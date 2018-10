NOVI EKSPERIMENT IZ MIROVINSKE REFORME: Vlada vraća model izmišljen 90-ih koji je neslavno propao 2014.

Za razliku od prethodnog eksperimenta s dokupom mirovine, koji je bio poguban za državni budžet jer su tvrtke za kratko vrijeme u mirovinu poslale 57 tisuća pedesetogodišnjaka, a propao je kada je 2014. propalo Royal mirovinsko društvo koje je izmislilo taj model, ovoga puta Vlada bi osnovala dvije državne tvrtke

U sklopu mirovinske reforme, Vlada odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava namjerava ponovno aktivirati model koji je u Hrvatskoj “izumljen” devedesetih, a funkcionirao je sve do 2014. godine. Riječ je o dokupu radnog staža koji bi, po novome, trebao biti moguć samo za ljude s 35 godina staža i 60 godina života ili 62 godine kad se radni vijek digne na 67 , piše Večernji list.

No, za razliku od prethodnog eksperimenta s dokupom mirovine, koji je bio poguban za državni budžet jer su tvrtke za kratko vrijeme u mirovinu poslale 57 tisuća pedesetogodišnjaka, a propao je kada je 2014. propalo Royal mirovinsko društvo koje je izmislilo taj model, ovoga puta Vlada bi osnovala dvije nove državne tvrtke. Zadaća jedne bila bi isplata mirovina iz drugog i trećeg mirovinskog stupa koja bi ušla u konkurenciju s privatnim sektorom, dok bi se druga bavila dokupom mirovine ili, po novome, doživotne otpremnine.

Dva loša modela u četvrt stoljeća

Inače, Vlada Zorana Milanovića prije pet godina donijela je Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine koji je, međutim, ostao mrtvo slovo na papiru. Sada je Vlada Andreja Plenkovića odlučila oživjeti model dokupa mirovine.

Hrvatska je prvi model dokupa staža imala od 1990. do 1995. godine. Tvrtke su tada mogle radnicima kojima nedostaje pet godina do prvih uvjeta za mirovinu jeftino dokupiti tih pet godina staža i poslati ih u mirovinu, što su i učinile s 57 tisuća pedesetogodišnjaka. Takav dokup staža zabranjen je 1995. godine kada je već spomenuta tvrtka Royal mirovinsko društvo osmislila novi, manje popularan model te zaključila ugovore s oko 250 tvrtki i javnih institucija o dokupu mirovine. U tom modelu, pravo na dokup stjecali su samo ljudi koji su odlazili u prijevremenu mirovinu te im je dokupljena razlika do pune mirovine.

Royal je, piše Večernji list, 2014. godine dospio u gubitke i prestao isplaćivati novac, pa je tek ove godine država preuzela isplatu dokupljenih mirovina za 4000 njegovih umirovljenika. Država će im isplatiti i dugove, a iduće godine osnovat će i novu tvrtku koja će se baviti isplatama i ugovaranjem dokupa novih mirovina.

“Ako se žele riješiti radnika, neka to i plate”

Zbog loše reputacije Royala, nitko se potom u privatnom sektoru nije želio prihvatiti tog posla, pa novog dokupa mirovine nije bilo.

“Ne znam što se krije iza prijedloga da se država bavi dokupom mirovine, ali petljanje države s Royalom već se pokazalo kao loša priča”, kazao je za Večernji list Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava u Milanovićevoj vladi koji nagađa da Vlada možda planira u dokup uključiti zaposlene u javnom sektoru.

Ana Pezelj Miličević iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske kaže da je dobrodošlo svako rješenje koje će rasteretiti radnike, pa i dokup mirovine za one koji će ići u prijevremenu mirovinu.

“Ako se poslodavci žele riješiti radnika, neka to i plate”, kaže Krešimir Sever, čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Ovih dana Vlada i resorno ministarstvo pokušavaju primiriti sindikate i dobiti njihov pristanak na predloženo kompromisno povećanje radnog vijeka na 67 godina od 2033., no oni nastavljaju s pripremama za javni prosvjed koji će se održati u subotu 20. listopada.

