NOVI DIVLJAČKI ISPAD BANDIĆA: Ponižavao novinarku i vrijeđao je na osobnoj razini, snimatelj ‘pukao’ i sukobio se s njim

Još jedan ispad gradonačelnika prema predstavnicima medija

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poznat je po tome da se drsko ophodi prema predstavnicima medija koji mu postavljaju neugodna pitanja, a danas je opet ponižavao novinarku, ovaj put Sanju Višticu s Nove TV.

Gradonačelnika je raspalilo pitanje “je li mu neugodno gledati hrpe smeća u Zagrebu kojeg zove malim Bečom”. Na to je Bandić pukao.

Napad na osobnoj razini

Novinarku je napao na osobnoj razini, rekavši kako on “njoj u očima vidi da ne odvaja otpad”. Bez obzira što ga je Vištica upozorila da je napada na osobnoj razini samo zato jer obavlja svoj posao, gradonačelnik je nastavio s napadima i deranjem pa se na kraju uključio i snimatelj koji je branio novinarku.

Pogledajte snimku koju je objavila Z1 televizija.

“Gradonačelnik nema kod koga prosvjedovati jedino kod sebe i protiv sebe, protiv dragog boga i protiv svih koji ne odvaju otpad. Svaki pojedinac u Zagrebu, a ima nas preko 840 tisuća, treba raditi svoj posao. Građani trebaju biti ekološki osviješteni. Ajmo u vaš auto sjesti i osobno se uvjeriti da li odvajate otpad. Vi tražite da meni bude neugodno što drugi ne rade svoj posao. Ajmo se uvjeriti jel laže koza ili rog. Ja ne lažem.

Nemojte bogati, pustite, to ni komunisti nisu radili. Prozivat’ druge da ne rade, a ja radim svoj posao. Vi ga ne radite, a vi mene prozivate. To je licemjerstvo. Toga je dosta u Hrvatskoj. Ja to ne mogu shvatiti. Je l’ teško uzeti ove posude i stavit’ ih odvojene u pet kanti? Napravite to. To je početak priče. Dijete od prvog razreda u dobi od sedam godina to uči.

Treba se naviknut’ i promijenit’ svijest u glavi. U protivnom se može dubiti na trepavicama. Dupli moral, licemjerstvo. Ja svoj posao radim. I onda oni građani plaćaju zbog vas koji ne radite svoj posao. Tisuću puta sam čuo da odvajamo samo jedan posto, pa deset posto. Javnost je obmanjena. Zaobilazi se laž. No neslužbeno odvajamo 38 posto, a službeno 34 posto”, izdiktirao je Bandić u svojem monologu.

O Bandićevom vrijeđanju se oglasila i urednica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum, koja je na Twitteru objavila kako će i novinari te televizije i dalje raditi svoj posao, bez obzira na ovakve napade.