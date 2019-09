NOVI GAZDE IMAJU PROBLEM: Mala općina u Slavoniji se pobunila protiv Fortenove: Ne damo vam oranicu na koju ste računali!

Općina Markušica je raspisala natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta koje je 20 godina koristila tvrtka iz koncerna Agrokor – PIK Vinkovci

Hektar po hektar, smanjuje se količina zemljišta nekad najmoćnije hrvatske kompanije, Agrokora. Još se pamti pobuna lokalnih čelnika koji nisu htjeli potpisati anekse i jednostavno pokloniti novim gazdama Agrokora zemljište po uvjetima koje je dogovarao s ministrima nekadašnji gazda, Ivica Todorić.

Ali bilo je i ugovora o koncesiji kojima je istjecao rok a nakon novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu – koji je odlučivanje o zemljištu spustio s državne razine, s razine ministara, na razinu lokalnih samouprava – pa se onda nekako, u pravilu u tišini, dogovaralo s lokalcima da popuste i opet sklope s ex Agrokorovim tvrtkama ugovore pod manje-više istim ili sličnim uvjetima, blagonaklono i prijateljski. Bez velikog propitivanja imaju li nove gazde Fortenova grupe nekakvu razvojnu strategiju za tvrtke koje posluju u njihovom kraju.

“Ne vidimo mi ovdje na istoku Hrvatske nikakve promjene koje su donijeli nove gazde. Uostalom, i direktori Vupika, i PIK-a Vinkovci, su oni stari direktori iz vremena Ivice Todorića. Obojica, naravno, članovi HDZ-a. A i savjetnik nove uprave, nove tvrtke, je ‘stari’ Vlado Čondić Galinčić, također HDZ-ovac. Sve se i dalje dogovara po političkoj liniji, s instrukcijama iz Zagreba…“, komentira jedan od lokalnih poduzetnika za Net.hr, no, inzistira na anonimnosti.

Većina načelnika i gradonačelnika nije potpisala anekse, mnogi su bili zatečeni uvredljivom konstatacijom da više niti nisu važni, jer dokument nagodbe ima ovršnu snagu, pa su tvrtke sljednice starih Agrokorovih samo ovršile zemlju koju su koristile prema starim ugovorima o koncesiji. I prijavile se za korištenje državnih poticaja.

Istovremeno s procesom utjerivanja aneksa odvijao se proces nove serije zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta prema novog Zakonu, tzv. Tolušićevom zakonu. Lokalne samouprave i uprave morale su donijeti planove za raspolaganje zemljištem, i utvrditi limit, koliko će jedan od zakupaca moći maksimalno zakupiti. Neki su odmah planirali izaći u susret ex Agrokorovim tvrtkama. Tako je, primjerice, općina Trpinja, da bi pomogla VUPIK-u, drugoj tvrtki iz Fortenova grupe, na natječaju za zakup državnog zemljišta stavila limit od 20 hektara, osim iznimno – „za čestice koje same za sebe čine jednu proizvodno-tehnološku cjelinu“.

Mala općina iz Vukovarsko-srijemske županije pružila otpor

No, po prvi put je jedna općina jasno i glasno odlučila zemlju koji je godinama koristila jedna od Agrokorovih tvrtki dati u zakup manjim zakupcima. Općina Markušica. Radi se o malenoj općini u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na sjeverozapadu županije, prema Vinkovcima. Pitoreskni kraj, skromne kućice, tipičan sokak, dominira crkva, a okolo livade i njive. Na web stranici općine idilična fotografija žetve, a tu je i objava aktualne općinske akcije: 26. kolovoza 2019. općina je raspisala natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Maksimum za zakup: 25 hektara. Sve po zakonu.

No, u masi hektara koje nudi općina Markušica, našlo se i 1250 hektara u Čeretincima – koje je do sada koristio PIK Vinkovci iz sastava Agrokora, odnosno PIK Vinkovci plus, iz Fortenova grupe. A s obzirom na limit od 25 hektara i izostanak ikakve eventualne napomene o iznimkama “za čestice koje za sebe čine jednu proizvodno-tehnološku cjelinu”, posve je jasno da PIK Vinkovci neće moći nastaviti obrađivati 1250 hektara zemljišta.

Politička situacija u Markušici je vrlo jednostavna. Radi se o općini s većinski srpskim stanovništvom, a politički dominira SDSS. Na posljednjim lokalnim izborima građanima je ponuđena jedino lista SDSS-a, a i načelnik Budimir Drača nije imao nikakve konkurencije. Taj inženjer poljoprivrede, koji je devedesetih radio kao direktor Poljoprivredne zadruge Ostrovo, od 2005. godine redovno je biran za načelnika i uživa veliko povjerenje svojih sugrađana, bez ikakvog zabilježenog skandala.

Načelnik Budimir Drača na upit Net.hr-a, je li on bio među onima koji su odbili potpisati aneks, odgovara da za to zemljište nitko nije niti tražio od općine Markušica da potpiše aneks, niti su oni išta potpisali.

“Predmetni ugovor o koncesiji sklopljen je na 20 godina i ističe s danom 22. rujna 2019. Općina je dana 26. 08. 2019. raspisala javni natječaj za predmetno zemljište sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Markušica. Predviđenim Programom utvrđen je maksimum površine koje može zakupiti pravna ili fizička osoba u veličini od 25 hektara.”, stoji u odgovoru načelnika općine Markušica.

Jesu li PIK Vinkovci dobro gospodarili zemljom koju su koristili?

Na žalost, nije nam htio detaljnije govoriti o ugovoru koji ističe, po kakvim je cijenama dogovoren zakup s Agrokorom prije 20 godina i je li PIK Vinkovci ispunjavao obaveze iz ugovora. Odluka da se propiše veličina od 25 hektara, govori, međutim, mnogo sama za sebe. Općina je izbjegla mogućnost da tvrtka PIK Vinkovci, sada u sastavu Fortenova grupe, zakupi zemljište koje je koristila 20 godina. Umjesto da se dogovara s jednim zakupcem, općina očito želi ponuditi to isto zemljište većem broju zakupaca, i, vjerojatno, očekuje da će tako zaraditi više nego da se dogovara s velim zakupcem.

Uostalom, prema informacijama s kojima raspolažemo, PIK Vinkovci je na tom zemljištu sijao žitarice, odnosno proizvodio hranu za stoku. Zanimljivo je da je, osim za vlastite potrebe i potrebe VUPIK-a, druge tvrtke u sastavu Agrokora, odnosno Fortenova grupe, na toj istoj zemlji proizvedeno i viškova za prodaju. Naši sugovornici iz tog kraja kažu da je nedavno prodano „250 hektara silaže jednoj drugoj privatnoj tvrtki“, da se, dakle, povoljno zakupljeno državno zemljište nije niti koristilo samo za vlastite potrebe.

No, cijeli proces sada prestaje. PIK Vinkovci ostaju bez značajnog komada zemljišta, ali, na žalost, do zaključenja teksta, nije stigao odgovor na naš upit: što to znači za daljnje funkcioniranje PIK-a Vinkovci. Prema godišnjem izvještaju, PIK Vinkovci je 2018. godinu, godinu nagodbe i pretvorbe Agrokora u Fortenova grupu, završio u ozbiljnom minusu: zabilježen je gubitak od 78 milijuna kuna.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi: Neće izgubiti novac iz EU

S obzirom da PIK Vinkovci funkcioniraju kao povezano društvo s VUPIK-om, tvrtkom „iz susjedstva“, iz Vukovara, zanimalo nas je hoće li činjenica da PIK Vinkovci gube dio zemlje utjecati na sudbinu sredstava koje je VUPIK već povukao iz EU fondova putem Mjere 4 iz Ruralnog razvoja. Naime, da bi se dobila potvrda o gospodarskoj veličini subjekta koji se natječe za sredstva iz EU fondova, tvrtka daje dokaz o korištenju zemljišta – a hektari koji su upravo na „bubnju“ bili su obuhvaćeni u prijavi. No, iz Agencije za plaćanja u poljoprivredni tvrde za konzumaciju odobrenih sredstava nije važno ako će sada zemlje biti manje.

Potvrdili su da je do sada u okviru Mjere 4 korisniku Vupik odobreno i isplaćeno 7.644.800 kuna potpore, ali da „smanjenje površine neće imati utjecaja na prihvatljivost, sve dokle god bude usklađen s ostalim kriterijima prihvatljivosti.“ Niti činjenica da tvrtka posluje s gubitkom za Agenciju nije eliminatorna.

Na žalost, nismo uspjeli popričati s načelnikom općine Markušica, Budimirom Dračom, uživo i pitati ga je li bio možda izložen i kakvim političkim pritiscima. Konačno, on je član stranke koja je koalicijski partner HDZ-a, a Vlada koju podržavaju forsirala je i prebacivanje tisuće hektara državnog zemljišta u ruke novog vlasnika bez ikakvih trzavica.

Njegov potez, njegova odluka da raspodijeli državnu zemlju u svojoj općini, lokalnim proizvođačima po novom ključu, a ne onako kako je htjela visoka politika, može se razumjeti i kao novi znak otpora, novi dokaz da SDSS više ne želi plesati kako HDZ svira.