NOVI DETALJI O DOMU IZ PAKLA SABLAZNILI ZEMLJU, OVO JE TEŠKO I PREPRIČATI: ‘Najgoreg neprijatelja ne bih tamo dovela’

U domu za stare i nemoćne osobe, vlasnika Filipa Opačka, navodno se događaju brojne nepravilnosti, od nebrige, nemara, pretjeranog davanja tableta pa do seksualnih zlostavljanja

Dom Sunčana za stare i nemoćne osobe, našao se u središtu zanimanja javnosti jer se, prema riječima bivših zaposlenica, tamo događaju različite nepravilnosti otkako ga je preuzeo Filip Opačak, sin vlasnika zgrade Mije Opačka, od navodne nebrige, nemara, pretjeranog davanja tableta pa sve do navodnih seksualnih zlostavljanja novog vlasnika, piše Nova TV.

Sve je počelo 2014. godine, kada je bivša vlasnica doma, Svjetlana Lukačić, prijavila da je vlasnik zgrade isključio struju i ostavio u teškoj situaciji dvadesetak korisnika doma, tvrdeći da duguje stotinjak tisuća kuna za režije. Svjetlana, tijekom čijeg vođenja doma nisu pronađene nepravilnosti, tvrdila je da Mijo želi preuzeti njezin posao jer je njegov sin otvorio tvrtku za socijalnu skrb na toj adresi.

Pet godina kasnije to se i ostvarilo, sin Filip preuzeo je vođenje doma za stare i nemoćne. Iako dom radi samo šest mjeseci, već je šest zaposlenica otišlo, od kojih su tri dale otkaz, a tri su dobile otkaz. Ekipa Provjerenog razgovarala je s bivšim zaposlenicama doma i doznala kakve se sve, navodno, teške nepravilnosti događaju.

Žena jede svoje fekalije

Tvrde da su uvjeti rada bili problematični te su sve potkrijepili fotografijama rana u ustima od dehidracije, dekubitusa, modrica i kontuzija nastalih uslijed padova s kreveta.

”Bilo je slučajeva da se raskidaju pelene, a žena jede svoje fekalije. Bila je dementna. Pisala sam primopredaju i molila da se veže. Dođem sljedeći dan u smjenu, kao da ništa nisam napisala. Žena odvezana, puna fekalija u rukama, jede i još me pita hoću li ja malo”, ispričala je Irena, bivša zaposlenica doma za starije i nemoćne.

“Ne bih svog najgoreg neprijatelja dovela u taj dom jer nitko nije zaslužio takav način življenja”, rekla je druga bivša zaposlenica doma, Ines Ilišević. Navodno u domu radi premalo radnika, posla previše i svatko radi sve bez obzira na stručnu spremu. Irena tvrdi da je morala uvoditi sonde kada ih štićenik iščupa iako to smije raditi samo medicinska sestra.

“Grijanje su palili povremeno, najčešće tijekom posjeta rodbine štićenika”, rekla je jedna anonimna žena za Provjereno čija je majka bila korisnica doma.

Seksualna zlostavljanja

Bivše zaposlenice također su optužile sadašnjeg vlasnika za seksualna zlostavljanja.

”Počeo me dirati po koljenima. Ruke sam mu micala jedno pet minuta i rekla sam mu da nisam takva. On je to okrenuo na zezanciju”, požalila se Irena, no on navodno tu nije stao sa svojim drskim ponašanjem. ”Rekla sam mu da ću ga odvesti u sobu jer je pijan, da ide spavati, a da ja trebam paziti korisnike. Odvela sam ga u sobu i rekao mi je da sjednem i pitao me mogu li mu dići malog za 200 kuna. Tu sam se naljutila, ne znam zašto nisam otišla, pitala sam ga kakvom on to mene smatra. Onda mi je rekao da koliko hoću, je li hoću 500 kuna. Kad sam mu rekla da ću ga tužiti za zlostavljanje, opsovao mi je mamu i rekao znam li ja tko je on i istjerao me van iz sobe.”

Sličnu situaciju doživjela je navodno i Ines, pa je nakon toga dala otkaz. “Kako sam se morala sagnuti, vrata su bila otvorena, šef je došao iza mene i bocnuo me sa strane. Vrisnula sam jer me boli, a on mi kaže: ‘Jao kako lijepo vrištiš, baš me zanima kako vrištiš tijekom seksa.”

Zanemarivanje pacijenata

Jedna anonimna žena ispričala je za Provjereno kako je njezina majka u domu jedva ostala živa. “Žalila mi se cijeli taj tjedan na bolove u trbuhu. Svaki sam dan nazivala glavnu voditeljicu doma i govorila da se s njom nešto događa, što je s njom. Voditeljica mi je govorila da je dementna, da izmišlja, da njima ne govori ništa. Odvela sam je liječniku i ispostavilo se da ima i krvi u mokraći, tešku upalu mokraćnih kanala. Dobila je adekvatnu terapiju, liječila se”, priča žena.

Lijekovi iz BiH bez recepta

Osim toga, navodno se korisnicima lijekovi, kupljeni u BiH bez recepta, daju proizvoljno i bez kontrole. “Lijekovi se kupuju u Bosni bez recepta. Lijekovi i injekcije se daju nepropisane od liječnika. Npr. antidepresivi se daju korisnicima koji ne mogu spavati, a daju im kako bi imali mirnu noć”, rekla je Ines.

Jedna žena, koja je htjela ostati anonimna, zamijetila je nepravilnosti s lijekovima nakon što je majku odvela iz doma. Naime, s liječnikom je utvrdila da njezina majka lijekove nije dobivala pravilno jer ih je puno ostalo, a i nije ih dobivala na vrijeme.

Vlasnik Filip Opačak poručio je samo da je inspekcija njegov dom obišla dva puta i da nisu utvrđene nepravilnosti u radu. Međutim, u inspekciji kažu da u navedenom domu još nisu bili u nadzoru.