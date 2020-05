NOVI DETALJI O NULTOM PACIJENTU NA BRAČU: Vremešnog, ali poprilično imućnog starca u velebnoj kući obilazilo mnogo rodbine

‘Sad je krenula priča o nasljedstvu, ima doduše i tu malo istine, no došla je rodbina pomoć starcu, sam je, bolestan, iako simptoma Covida-19 nije imao’, kazala je o nultom pacijentu jedna dobro upućena Bračanka

Otok Brač, konkretnije općina Nerežišće, postao je novo žarište epidemije koronavirusa. Od 37 do prekjučer testiranih žitelja čak ih je 22 pozitivno na virus SARS-CoV-2. Epidemiolozi su i tijekom subote uzimali briseve žitelja Nerežišća gdje je od spomenutih 22 novozaražena njih čak 13. Jučer je uzeto osamdesetak briseva mještana Nerežišća i Supetra, a jutros su već pristigli prvi rezultati koji govore o još pet novozaraženih osoba s tog otoka.

Jedva pokretni starac o kojemu brinu nećaci

Zna se i tko je nulti pacijent – jedva pokretni 81-godišnjak iz Nerežišća, koji je od 11. do 17. travnja bio hospitaliziran u KBC-u Split na Firulama. No, postavlja se pitanje kako je, s obzirom na svoje zdravstveno stanje i činjenicu da je jedva pokretan, uspio zaraziti toliko puno ljudi.

Jutarnji list piše kako se taj vremešni muškarac nakon liječenja u Splitu vratio na otok, u svoju velebnu kuću u Nerežišćima. Radi se o starijoj osobi, neženji, koji je donedavno bio vitalan, a koji sada desetak koraka može napraviti jedino uz pomoć hodalice. O njemu inače brinu dvojica nećaka, ali i njihove supruge i drugi rođaci koji su mu pri ruci jer mu je potrebna 24-satna skrb.

On je, inače, na Braču poznat kao vlasnik povećeg stada ovaca, posjednik ogromnih zemljišta, ali i podebljeg računa u banci. Stoga su krenule glasine oko njegovog nasljedstva.

‘Krenula je priča o nasljedstvu, ima tu i istine’

“Ma to vam je na Braču, kao i u svih malim mistima, normalno. To vam je tradicija da kad dođete iz bolnice, svi vam dođu u posjet. Sad je krenula priča o nasljedstvu, ima doduše i tu malo istine, no došla je rodbina pomoć starcu, sam je, bolestan, iako simptoma Covida-19 nije imao”, kazala je za Jutarnji list jedna Supetranka.

“Kada je primljen u supetarski Dom za starije u ponedjeljak, došao je s negativnim nalazom na virus, nije imao nikakve simptome bolesti Covid-19. No njegova susida iz Nerežišća, također starije dobi, 80-godišnjakinja, imala je sve simptome, temperaturu više dana, a kako je kroničan bolesnik, nakon testiranja utvrđeno je da je ona pozitivna. Ona je našem Nerežišćanu donosila obid, kolače… Pa susidi su! Sada je gospođa u splitskoj bolnici i kažu da baš nije dobro, ima upalu pluća, dok je nalaz gospodinu iz Nerežišća ponovljen. U petak mu je bio pozitivan! A i dalje se dobro osjeća. I njega su u petak u 11 sati prebacili u Split, opet u bolnicu, sada na Križine u ‘Covid kliniku'”, dodatno je pojasnila dobro upućena Supetranka.

Pri otpuštanju iz bolnice nije bio testiran

Jutarnjem listu potvrđeno je da je 81-godišnji Nerežišćanin pri prvom prijemu u splitsku bolnicu bio negativan na testu na koronavirus, a pri otpuštanju iz bolnice 17. travnja testiranje nije provedeno. Zatim je 18 dana proveo kod kuće, kada su mu u posjet dolazili svi ti rođaci i susjedi.

Potom je bio smješten u supetarsku ustanovu za starije gdje je testiran u petak te se pokazalo da je njegov nalaz na koronavirus pozitivan. Medicinska sestra koja se skrbila samo o njemu u petak je bila negativna, a i nitko od drugih korisnika i djelatnika ove ustanove nema simptome Covida-19.

