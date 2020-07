NOVI GLAVNI TAJNIK HDZ-A: ‘Nije bilo grintanja. Novi ministri u stranci su prihvaćeni jednoglasno’

‘Nije bilo nekog grintanja, bila je demokratska atmosfera. Odluka je jednoglasno donesena, prezentirana i sva stranačka tijela su to prihvatila kao takvo’, kazao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić

Predsjednik HDZ-a i novi-stari premijer Andrej Plenković članove i članice svoje nove, brojem ministarstava manje Vlade, predstavio je danas HDZ-u i javnosti. Za srijedu je zakazana konstiturirajuća sjednica Hrvatskog sabora, a u četvrtak bi nakon što Plenković predstavi program novog postava Banskih dvora Vlada trebala dobiti i povjerenje u Saboru.

Na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću je prezentirana nova Vlada, novi ministri su prihvaćeni jednoglasno te nije bilo nekog grintanja, kazao je za RTL Danas novi politički tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

‘Nitko nije bio protiv imenovanja Banožića’

Naime, danima se u medijima anonimno javljaju neki nezadovoljni time što će novi ministar obrane biti Mario Banožić, a nova ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

“Uobičajeno je da uvijek netko grinta, ali tek kad netko kaže nešto na Predsjedništvu onda ću ja to komentirati”, kazao je danas novinarima mandatar Plenković.

Glavni tajnik HDZ-a Katičić tvrdi, pak, da na sjednici Predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a nije bilo grintanja, niti je itko bio protiv imenovanja Banožića ministrom obrane, već je, kaže, odluka donesena jednoglasno.

“Ma to je bilo više onako na neki način figurativno izražavanje. Nije bilo nekog grintanja, bila je demokratska atmosfera. Odluka je jednoglasno donesena, prezentirana i sva stranačka tijela su to prihvatila kao takvo. Kao što je poznato, to je bilo predizborno obećanje da će doći do smanjenja ministarstava – od 20 smo prešli na 16 tako da je, mislim, možda kada je govorio o tome mislio samo o tome dijelu”, kazao je Katičić.

‘Odlučili smo se za ovakvu većinu radi sigurnosti’

Plenković ima 76 ruku zastupnika u Saboru, što je tanka većina. Stoga se mnogi pitaju hoće li za održavanje stabilne većine opet biti potrebni “žetončići” kao u prošlom sazivu sabora. Katičić tvrdi da takvo nešto sada neće biti moguće.

“Mi imamo već iskustva. Proteklih gotovo dvije godine otkako je napravljena nova koalicija s dosadašnjim koalicijskim partnerom bila je to većina koja je bila na tom nivou. Uz dobru organizaciju, dobro praćenje situacije, savjesno obavljanje saborske dužnosti to je moguće. Mi smo se odlučili za ovakvu većinu da što prije građanima damo sigurnost i da nastavimo reforme koje su nužne”, kahzao je katičić za RTL.

