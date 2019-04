GAZDE ŽURE UBRATI MILIJUNE POTICAJA PO TODORIĆ MODELU: Cijene zakupa ekstremno niske, lokalci u panici: ‘O ovoj zemlji ovisi naš život’

U Upisniku poljoprivrednog zemljišta, ARKOD-u, zemljište koje je koristilo ‘Belje’ 1. travnja 2019. već je prenešeno na ‘Belje plus’ iako ‘Belje plus’ nema potpisane anekse na ugovore o koncesiji na zemljište

Ministar Tomislav Tolušić, vidno neraspoložen, na press konferenciji, bok uz premijera Plenkovića, na pitanje jesu li riješeni aneksi na ugovore o koncesiji za zemljišta bivših Agrokorovih tvrtki, a sada tvrtki u sastavu Fortenova grupe, dakle, je li određena sudbina nešto više od 32 tisuće hektara državne zemlje diljem Hrvatske, odgovorio je da je to “tehničko pitanje”. Ministar Darko Horvat koji je ujutro 1. travnja tvrdio da je sve riješeno, u emisiji Otvoreno, navečer 3. travnja, priznao je da zapravo nije sve riješeno ali je i ustvrdio da potpisi na anekse zapravo “nisu nužni”, samo su – poželjni.

Ne bez ponosa ustvrdio je da još “vrlo, vrlo mali broj lokalnih čelnika” nije potpisao. Irena Weber, zamjenica glavnog izvršnog direktora i glavna operativna direktorica u Fortenova grupi, u svom nastupu u istoj emisiji otišla je još korak dalje: objasnila je širokoj javnosti da aneksi zapravo uopće nisu potrebni, prema članku 43. st. 15 Zakona o izvanrednoj upravi, potpisana nagodba ima snagu ovršne isprave, i ovo je samo tehničko uređivanje zbog novih OIB-a tvrtki. Weber je također objasnila da od 32,8 tisuća hektara zemljišta još samo oko dvije tisuće nije riješeno. Drugim riječima, da je broj načelnika koji pružaju otpor zanemarivo mali.

ODMAH SKANDAL: Agrokor ima novo ime, slavilo se u Amsterdamu, ali ljudi bez kojih stvar nije legalna ne popuštaju; ‘Nisam ništa potpisao’

Weber je, uostalom, zajedno s izvršnim direktorom, Fabrisom Peruškom, ali i predstavnikom vlasnika, odnosno predsjednikom Upravnog odbora Fortenova grupe, Maksimom Poletajevim, bila i u Banskim dvorima, na sastancima s premijerom Plenkovićem i cijelim grozdom ključnih ministara: od ministra gospodarstva Horvata, do ministra pravosuđa Bošnjakovića i ministra poljoprivrede Tolušića. Nakon što je premijer Plenković pred svim medijima proglasio projekt Izvanredne uprave Agrokora izvanredno uspješnim, i to u “pravnom i poslovnom smislu”, sve još neriješeno i nejasno u pretvorbi Agrokora u Fortenova grupu očito je nekakvim automatizmom moralo postati “tehničko pitanje” i nebitno.

Irena Weber je vrlo autoritarno cijeli postupak višemjesečnog utjerivanja 29 načelnika i gradonačelnika da potpišu anekse na ugovore o koncesiji iz vremena starog Agrokora, da im, dakle, produže vijek trajanja pod uvjetima s kojima uopće nisu bili upoznati a koji su daleko od tržišnih, bez ikakvog upoznavanja s biznis planovima tvrtki koje nastavljaju poslovati u njihovom kraju, ali ovaj put pod drugim, stranim vlasnicima, jednostavno sada proglasila – beznačajnim. Iz neslužbenih izvora iz Fortenova grupe, ali i novinarima na press konferenciji na kojoj je Plenković krstio svoje kumče, Fortenova grupu, Poletajev objavio da je “igra gotova, imamo novu tvrtku!”, objašnjavalo se da je “27 načelnika od 29” spremno potpisati anekse. Neki su išli tako daleko da su tvrdili da je velika većina aneksa već doslovno potpisana. I Horvat je u svom nastupu u emisiji Otvoreno govorio o velikoj većini koja je “već potpisala.”

Jesu li nam ministri i Fortenova grupa podvalili fake news?

Na službeni upit može li se saznati tko je od 29 načelnika i gradonačelnika to učinio, odnosno, objavio da je spreman potpisati anekse upućen Ministarstvu poljoprivrede – odgovora, naravno, nema. Neslužbeno se može saznati da je samo grad Vinkovci pokrenuo proceduru za potpisivanje aneksa, ali gradonačelnik Ivan Bosančić (HDZ) nije nam odgovorio na službeni upit.

Načelnici Ivankova, Bilja, Darde, Draža, gradonačelnik Belog Manastira, ali i mnogi drugi, neki nezavisni, drugi članovi HDZ-a, otvoreno pak govore da nema šanse da potpišu anekse na ovakve ugovore o koncesiji. Ako je i samo njih pet, a ima ih sigurno mnogo više, jer mnogi potvrđuju da neće potpisati ali traže anonimnost, nije li neobična računica o 27 potpisnika koja se forsira iz Fortanova grupe i Ministarstva poljoprivrede? Jesu li to upravo ugledni ministri i direktorica javnosti podvalili fake news?

Daleko od očiju javnosti, neovisno o borbi s aneksima, odvija se, međutim, upisivanje zemljišta koje su koristile Agrokorove tvrtke na ime novih, zrcalnih tvrtki. Net.hr je u posjedu preslike iz Upisnika poljoprivrednog zemljišta, ARKOD-a, pri Agenciji za plaćanja (APPRRR) iz koje se jasno može vidjeti da je zemljište koje je koristilo “Belje” već prenešeno na “Belje plus” 1. travnja 2019. Iako se prema članku 8. Pravilnika o evidenciji uporabe zemljište ne može upisati bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, zemlja koju je koristilo “Belje” već je upisana na “Belje plus”.

Naravno, posve je nejasno kakvom je ispravom “Belje plus” dokazalo da je u posjedu zemlje koju je posjedovalo “Belje”, ako je ugovor o koncesiji potpisalo “Belje” a ne “Belje plus”, a poznato je da načelnici i gradonačelnici koji su prema novom Zakonu o poljoprivrednom opet ovlašteni raspolagati državnim zemljištem u svom kraju – nisu potpisali anekse na te ugovore? Prijenos je u slučaju “Belja” potpisala Osječko-baranjska županija.

NET.HR OTKRIVA: Na tajnom sastanku ljudi iz Ministarstva i DORH-a nagovarali lokalne čelnike da Agrokoru prepuste zemljište

Čemu višemjesečno maltretiranje lokalnih čelnika?

To bi značilo da je u nadležni ured Agencije za plaćanja pri Osječko-baranjskoj županiji “Belje plus” trebalo donijeti dokaze da posjeduje zemljište, no, ako nisu potpisano aneksi, što su donijeli? Ili se u slučaju “Belja” nije cjepidlačilo? Jasno je da svaki lokalni OPG mora donijeti dokumentaciju i da neće dobiti na lijepe oči upis zemljišta, pa kako je onda “Belje plus” to ipak uspjelo? Sudeći prema izjavi direktorice Irene Weber, zapravo se odigrala – ovrha. Ako Nagodba ima snagu ovrhe, znači li to da su tvrtke Fortenova grupe ovršile i zemlju u zakupu? I čemu onda uopće višemjesečno maltretiranje lokalnih čelnika kada se tehničko pitanje provodi izgleda samo od sebe?

U ARKOD-u je vidljivo da neke druge tvrtke još nisu “riješene” po istom modelu. Zemljište koji je koristio “Vupik” još nije “preletjelo” u novu tvrtku, “Vupik plus”, ali možda se to upravo odvija u trenucima objave ovog teksta… Agenciji za plaćanja smo uputili upit o neobično pojavi upisivanja “plus” tvrtki na zemljište za koje formalno gledano nemaju dokaze o posjedu, ali odgovor nije stigao. Pitali smo naravno i ono još važnije što proizlazi iz upisivanja u ARKOD: jesu li na plus tvrtke prenesena i prava plaćanja koja proizlaze iz upisane zemlje, odnosno, izravne potpore?

Gigantske potpore se nastavljaju?

Poznato je, naime, da su Agrokorove tvrtke godinama ubirale enormne iznose izravnih potpora – godišnje prosječno oko 150 milijuna kuna! – na temelju korištenja zemljišta koje su pod iznimno povoljnim uvjetima dobile u zakup na temelju ugovora koje je, u velikoj većini, potpisao bivši HDZ-ov ministar poljoprivrede, Petar Čobanković. To su ti ugovori za koje je Plenkovićeva Vlada odlučila da ih se neće propitivati, da se neće provjeriti jesu li ispunjene ugovorne obveze, niti vidjeti je li moguće cijenu zakupa uskladiti s tržišnom na području gdje se zemljište koristi, odnosno, zadati da se u njih ugradi eventualno novi gospodarski plan primjeren kraju. Nego se, naprosto, zadaje lokalnim čelnicima da ih sada potpišu, istovjetne, za nove vlasnike Agrokora, odnosno Fortenova grupe.

Ono što su dogovorili Čobanković i Todorić sada je za Andreja Plenkovića, Tolušića, Horvata i Bošnjakovića – sasvim u redu, dapače, poželjno. A za Maksima Poletajeva, sve nove vlasnike, i njihove menadžere koje im je izabrao Plenkovićev tim u Banskim dvorima na temelju lex Agrokora, ti su ugovori naravno – savršeni. Dobivaju za male novce na dlanu 32,8 tisuća hektara prvorazrednog zemljišta za što nisu morali mrdnuti prstom, niti išta objasniti ni obećati. A samo će nastaviti, identično kao i Todorićev Agrokor, izvlačiti i enormne poticaje: 150 milijuna kuna godišnje prosječno.

Aneksi su političkom odlukom proglašeni nevažnima, a lokalni čelnicima kojima nije ništa rečeno što se smjera s novom zemljom, ostavljeni su čudu, poniženi porukom direktorice Weber: Potpisali vi to ili ne, beznačajno je.

‘Ovo je zemlja o kojoj ovisi naš život’

Načelnicima i gradonačelnicima iz Ministarstva poljoprivrede poslana je nova tranša dokumenata: stižu im “suglasnosti” da mogu potpisati anekse. Oni će pak suglasnost za anekse morati dati na raspravu općinskim, odnosno, gradskim vijećima. Kada vijeća donesu odluke, načelnici i gradonačelnici će biti dužni postupiti prema odluci. A većina tvrdi da nema šanse da odluke vijeća budu za potpisivanje aneksa. Zanimljivo je da se kao potpisnik suglasnosti u ime Ministarstva pojavljuje državni tajnik Tugomir Majdak, a ne ministar osobno, a neki u tom potezu vide pokazatelj da je Majdak trenutno bliže Plenkovićevom krugu od Tolušića.

Tomislav Rob, gradonačelnik Belog Manastira (HDZ), neformalni koordinator lokalnih načelnika i gradonačelnika, i dalje je razočaran izostankom razumijevanja pozicije općina i gradova u kojima posluju bivše Agrokorove tvrtke. “Nisam pravnik i neću se upuštati u pravna tumačenja, no teško mi je prihvatiti da se samo radi o nekakvom beznačajnom tehničkom pitanju. Ovo je zemlja o kojoj ovisi naš život”, rekao je u kratkoj izjavi za Net.hr.

Beli Manastir je vezan za “Belje”, i staro “Belje” i Belje plus, kaže gradonačelnik Rob i izuzetno im je važno da Belje nastavi uspješno poslovati. “Nek nam nitko ne predbacuje da ne razumijemo napore da ‘Belje’ opstane. Radna mjesta su sačuvana, proizvodnja je sačuvana, i hvala svima koji su tome doprinijeli, od premijera Plenkovića do svih ostalih, ali mi moramo vidjeti što se dalje planira s ‘Beljem’. I moramo moći pogledati u oči našim sugrađanima koji imaju zakup zemljišta po mnogo višim cijenama. Cijene zakupa koje su u starim ugovorima su naprosto neprimjerene. Ne može hektar zemljišta biti 300 kuna”. Tomislav Rob smatra da se razgovori i dalje moraju voditi, da se mora naći rješenje da zakup zemljišta za nove tvrtke bude barem “bliže” tržišnim cijenama. “Pa makar se stavilo aneks na anekse!”, komentira Rob.