NOVI DETALJI JEZIVOG ISKUSTVA S POHOTNIM ZAGREBAČKIM LIJEČNIKOM: ‘Hoćete da vas ja primim za č*** ili ćete se sami primiti?’

Dvoje se pacijenata požalilo na neprofesionalnost i vulgarnost jednog liječnika ortopeda u zagrebačkom KB-u Dubrava. Za Provjereno Nove TV ispričali su kako su se na rutinskom pregledu iznenadili ponašanjem liječnika. Ono što posebno iznenađuje u cijeloj priči je što mu je bolnica već izdala pet upozorenja zbog odnosa prema pacijentima, no bez ikakvih rezultata.

Za Lanu Tovarlažu Žugec i Ivicu Milanju rutinski pregled kod istog ortopeda u Kliničkoj bolnici Dubrava pretvorio se u pravu noćnu moru. Ivica je svoju proživio prije tri godine, a Lana prije 20-ak dana.

“Žalosno je to što ta priča traje od 2011. i nije se dogodila samo meni, a taj doktor i dalje radi. I nije kažnjen onako kako je zaslužio”, kaže Lana. “Nakon što sam ušla u ordinaciju nema tu ‘dobar dan, izvolite, što vam je?’ Njegov prvi komentar je bio: ‘A kaj ste vi došli, ja vidim da vama nije ništa, šta trebate, penziju ili bolovanje? Njegova poštapalica je: ‘Moliiiim? Ajmo hrvatski, ajmo ispočetka, dobar dan gospođo, što niste razumjeli?'”

Dijagnozu je već imala. Riječ je o skoliozi. Bolovi u leđima postajali su sve jači pa je pomoć potražila u zagrebačkom KB-u Dubrava. Na pregled je stigla s kompletnom dokumentacijom i ranije napravljenim nalazima. “Koji k*** ste išli fizijatru, oni tako i tako ničemu ne služe, zašto niste odmah došli k meni”, odmah joj je kazao. No, to je bio samo uvod. “Cijelo vrijeme je spominjao da imam ogromne grudi. Ne znam spada li to u redovni ortopedski pregled. U jednom me trenutku pitao, znam li da od rođenja imam – grbu?”

‘Rukom prešao preko mojih grudi’

“Pitao me potom, citiram, jesam li udana i imam li djecu, na što sam rekla da imam. Pa me pitao jesu li mi i djeca grbava, i onda je pitao je li me moj muž, kada me prvi put j***, to učinio sprijeda ili zg*** jer ako je bilo zg*** onda je morao vidjeti da sam grbava, a ako je bilo sprijeda onda sam ga uspjela prevariti. Pa me oženio takvu grbavu”, prepričava Lana za Provjereno.

“Pozvao me da dođem bliže njemu, da se nagnem nad kompjutor, da zajedno pogledamo slike rendgena, i u jednom je trenutku prešao preko tih mojih ‘ogromnih grudi’ rukom i rekao: ‘Joj, sad bi da nema sestre, sad bi se ovo moglo smatrati da sam vas pipkao’. Ja i dalje ne reagiram, ukočena, ne znam, valjda respektom prema doktorskoj profesiji, ne reagiram, želeći da to što prije završi”, opisala je svoje traumatično iskustvo Lana.

Na pregledu koji je trebao biti rutinski, u samo 20-ak minuta doživjela je, kaže, najgori oblik poniženja. “Jednog trena, ovo mi je sad stvarno neugodno reći zato što sam to i napravila, on mi je rekao da se primim za č***, ja sam rekla: ‘Moliiim? Ne razumijem o čemu pričate?’, a on mi je rekao: ‘Što niste dobro čuli? Primite se za č***’. Kad sam u nevjerici pitala zašto, rekao je šta u p*** m***** zašto? Hoću li da me on primi i neka to napravim…

Ja gledam u sestru, ona je okrenuta, ne gleda me. On kaže: ‘Čekajte, hoćete da vas ja primim ili ćete se vi ipak primiti?’ Ja se primam, i kaže mi da se drugom rukom primim za lijevi bok i da u isto vrijeme pritisnem i jedno i drugo mjesto.

Sramotno i ponižavajuće. To opet napravim u šoku i ne znam čemu, možda spada u neki redovan pregled, da je to isto ne znam, i tu se dižem i kažem dosta.”

Na hodniku druga priča

Izašla je potom uplakana iz ordinacije i htjela prijaviti slučaj ravnatelju bolnice. Nažalost, nije ga našla u uredu, ali je ponovno na hodniku naišla na ovog užasnog liječnika. Iznenađen što je još uvijek bila u bolnici, potpuno je promijenio ponašanje. “Vrlo je ljubazan i pita me: ‘Izvolite, gospođo?’ Ja kažem: ‘Tražim vašeg šefa, gospodine doktore, da bih vas istog trena prijavila za besramno, nedopušteno, vulgarno, neprofesionalno ponašanje’. Potom je kazao kako nemam za to dokaza. Non-stop je govorio: ‘Mogu vam još nešto reći, mogu vam još nešto reći’, a ja sam rekla: ‘Ne možete, jer ste sve rekli unutra’. Na to se okrenuo, ušao u ured i zaključao vrata za sobom.

Ništa bolje iskustvo nije imao ni Ivica Milanja. “Hladan tuš unutra. Doktor je prešao na ‘ti’ momentalno, prostačio je stalno, nije me htio saslušati, stalno je prekidao. Na moje riječi da me boli patela u koljenu vikao je na mene: ‘Govori hrvatski, šta se praviš pametan, imaš poremećaj ličnosti, ti si narcisoidna osoba!’. U početku me nastup iznenadio, ostanete šokirani, kao da vas netko na ulici udari šakom u lice, ne biste se snašli u tom trenutku. Trpio sam taj razgovor, jedno 20-ak minuta je to trajalo, jer sam htio čuti mišljenje. OK, neprofesionalan si, neetičan, neodgojen, ali želim čuti što će biti.”

Kada je liječnikov uvredljivi monolog završio, kaže, nije dobio nikakvu novu informaciju o stanju koljena. “Recite mi što je s koljenom, pitao sam. Nije njemu ništa, kaže. Ja kažem, boli me sve više, nekoliko kirurga i ortopeda prije vas reklo je da problem postoji. ‘Dragi moj Ivica, to ti je sve ovo (pokazuje srednji prst). Ti se preseravaš, nije tu ništa, ti bi htio tko zna što od svog života, rekao mi je.”