Veliki obol u tome da su se Hrvati iz Zambije otisnuli prema putu kući mao je cijeli tim predvođen hrvatskim veleposlanikom u Egiptu, Tomislavom Bošnjakom. U Zambiji je proveo posljednjih mjesec dana u naporima da Hrvatima osigura povratak u njihovu domovinu nakon šestomjesečne agonije koju su ondje prolazili.

'Radilo se o zaista krasnim ljudima'

Kako doznaje 24sata, kada je premijer Andrej Plenković odlučio poslati Bošnjaka u Zambiju, stvari su se za Hrvate okrenule nabolje.

Inače, veleposlanik Bošnjak je najiskusniji hrvatski diplomat koji iza sebe ima bogato iskustvo. Bio je i veleposlanik u Iranu i Kanadi. Uz to, bio je i prvi hrvatski veleposlanik u Kataru, a od 2017. godine je veleposlanik u Egiptu, iako pomaže hrvatskim državljanima koji su se našli u problemima u ostalim državama.

"Ovdje se radilo o zaista krasnim ljudima, ovih osmero hrvatskih državljana koji su došli po posvojenu djecu. To mi je bila najveća nagrada što sam pridonio tome da ih se spasi iz te zemlje. Postoji mogućnost najcrnjeg scenarija do najljepšeg. U svim mogućim scenarijima za naša četiri para, u najgorem slučaju oni mogu biti žrtve i kao takve naš je posao da im pomognemo te ih iščupamo.

To smo i učinili. Došao sam ih posjetiti prije nekoliko mjeseci, odnosno prvi put sam ih vidio prije dva i pol mjeseca te sam se potom vratio u Kairo. Potom sam, kad je zapelo, na poziv premijera Plenkovića otišao k njima u Zambiju. Ovo drugo suđenje, pred Visokim sudom u Ndoli, pratio sam od početka i bio uz njih dok nisu odletjeli za Hrvatsku", ispričao je veleposlanik Bošnjak za 24sata.

'Iza svega stoji veliki tim ljudi'

Bošnjak je kazao da je upućen sam po nalogu da bude na raspolaganju: "Moja službena funkcija na suđenju bila je tumača i prevoditelja, a usput sam im, kad sam bio tu, bio pri ruci da pomognem u savjetovanju i komuniciranju. Naši državljani su imali jako dobar odvjetnički tim, vrlo su lucidno odradili svoj posao.

Ne smijemo zaboraviti ni bračni par iz Hrvatske koji živi u Ndoli. Gospodin Trbović je rođen u Zambiji, a njegova supruga je ruskog podrijetla. Oni su bili uporište za sve, bez njih bi bilo teško odraditi logistički dio posla, naime da nije bilo njih, sve bi bilo nemoguće izvesti ili vraški teško izvesti.

Gospodin Trbović je čovjek koji ima sve kontakte u Ndoli. Iza svega stoji veliki tim ljudi i masa dobre volje koja je nemjerljiva i zahvaljujem svima. Sve što se događalo nije bilo jednostavno, trebalo je izdržati sve skupa šest mjeseci, no četiri hrvatska para su do zadnjeg dana zadržali dostojanstvo i pribranost", kaže veleposlanik.

Veleposlanik kaže da je jedna od prijelomnih točaka na sudu bila kad su djeca dovedena pred sud. "Punih šest mjeseci nisu vidjela svoje posvojitelje, majke i očeve, a prije toga su ih vidjela svega nekoliko dana. I dakle, nakon tih šest mjeseci, kad su opet vidjeli svoje majke i očeve u sudnici, oni pružaju ruke prema svojim roditeljima te im mašu. To je bio nevjerojatan tren.

Sutkinja je tad ustala, nagnula se preko stola, oči je izbuljila, nije mogla vjerovati svojim očima što vidi, ostala je nekoliko minuta u tom položaju. To je bio taj prijeloman trenutak. Ako je bilo sumnje u neke laži i optužbe da se radi o djeci koju se namjeravalo posvojiti u svrhu iskorištavanja, ako je postojalo iole sumnje, taj prizor joj je rasplinuo takve sumnje. Ima trenutaka u cijelom procesu koji su bili nabijeni emocijama, posebno zadnja dva dana", priča Bošnjak.

'Postojali su neki interesi od određenih osoba'

Međutim, nakon odluke sutkinje nastali su novi problemi, kazao je Bošnjak: "Kad je sve bilo gotovo, kad su pušteni, kad je određeno da djeca mogu napustiti zemlju, morale su se proći neke procedure sa službom koja je imala djecu. Postojali su neki interesi od određenih osoba kojima ova odluka suda nije odgovarala. Još ne znamo tko stoji iza toga, ali te su osobe do posljednjeg trena pokušavale spriječiti odlazak Hrvata s djecom.

Kad su vidjeli da ne mogu, na kraju su iz zloće pokušali odugovlačiti proces. Trebali su djecu predati u petak ujutro, no predali su ih tek kad je našima taj dan trebao poletjeti avion, koji su onda propustili. No moram reći da je sve uspješno odrađeno uz podršku naših ljudi. I naš Dario Klasić iz ambasade u Pretoriji i veleposlanik Cicvarić te cijeli tim ljudi uspjeli su u tome da naši državljani stignu na idući let iz Ndole.

Međutim, do posljednjeg trena nije se znalo što će biti. Cijeli petak proveli smo u imigracijskom odjelu, tužitelji su stalno prolazili kraj te zgrade, bilo je pritisaka. Zadivljujuće je bilo da naši oslobođeni državljani nisu popustili u svojoj dostojanstvenosti, iako je u zraku cijelo vrijeme bila prijetnja za novu tužbu i da će ih opet uhititi u zračnoj luci prije odlaska."

'Nismo željeli javljati medijima'

Otkrio je kako se u uredu tužitelja u petak pojavila i osoba iz konzulata DR Konga. "Tenzije su bile goleme, ta prijetnja novog uhićenja je u petak cijeli dan visjela svima nad glavama. Međutim, bilo je intervencija prijatelja iz Zambije i pomoći naših ljudi koji su ovdje na terenu, ta nam je pomoć bila neizmjerna", dodao je.

Navodi kako su hrvatski državljani tijekom subotnjeg poslijepodneva sletjeli u susjednu Sloveniju, odakle su nastavili put prema Hrvatskoj.

"Nismo željeli javljati medijima gdje i kad slijeću jer smatramo da je krajnje neprimjereno loviti ih na aerodromu i pred njim. Pozivam medije da drže do dostojanstva i ljudskosti", rekao je Bošnjak.