaj, pokušao mi je prepriječiti put, ali sam prošao mimo njega, u pozadini slušajući njegovo vrijeđanje da sam kretenčina, pederčina i slično. Moram priznati da sam se zaista par puta okrenuo za sobom da bih bio siguran da me ne prati, jer sam se zaista preplašio da će mi taj šerif složiti sačekušu negdje, i da će me isprebijati…’, kaže putnik kojeg je napao kontrolor.

‘Je li i on jedan od kućnih nasilnika?’

Dodaje da je i sam nekad radio u javnoj službi, a tada se prema svim klijentima, kupcima i suradnicima odnosio s maksimalnim poštovanjem pa ovakvo ponašanje od službene osobe doista nije očekivao. Smatra da je dobar odnos s ljudima velik dio dobro obavljenog posla pa mu nije jasno kako se ZET-ovi kontrolori u 2018. godini mogu ovako ponašati.

‘Pitam se što takva osoba radi u slobodno vrijeme? Je li on jedan od kućnih nasilnika? Ako jest, treba to pod hitno spriječiti, i spasiti one koji se još spasiti mogu… Ovo je tek prvi korak pri rješavanju ovakvih pizdarija. Nevjerojatno je da se on na ovakav način odnosi i prema svom poslodavcu, s obzirom da je u pitanju javna kompanija, a ne samo prema meni. Ovaj put mu neću pustit. Puno puta sam zažmirio, ali na ovakve stvari zbog naše djece ne treba žmiriti. Znam da su to svi ljudi koji imaju svoje obitelji i ja ne bih htio da netko dobije otkaz zbog nečega, ali ovakvim stvarima jednostavno nije mjesto u današnjem društvul. Danas sam ja, sutra može biti netko drugi. Ako se ovo dogodilo meni u javnosti, što se onda događa doma? To treba istražiti’, rekao je šokirani putnik i dodao da će svakako prijaviti ovaj incident ZET-u i policiji.

O ovom smo incidentu i mi poslali upit i ZET-u, čiji službeni odgovor prenosimo u cijelosti:

‘Odmah po primitku informacije o neželjenom događaju, Zagrebački električni tramvaj pokrenuo je postupak utvrđivanja činjenica. Korisnik je zatečen bez vozne karte te je odbio suradnju s kontrolorskim osobljem, a prema navodima kontrolora, sve se odvilo uz verbalno vrijeđanje od strane dotičnog putnika. Također, uvidom u video zapis iz vozila potvrđeno je kako fizičkog kontakta nije bilo. U svakodnevnom radu naših djelatnika iznimno je zahtjevno obavljanje zadaće provjere valjanosti karata, a kontrolori učestalo nailaze na nepremostive poteškoće. Ponajprije zbog toga što kod nekih korisnika ne postoji svijest da se prijevozna usluga treba platiti, kao i svaka druga, što ujedno regulira i važeća Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu prema kojoj je putnik za vrijeme vožnje dužan imati valjanu voznu kartu, a istu je dužan na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika i predočiti’, stoji u priopćenju ZET-a.