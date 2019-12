NOVI DETALJI O INCIDENTU U ŠKORINOM STOŽERU: Željko Pervan opisao sukob s novinarkom, kaže da ju nije opsovao

‘Mislim da nije bilo ništa, nije bilo tako ružnih riječi kao što su neki prenijeli’, kazao je Željko Pervan

U izbornom stožeru Miroslava Škore večeras je bio i njegov prijatelj i suradnik još iz vremena televizijskog showa “Večernja škola”, komičar Željko Pervan. On se, kako javlja Dnevnik.hr, verbalno sukobio s novinarkom Nove TV Martinom Bolšec Oblak. Pritom ju je navodno opsovao.

Pervan je novinarki kazao da su mu “otkazali 15 karata, ljudi se boje otkaza”, a kad ga je Bolšec Oblak pitala o čemu je točno riječ, iz nepoznatih je razloga bijesno odbrusio kako joj ne želi više odgovarati na pitanja te je otišao nekoliko ju puta opsovavši, piše Dnevnik.hr.

ŽELJKO PERVAN POBIJESNIO NA NOVINARKU: Naprasno izjurio iz stožera Miroslava Škore uz psovke!

‘Što je vama, napao? Ha-ha samo sam otišao’

Popularni komičar potom je za 24 sata kazao da je taj incident prenapuhan.

“Mislim da nije bilo ništa, nije bilo tako ružnih riječi kao što su neki prenijeli. Međutim, čekali smo uključenje, pričali što ću reći i izrazila je kako da to kažem, sumnju na ono što sam joj htio provjeriti, da su mi neki vratili karte (op.a. za predstavu u Našicama). Onda je ona rekla “Ma da”. Znaš, to me je ono… Ne znam čemu taj gard da ja ne govorim istinu”, kazao je Pervan za 24 sata odbacivši nagađanja da je bi ljut i posvao zbog Škorinog izbornog podbačaja.

“Što je vama, napao? Ha-ha samo sam otišao. Rekao sam joj znate što: Bolje da ne pričamo”, kazao je Pervan.

ŠKORO SE MOŽDA UZDA U DIJASPORU, ALI BROJKE SU NEUMOLJIVE I NE IDU MU U KORIST: Evo kako su glasali iseljenici