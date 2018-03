NOVI DETALJI PRISILNE HOSPITALIZACIJE 77-GODIŠNJAKA: Napisan je nalaz liječnika, ali Ivan s njim nikad nije ni razgovarao

Provjereno je otkrilo i da je djelatnica Centra za socijalnu skrb koja je potpisala prijedlog za Stantićevu prisilnu hospitallizaciju na optuženičkoj klupi zbog lažiranja potpisa, isplate novca samoj sebi i pisanja zamolbi i rješenja u ime korisnika.

Ivan Stantić (77) iz Belog Manastira početkom godine je prisilno hospitaliziran, a nakon odvođenja u bolnicu, vezali su ga za krevet na psihijatriji. Pred kućom ga je dočekala policija i hitna pomoć, a on ne zna zbog čega se sve to dogodilo pa se obratio ekipi Provjerenog Nove TV koja je počela istraživati o čemu se radi.

Žurno pokretanje postupka za lišavanje poslovne sposobnosti

Nakon toga je protiv Stantića na Općinskom sudu u Belom Manastiru pokrenut postupak za lišavanje poslovne sposobnosti. Taj 77-godišnjak kaže da ne zna na temelju čega je to učinjeno, a sve je eskaliralo njegovim prisilnim odvođenjem u bolnicu. ‘Stavili su me u kombi, rekli da moram ići s njima, njih petero, šestero je tamo bilo. Otišli smo u bolnicu, odmah su me stavili na krevet, skinuli, ruke i noge su mi vezali i bio sam cijelu noć vezan’, ispričao je. Reporterka Provjerenog otkrila je da je ravnatelj Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, Đimi Fuštin, u lipnju prošle godine tražio žurno pokretanje postupka za lišavanje poslovne sposobnosti Stantića.

Nikad nije ni bio korisnik Centra za socijalnu skrb

On pak za tu potrebu nema nikakve medicinske dokumentacije, niti je ikad bio korisnik Centra za socijalnu skrb, već mu je socijalna anamneza napravljena tek mjesec dana iza toga. Prije pokretanja tog postupka je s Ivanom Stantićem jednom razgovarao psihijatar, koji je onda napisao nalaz i mišljenje. U nalazu pak piše da do razgovora nikad nije ni došlo. ‘Gospodin Fuštin i ja pošli smo mu u susret i pokušali zapodjenuti razgovor, ali on nas je odbio bez riječi, okrenuo se i krenuo nazad prema centru grada odakle je dolazio’, piše u nalazu psihijatra. Taj je nalaz priložen liječniku opće prakse koji je zatim napisao uputnicu za prisilnu hospitalizaciju, ali liječnik Ivana nije pregledao, iako bi to po pravilima trebao učiniti.



Djelatnica već prije lažirala potpise

U otpusnom pismu pak stoji da Ivan nema nikakvih rođaka, no ni to nije istina. ‘Ima jednog rođaka u Vojvodini koji se brinuo o njemu. Ima tamo dosta zemlje, čovjek muku muči da se sačuva to imanje. Gospodin Stantić totalno ne brine o tome i onda se došlo do zaključka da bi bilo dobro ispitati njegovu poslovnu sposobnost’, ispričao je za Provjereno skrbnik Ivana Stantića. Provjereno je otkrilo i da je djelatnica Centra za socijalnu skrb koja je potpisala prijedlog za Stantićevu prisilnu hospitallizaciju na optuženičkoj klupi zbog lažiranja potpisa, isplate novca samoj sebi i pisanja zamolbi i rješenja u ime korisnika.